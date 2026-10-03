Obrovský průšvih Volkswagenu má dopad i v Česku. Do servisu musí desítky tisíc škodovek

Na svolávací akci koncernu Volkswagen bude muset v Česku kvůli možným problémům s řízením zhruba 200 tisíc aut, podle odhadů zhruba 150 tisíc z nich bude z produkce Škody Auto. Informovala o tom dnes Česká televize na základě vyjádření Škody Auto. Podle dřívějších informací musí německý koncern po celém světě svolat zhruba čtyři miliony vozů, včetně více než milionu automobilů značky Škoda.
Vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček uvedl, že se nutná výměna šroubu bude týkat modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb. Řízení může u vozů vyrobených mezi lety 2013 a 2024 selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení. Problém lze vyřešit nahrazením šroubu jiným, odolným proti korozi.
Automobilka Škoda Auto již na konci září vyzvala majitele dotčených vozů, aby je v rámci preventivní svolávací akce přistavili do autorizovaných servisů, kde bude tento upevňovací prvek vyměněn.
V Česku se problém týká také 44 756 vozidel Volkswagen modelových řad Touran, Tiguan, Tiguan Allspace, Golf Sportsvan, Golf Variant a Caddy, dále 1971 vozidel Seat modelových řad Ateca a Tarraco a 894 vozů Audi Q3.
Svolávací akce dosahuje podle německého listu Handelsblatt, který o problému v září informoval, rozsahu, jaký koncern Volkswagen nezažil od emisního skandálu před zhruba deseti lety.
Spolkový úřad pro motorová vozidla (KBA) již dříve uvedl, že zatím nejsou v souvislosti s problémem hlášeny žádné škody ani zranění. Úřad případ dál prověřuje. Podle mluvčího Volkswagenu mohou majitelé dotčených vozů s automobily dál jezdit.
Zpráva o rozsáhlém svolávání vozů přichází v době, kdy se koncern Volkswagen potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Dozorčí rada koncernu Volkswagen v září schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst z celkového počtu zhruba 663 tisíc či omezit počet modelů. Škoda Auto opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.
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