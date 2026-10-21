Passat trefil srnu, viník odskákal pryč. Policie má v takových případech jasno

Silnice jsou teď na podzim místem, kde si lze divokou zvěř prohlédnout hodně zblízka. Své o tom ví řidička Volkswagenu Passat, které u Kolína vběhla srna přímo pod kola.
Od začátku tušila, že by se to mohlo stát. Proto jela pomalu, i když tím možná ostatní trochu zdržovala. Jenže ani to nepomohlo. Srna vyběhla z příkopu těsně před auto, které naše čtenářka řídila. Ozval se tlumený náraz, ale nic velkého. Zvíře se oklepalo a zmizelo ve tmě.
Lze jen litovat, že v takových situacích auta nejezdí pozpátku. Zatímco zadní partie karoserie bez úhony leccos vydrží, s přídí je to jiné. Tady se počítá s chodcem, který musí potenciální střet s autem přežít. Proto je předek poddajný, i drobnější kolize zpravidla vždy napáchá nějakou škodu.
A v případě moderních aut ne zrovna malou. Popraskaná maska, zdeformovaný blatník a zkřivený nárazník, chybějící parkovací senzor. První obhlídka passatu po kolizi naznačuje, že škoda bude rozhodně vyšší než pětitisícová spoluúčast k havarijní pojistce.
Silniční zákon říká, že je nutné k dopravní nehodě přivolat policii, jestliže odhadovaná škoda na vozidle přesahuje částku 200 tisíc korun. V tomto konkrétním případě ale k tak vysoké škodě nedošlo. Takže co dál. Sednout do auta a jednoduše zmizet? Tak jednoduché to zase není.
Na stránkách policie se lze dočíst, že řidič má nehodu se zvěří nahlásit vždy. Dokonce i v případě, „kdy je škoda zcela minimální nebo zraněné zvíře z místa nehody uteče“.
Motoristický právník Michal Dlabola naopak tvrdí, že žádný zákon řidiči takovou povinnost neukládá. Odvolává se přitom na paragraf 1046 občanského zákoníku, který praví, že divoké zvíře žijící na svobodě nikomu nepatří, a proto jeho úhynem ani nikomu nevznikne škoda.
Řidička poškozeného passatu na linku 158 přesto zavolala. A ze sluchátka zaznělo, že k lehkým nehodám se zvěří policie nevyjíždí. Nicméně její hlášení policisté zaevidovali a následně o něm vydali potvrzení. Bude to však pojišťovně stačit?
„Samotný fakt, že policejní hlídka na místo nepřijela, automaticky neznamená problém s pojistným plněním. Pro pojišťovnu je podstatné, aby bylo možné doložit, jak škoda vznikla. Proto doporučujeme událost policii oznámit, zajistit si potvrzení o oznámení a celý střet důkladně zdokumentovat. Konkrétní případ pak pojišťovna posuzuje podle okolností události a podmínek příslušné pojistné smlouvy,“ říká mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
Podle Pavlíka právě elektronické potvrzení o oznámení události společně s vlastní dokumentací pomáhá pojišťovně při následném řešení škody. „Také je důležité, aby se o sraženou zvěř někdo postaral. Právě proto je nutné informovat policii, ta pak může kontaktovat místní myslivecké sdružení,“ dodává Pavlík.
Závěr je tedy jasný: Volat policisty k nehodě se zvěří žádný zákon řidiči neukládá, tedy pokud odhadovaná škoda nepřesahuje 200 tisíc korun nebo nevznikla škoda někomu dalšímu — typicky majiteli auta, jestliže je vůz firemní nebo z půjčovny.
Na druhou stranu nahlášení případu usnadní následnou komunikaci s pojišťovnou, která bude zjišťovat, jak, kdy a kde k nehodě došlo. Pravděpodobnost, že policie k bagatelní události skutečně dorazí, je sice nízká, ale o její fyzickou přítomnost na místě ve skutečnosti vůbec nejde.
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