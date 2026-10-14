Novinář odhalil kritickou chybu čínského auta. Jeho video ale rychle zmizelo

Kvalita výroby čínských aut se po čase zase dostala pod mediální drobnohled. Loni řešila problém Omoda, u níž v polském testu nevydržel sloupek řízení, teď stín dopadá na Maextro, což je jedna z nejluxusnějších čínských značek. V domácím testu totiž nevydržel brzdový pedál jeho luxusního MPV. A ne u jednoho auta, ale hned u tří různých kusů.
Jeden z největších motoristických webů v Číně Dongchedi minulý týden vydal videotest luxusního MPV Maextro V800. Výsledek ale příliš lichotivý nebyl, protože už několikátý den jde o jedno z nejdiskutovanějších témat minimálně v čínské automobilové komunitě. Novináři totiž u třech různých kusů stejné modelové řady při prudkém brzdění ze 100 km/h na nulu zlomili brzdový pedál.
U prvního auta se tak stalo při třetím opakování prudkého zastavení, u druhého při čtvrtém opakování a u třetího dokonce při druhém opakování prudkého zastavení. Podle lokálních médií byla na pedál maximálně vyvinutá síla 1612 N a následně začala rychle klesat, přičemž čínská norma nařizuje výdrž při působení síly 2000 N po dobu pěti sekund.
Novináři Dongchedi podle dat ze senzorů a kamer původně tvrdili, že krátkodobě se na pedál povedlo při jednom z pokusů vyvinout sílu 4589 N, později to ale dementovali a označili za chybu.
Každopádně aby vůbec 5,5metrové MPV vážící přes tři tuny mohlo po selhání pedálu zastavit, museli se novináři spolehnout na parkovací brzdu. Ta je k tomu pro nouzové případy určená, jenže taky prodloužila brzdnou dráhu z běžných 38 zhruba na 140 metrů. Po tomto videu si kauza začala v Číně žít vlastním životem.
Mimochodem pokud byste si chtěli video věnující se selhání pustit na oficiálním kanále Dongchedi na hlavních čínských přehrávačích, nepochodíte. Jen krátce po zveřejnění testu bylo totiž nedostupné na platformě Bilibili, Weibo nebo WeChat Video, informovala čínská média. Nicméně „zmizelo“ jen hlavní video, některé doplňkové klipy jsou na čínských webech nadále k přehrání.
Pro mnohé je selhání o to více šokující, že se týká jedné z nejluxusnějších čínských značek, obdoby třeba Mercedesu-Maybach. Za Maextrem stojí technologická firma Huawei a automobilka JAC, základní cena MPV V800 je pak téměř 2,5 milionu korun. To jsou na čínské poměry obrovské peníze.
Pokud si navíc říkáte, že jste o Maextru v nedávné době slyšeli, nepletete se. Navázat spolupráci by s ní totiž mělo Maserati. Společnými silami, byť o techniku a výrobu se má starat čínská strana, by mělo dojít k vývoji dvou modelů, které se v Číně budou prodávat právě s tamním logem, ale v Evropě s italským trojzubcem.
Zpátky ale ke kauze brzdového pedálu. Magazín Dongchedi provedl samozřejmě i technickou analýzu problému a za jednu z možných příčin kolapsu označil mimo jiné vzdálenost středu brzdového pedálu od osy otáčení. Ta je 130 mm - více, než bývá obvyklé. Nedostatečná je oproti jiným autům s technikou stejného dodavatele strukturální opora zmíněné osy a magazín zmiňuje i nekvalitní dílenské zpracování nebo tloušťku použitých materiálů.
To přitom ukazuje na možná daleko hlubší problém než jen zlomení pedálu jednoho konkrétního modelu. Čínský trh je totiž v posledních letech nesmírně konkurenčním prostředím. Automobilky se předhánějí v rychlosti uvádění nových modelů na trh, často na úkor kvality nebo řádného otestování. Vývojové cykly se totiž zkracují na úplné minimum.
Podle čínských médií si toho všimla už i tamní vláda a až čtyři ministerstva chystají kroky k nápravě, které by automobilkám ukládaly třeba delší testovací cykly nebo zkoušky v extrémních podmínkách. Tam zjevně spadá i aktuální test Dongchedi. Že čínská vláda umí s výrobci aut poměrně rychle zatočit, dokládají mnohá nařízení za poslední měsíce týkající se třeba zákazu výsuvných klik dveří nebo povinnosti na instalaci fyzických tlačítek.
Na zjištění čínského magazínu samozřejmě reagovala i automobilka Maextro. Na konci minulého týdne uvedla, že se na konstrukci brzdového pedálu zaměří, změny by měly být k dispozici na konci října. Již vyrobeným autům nabídne bezplatnou opravu, ty ještě nedodané zákazníkům pak vylepší sama. Zlepšit chce i testovací podmínky a management kvality. Na druhou stranu ale také poukázala na to, že auto plní všechny platné normy a u již prodaných kusů k žádnému selhání nikdy nedošlo.
A začátkem tohoto týdne pak zašla značka ještě o krok dál. Brzdový pedál totiž nechala otestovat nezávislou agenturu s národní akreditací s výsledkem, že k žádnému výrobnímu nedostatku nedošlo. Pedál vydržel působení síly 1500 N s postupným zvyšováním až na 3000 N. Rychlost zatěžování byla podle výrobce 20 mm za minutu a k uvolnění pedálu došlo po pěti vteřinách.
Laboratoř to zopakovala pětkrát po sobě a u žádného ze čtrnácti zkoumaných komponentů nebyla nalezena prasklina nebo jiné poškození. Po zveřejnění údajně nezávislé analýzy také vyletěla hodnota akcií mateřské automobilky JAC. Minulý týden přitom zaznamenala tvrdý propad.
Jenže novinář Dongchedi se ani tímto nenechal odradit a na sociálních sítích zpochybnil měřicí metodiku. Mimo jiné mířil na to, že zatímco v testu magazínu bylo působení síly na pedál dynamické, v testu laboratoře bylo statické. Pro automobilku by prý nemělo být složité udělat dynamický test na svém vlastním polygonu a vyzkoušet zastavení za 100 km/h na nulu šestkrát za sebou během deseti minut. Nelíbil se mu ani výběr vzorků k testu, který prý nebyl náhodný.
„A mimochodem, inspekční razítko testovací agentury je kde?“ dodal novinář ironicky.
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