Německo přitvrzuje: za kšeftování s trestnými body hrozí pokuta tři čtvrtě milionu korun

Od 1. července začnou v Německu platit přísnější pravidla proti řidičům, kteří se snaží vyhnout pokutám a trestným bodům. Za tzv. Punkthandel, tedy obchod s trestnými body, nově hrozí postih ve výši takřka tři čtvrtě milionu korun.
Nové nařízení míří na pochybnou praktiku, která se v Německu v posledních letech objevila. Na tamním trhu totiž fungovali prostředníci, kteří nabízeli, že postih za dopravní přestupek převezmou od skutečného provinilce.
Jedná se o řešení přestupků, jako je třeba jízda na červenou nebo překročení rychlosti. Pro případ, kdy prohřešek odhalí dopravní kamery a řidič dostane od úřadů výzvu k podání vysvětlení na policii, existují pochybné firmy, které nabízejí jakési bílé koně – lidi ochotné se přiznat policii, že v inkriminovanou dobu řídili právě oni. Zaplatí pokutu a nechají si připsat trestné body. To vše samozřejmě za určitý poplatek.
Podobné služby cílí na řidiče, jejichž bodové konto se blíží osmi bodům a kterým tak hrozí zákaz řízení. V očích policie totiž zůstanou bez postihu. Podle magazínu Auto motor und sport se dokonce inzeráty na taková řešení přestupků objevovaly na internetu.
Německé úřady však od 1. července dostanou do rukou zbraň proti podobným službám. Zákon totiž nově výslovně zakazuje snahu oklamat úřady při identifikaci osoby, která přestupek spáchala.
To se týká jak samotných řidičů, kteří se tímto způsobem chtějí vyhnout placení pokut, bílých koní, kteří se jdou na úřad udat, i lidí, kteří tuto službu zprostředkují. Pokuta může v takovém případě dosáhnout až 30 tisíc eur, tedy necelých tří čtvrtin milionu korun.
Podle německých úřadů podobné praktiky snižují účinnost a preventivní funkci bodového systému. Novou změnu vítá i největší autoklub ADAC. „Mnoho let jsme bojovali za to, aby se tato mezera v zákoně uzavřela. Nové pravidlo může být velkým přínosem pro bezpečnost na silnicích,“ říká mluvčí ADAC Alexander Roemer.
Nový zákon také přináší další změnu týkající se trestání dopravních přestupků. Prodlužuje se totiž promlčecí doba ze tří na šest měsíců. Pokutu za porušení předpisů v Německu tak teď můžete dostat po výrazně delší době od porušení pravidel.
Nová pravidla v Německu také povolují automatickou kontrolu parkování pomocí aut s kamerami na střeše. Němci tak budou moci využívat stejný systém, jaký v Praze funguje již od dubna 2016.
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