Noční můra každého řidiče. Čínské auto se vypnulo na dálku, podle výrobce jde o bezpečnost

Pro někoho reálná hrozba, pro jiného jen zbytečná konspirace. Řidič čínského SUV Zeekr 9X se nicméně nedávno přesvědčil, že možnost vypnout auto na dálku je skutečná. Jakmile totiž opustil Čínu, jeho auto samo od sebe deaktivovalo celou řadu funkcí. Nadále sice bylo pojízdné, v praxi ale skoro nepoužitelné. „Jde o bezpečnost,“ hájí se automobilka.
Čínská média mu říkají pan Liu a na první pohled jde skoro o nepravděpodobný příběh. Zhruba před půl rokem si pan Liu koupil v provincii Che-nan od oficiálního dealera velké luxusní SUV Zeekr 9X s plug-in hybridním pohonem. Zaplatil za něj v přepočtu necelý 1,6 milionu korun.
S autem se rozhodl podniknout cestu z Číny přes střední Asii až do Evropy, poslední dobou jde v říši středu o poměrně populární aktivitu. Vyrazil prý 8. července, o osm dní později překročil hranice s Kazachstánem. V tu chvíli ale auto přestalo spolupracovat a na 30 hodin zablokovalo většinu funkcí: navigaci, otevírání schránky před spolujezdcem, elektrické otevírání víčka nádrže, inteligentní asistenční prvky… Prostě všechno, co se ovládá elektricky.
SUV bylo víceméně schopné jen pokračovat v jízdě a čínský deník National Business Daily cituje pana Liu, který měl o autě říct, že v tu chvíli bylo „jako částečně sešrotovaný kus kovu“.
Majitel se byl schopný spojit s výrobcem, který mu vysvětlil, že jde o ochranu proti krádeži. Auta prodaná v Číně mají prý oprávnění jezdit jenom v Číně, jakmile domovinu opustí, následuje aktivace blokovacího mechanismu, který má zabránit nejen krádeži, ale i případnému přeprodeji auta mimo čínský trh.
„Po ověření bylo zjištěno, že se auto nachází za hranicemi, což spustilo ochranný mechanismus. Nejprve se objevilo varování, pokud se ale poloha nezmění, objeví se na obrazovce auta důraznější upozornění. Je to mechanismus v automobilovém průmyslu běžně používaný, který má zabránit krádeži a poškození,“ napsal National Business Daily Zeekr.
Automobilka dále uvedla, že je to řešení vyhovující mezinárodním předpisům, které zkrátka chrání majetek zákazníka před krádeží nebo pašováním.
Zároveň Zeekr tvrdí, že opatření neznemožní pokračování v jízdě a otevření ať už nádrže na benzin, nebo nabíjecího portu – jinak prováděné elektricky – jde i manuálně. U prvního zmíněného podržením ovládání výstražných světel, u druhého pak fyzickým tlakem na dvířka nabíjecího portu.
Pana Liu nicméně taková reakce moc nepotěšila. Už jen proto, že údajně před cestou nechal auto zkontrolovat v autorizovaném servisu, kde dlouhou cestu do Evropy několikrát zmiňoval a nikdo ho na riziko podobného výpadku neupozornil.
Čínská média dále uvádějí, že se nakonec majiteli ve spolupráci s automobilkou povedlo auto pomocí autorizačního kódu odblokovat. Každopádně aby bylo možné onen varovný mechanismus odstranit, musí majitel auta doložit mimo jiné celní dokumentaci, pas, víza, mezinárodní řidičský průkaz a kupní smlouvu a fakturu.
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