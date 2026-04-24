Nemáte je doma? Těchto 16 aut zachraňují žlutí andělé na silnici nejčastěji

Jsou cesty, které nekončí v cíli, ale na kraji silnice. Právě takové si pečlivě zaznamenává německý klub ADAC, který řidičům v nouzi vyráží na pomoc. Každoročně pak z těchto výjezdů sestaví seznam aut, která své majitele trápí mimořádně často.
Je známá věc, že riziko poruchy auta roste spolu s jeho věkem. Na tom se nic nezměnilo ani v roce 2025, ze kterého pochází data statistiky poruch německého klubu ADAC. Přesto z nich lze vystopovat zajímavý trend: Současná stará auta jsou podle všeho mnohem spolehlivější než ta, která byla stará před deseti lety.
Autoklub to dokládá výmluvnými čísly: Zatímco v roce 2015 byla u desetiletých aut pravděpodobnost poruchy během cesty 6,5 procenta, loni toto číslo kleslo až na 3,1 procenta. ADAC si tento příznivý posun vysvětluje pokrokem ve vývoji klíčových komponentů aut a zdokonalováním výrobních procesů.
Téměř v polovině případů (45,4 procent) mělo volání na linku asistenční služby svou příčinu ve vadné 12V baterii. U elektromobilů ADAC zaznamenal také výrazný počet poruch souvisejících s elektrickým systémem vozidla, což experti ADAC připisují na vrub složitější palubní elektronice u bateriových aut.
Druhou nejčastější příčinou poruch byly v roce 2025 problémy s motorem nebo s jeho elektronikou (21,8 procent). Daleko za nimi jsou pak poruchy související se startérem, alternátorem, elektrickým systémem nebo osvětlením (10,4 procenta). Následují defekty pneumatik (8,9 procenta) a imobilizéry (6,8 procenta). Tato čísla se od předchozích let liší jen mírně.
Současně však lze ze statistiky vyčíst, že elektromobily potřebovaly na cestách výrazně méně pomoci než vozy se spalovacím motorem. Například na 1000 elektroaut registrovaných v roce 2020 připadlo loni 10,3 případů poruch, u spalovacích aut to bylo 17,4 případů. Obdobný poměr je i u nejmladšího sledovaného ročníku 2023 - na 1000 aut připadly 2,1 poruchy u bateriových vozů, zatímco spalovací auta zaznamenala 5,8 případů.
Navzdory celkově příznivému trendu se však stále vyskytují modely a případně i konkrétní ročníky, u kterých je pravděpodobnost poruchy mnohonásobně nad průměrem. „Je obzvláště pozoruhodné, jak špatně si vedly v posledních třech letech toyoty. Platí to pro téměř všechny analyzované modelové roky modelů Toyota C-HR a Toyota RAV4 . U modelů Yaris a Yaris Cross jsou postiženy především novější modelové roky. Tato míra poruchovosti je překvapivá, protože značka Toyota si v minulosti právem vydobyla pověst výrobce vozů, které se pyšní výjimečnou spolehlivostí,“ konstatuje ADAC.
Příčinou zvýšené poruchovosti vozů Toyota je ve všech případech 12V baterie, přičemž na tento problém upozorňuje autoklub opakovaně již několik let. Tentokrát se snad už blýská na lepší časy, neboť se v této věci automobilka sama ozvala: „Počínaje modely Toyota Yaris a Toyota Yaris Cross jsme od listopadu 2024 postupně do všech vozidel zavedli větší baterie s vyšším odběrem proudu, které jsou vhodné i pro vozy, které jezdí kratší trasy. Od února 2026 to platí i pro modely Toyota Corolla a Toyota C-HR,“ uvádí v reakci na výsledky Toyota.
Také elektroauta mají ve statistice ADAC jednoho potížistu, je jím Hyundai Ioniq 5. Ve statistice jsou zahrnuty pouze první dva roky jeho produkce (2022 a 2023), u obou je však míra závad vysoce nadprůměrná: 28,2 respektive 19,5 případů na tisíc registrací. Jen pro ilustraci: Škoda Enyaq vykazuje u těchto roků výroby poruchovost 2,6 respektive 1,5 případu, Tesla Model Ypsilon dokonce 1,2 respektive 0,7.
Příčinou vysokého počtu závad u Ioniqu je integrovaná řídicí jednotka nabíjení (ICCU). Ta je odpovědná za převod střídavého proudu na stejnosměrný, stejně tak ovšem zajišťuje napájení 12V baterie. Pokud jednotka nefunguje správně, 12V baterie se nedobíjí, což vede k podpětí v palubní elektronice a následném znehybnění vozu.
V tomto případě reagoval Hyundai svolávací akcí pro Ioniq 5 vyrobený mezi 13. lednem 2021 a 29. únorem 2024 a Ioniq 6 s datem produkce od 13. ledna 2021 do 29. února 2024. Během svolávací akce, která byla vyhlášena už v květnu 2024, byla provedena aktualizace softwaru, která by měla zabránit potenciální závadě jednotky ICCU.
Za loňský rok evidují žlutí andělé autoklubu ADAC 3,7 milionu výjezdů, přičemž průměrné stáří auta, které u krajnice křísili, bylo 14 let.
Statistika eviduje poruchy 158 modelů aut od 27 výrobců. Zahrnuty jsou pouze modelové řady s více než 7000 registracemi v Německu v průběhu alespoň dvou let mezi prvním a desátým rokem výroby auta. V následujícím přehledu jsou uvedena vozidla s výrazně vyšším zaznamenaným počtem poruch, než je průměr pro daný ročník a třídu vozu.
Auta s významným počtem poruch podle ADAC
Minivozy: Bez výrazných problémů
Malá auta: Opel Meriva (2016–2017), Toyota Yaris (2021–2023), Toyota Yaris Cross (2022–2023)
Nižší střední třída: Nissan Qashqai (2019), Renault Scenic (2018–2019), Toyota Corolla (2023), Toyota C-HR (2020–2022), Mazda 3 (2020), Mazda CX-30 (2020), Ford Kuga (2021)
Střední třída: Opel Insignia (2016–2019, 2022), Toyota RAV4 (2017–2022), Ford S-Max (2016–2018), Hyundai Ioniq 5 (2022–2023)
Vyšší střední třída: Bez výrazných problémů
Dodávky/vany: Renault Master (2019), Fiat Ducato (2016-2021, 2023)
