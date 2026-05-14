Přeskočit na obsah
Benative
14. 5. Bonifác
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Pro řidiče

Nezaplatíš, nejezdíš. Na pohled bizarní zákon bere řidičáky za nezaplacené pokuty

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Rumuni mají problém s nezaplacenými pokutami a rozhodli se ho vyřešit poměrně radikálním způsobem. Od konce srpna by měl začít platit nový zákon, který by se dal shrnout jako „neplatíš, nejezdíš“. Za každých v přepočtu 230 nezaplacených korun na pokutách totiž policie zabaví řidičák na jeden den.

Bucharest,,Romania,-,December,1,,2025:,Military,Parade,On,Romania's
Rumunská policie, ilustrační foto.Foto: Balta Mihaita Sorin / Shutterstock.com
Reklama

Podle rumunského ministra pro místní rozvoj Attily Csekeho zaplatí řidiči aktuálně jen 40 procent uložených pokut. Aby se to změnilo, přišlo tamní ministerstvo vnitra se zákonem, který na první pohled vypadá jen jako vtip, ve skutečnosti by měl ale začít platit na konci srpna.

Související

Jakým mechanismem chtějí Rumuni donutit chronické neplatiče hradit své závazky? Za každých 50 lei, což je v přepočtu asi 230 korun, na nezaplacených pokutách přijdou o řidičák na 24 hodin. Části dne se neberou v úvahu, vždy je o pozastavení oprávnění na jeden celý den.

Třeba za špatné parkování, uvádí jeden z příkladů rumunská média, je pokuta až 607 lei. Její neuhrazení by tak mělo za následek odebrání řidičského oprávnění na dvanáct dnů. Řidič má samozřejmě nějakou dobu na uhrazení: konkrétně jde o 90 dnů od doručení pokuty. Na doručení by příslušné orgány měly mít nejvýše 30 dnů.

Pokud však nezaplatí, třetí pracovní den po uplynutí 90denní lhůty přesně o půlnoci začne běžet doba, po níž přijde řidič o své oprávnění. Jakmile řidič pokutu uhradí, řidičák je mu vrácen do dvou pracovních dnů.

Reklama
Reklama

Cseke věří, že právě hrozba odebrání řidičského průkazu bude tím správným bičem na některé chronické neplatiče. Pokud by se zároveň našel někdo, kdo ani po uplynutí lhůty, při níž přišel o řidičák, pokutu nezaplatí, dostane se do spirály dalších pokut a trestů. Neplatí tedy, že by zadržení řidičáku znamenalo zaplacení pokuty.

Související

Aby celý zákon fungoval podle představ, bude dle médií potřeba propojit databáze ministerstva vnitra a financí. To by nicméně měla být relativně maličkost. V platnost by totiž novela zákona měla vstoupit 25. srpna. „Vzhledem k 90denní lhůtě na uhrazení pokuty, by se k prvnímu zabavení řidičáku mohlo přistoupit na konci podzimu,“ napsal rumunský web Libertatea.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama