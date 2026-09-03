Oblíbený trik na snížení pokuty v Chorvatsku končí. Úřady proti řidičům přitvrdily

V Chorvatsku hojně využívaná praxe, kdy šlo pokutu udělenou dopravní policií takřka vždy výrazně snížit, je minulostí. Byla až příliš úspěšná a státní úřady pod náporem žádostí kolabovaly.
Obecné pravidlo platilo v Chorvatsku dlouhá léta. „Jakmile dorazí pokuta za dopravní přestupek, všichni okamžitě podávají odvolání, stěžují si, dokazují u soudu svou nevinu nebo polehčující okolnosti,“ popisuje dosavadní praxi největší chorvatský autoklub HAK. Proč se to všechno dělo? Protože staticky to vycházelo mnohem lépe než jakákoliv sázka u kterékoliv sázkové kanceláře.
„Výzkum ukázal, že v 87,8 % případů soud snížil řidičům policií udělené pokuty v průměru o neuvěřitelných 58 %. A navíc, i když je soud shledal vinnými, měli ze zákona povinnost zaplatit pouze dvě třetiny už takto soudem snížené pokuty. Takže, kdo by se o to nepokusil, když šance byly tak vysoké?“ ptá se řečnicky autoklub.
Novela chorvatského silničního zákona nyní zavádí úpravu, která celý postup výrazně znevýhodňuje: odvolat se proti pokutě je sice i nadále možné, ale ruší se možnost zaplatit jen dvě třetiny udělené částky v případě, kdy soud shledá řidičovu námitku za nedůvodnou. Řidiči tak hrozí, že zaplatí pokutu ze sta procent a k tomu ještě soudní poplatky.
Když ale viník proti pokutě neprotestuje a zaplatí ji ve zkrácené lhůtě, může stále zaplatit o třetinu méně, než je její uložená výše. Každý si tak nyní musí zvážit, zda se mu soudní tahanice s chorvatským státem vyplatí.
„Zákonodárce byl ve svém oficiálním vysvětlení změn až bolestně upřímný: systém začal prostě praskat ve švech, protože počet stížností explodoval z 50 procent v roce 2022 na ohromujících 84 procent v roce 2024. Stížnosti psal každý, kdo uměl držet pero nebo psát na klávesnici, za sebe nebo i za druhé,“ uvádí HAK.
České řidiče bude nejspíš zajímat, že novela s sebou přinesla i novou horní hranici pokuty, u které platí, že pokud je zaplacena přímo na místě nebo do tří dnů, dostává na ni řidič „slevu“ 50 procent. Tento limit se zvyšuje z dosavadních 265,45 eura na 390 eur. Pokud tedy udělená pokuta není vyšší než 390 eur, může si ji řidič rychlým zaplacením snížit na 195 eur.
Jenže s novelou chorvatského silničního zákona současně přichází i výrazné zvýšení limitů za pokuty, které policie může udělit přímo na místě nebo prostřednictvím takzvaných rychlých příkazů: nový limit je rovných 1000 eur, až dosud nejvyšší možná výše pokuty na místě činila 663,61 eura. Zvýšené sazby i ostatní úpravy vstoupily v platnost 15. srpna 2026.
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