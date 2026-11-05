Nová zbraň proti „levoproudařům“. Zákon má stanovit minimální povolenou rychlost

Italům zřejmě došla trpělivost s takzvanými „levoproudaři“ na dálnicích. V novém silničním zákoně na ně proto chystá kladivo v podobě pokuty, pokud nedodrží předepsanou rychlost. Nové předpisy ale mají pořad několik háčků, zůstává proto otázkou, jestli teď bude cestování přes Apeninský poloostrov skutečně plynulejší.
Pomalá jízda v levém pruhu na dálnici patří k neřestem, s nimiž se setkávají řidiči pravidelně. Myslí na ni i český zákon, podle něhož lze jiný než pravý pruh na dvou- či víceproudé komunikaci použít jen k předjíždění, objíždění, otáčení nebo odbočování.
Za bezdůvodnou jízdu v jiném než pravém pruhu pak hrozí řidiči pokuta na místě až dva tisíce korun. Jak přitom ukazují statistiky, policisté si na „levoproudaře“ dávají pozor.
Italská policie je na tom v postihování tohoto nešvaru zřejmě o něco hůře, protože se objevuje explicitně napsaný v novém silničním zákoně. Ten by měl být schválen do března příštího roku a posvítit si má na řidiče, kteří v levém pruhu nepojedou alespoň 100 km/h.
Kdo rychlost nedodrží, vystavuje se hrozbě pokuty 40 eur, tedy necelé tisícovce. Pokud silniční zákon a tento jeho konkrétní bod projde celým legislativním procesem.
Má to ale řadu háčků, tím největším je, že vymáhat tuto novinku potenciálně půjde jen na dálnicích či hlavních silnicích mimo město s nejméně třemi souvislými pruhy v každém směru. A minimální rychlost 100 km/h bude předepsaná jen pro ten nejvíce vlevo.
Aktuální italské předpisy jsou na tom podobně jako ty české, tedy běžně by měl řidič jezdit v pruhu nejvíce vpravo, bezdůvodná jízda v levém pruhu je pokutována až 173 eury (přes 4200 korun). K tomu hrozí odpočet čtyř bodů.
Teď by se k tomu jen přidala povinnost udržovat minimální povolenou rychlost. V rámci změn by se podle italských médií ještě mohly objevit různé výjimky z minimální rychlosti založené na různých specifických okolnostech, kam se řadí třeba zhoršené počasí.
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