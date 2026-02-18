Nemá to logiku. Náraz při 35 km/h je pro posádku auta větším rizikem než v padesátce

Čím vyšší rychlost, tím horší následky po nehodě? Nemusí to platit vždy, jak ukázal test německého autoklubu ADAC. Nižší tempo v něm více zatížilo oblast hrudníku u testovacích figurín, což může mít vážné následky zejména u starších lidí. Od příštího roku bude náraz v rychlosti 35 km/h také součástí zkoušek konsorcia Euro NCAP.
Do jaké míry se výrobci aut přizpůsobují metodice nárazových zkoušek? V minulosti se například ukázalo, že zesílené výztuhy karoserie mají evropské vozy přesně v místech, do kterých míří ofsetový test sdružení Euro NCAP. Jenže adaptace na přesně definované podmínky nárazu bude ve skutečnosti ještě rozsáhlejší, než se doposud předpokládalo. I proto je užitečné průběh testování čas od času změnit tak, aby auta byla bezpečná i při reálných nehodách, které přesné definice neznají.
Jak bude jedna z takových nových zkoušek Euro NCAP příští rok vypadat, ukázal už nyní test klubu ADAC. Ten poslal proti bariéře čínský vůz MG3 nikoliv obvyklou rychlostí 50 km/h, kterou ve zkoušce Euro NCAP zakusil už při loňské sérii testů, ale mnohem nižší pětatřicítkou. A pak už jen porovnal, jaké následky si z nárazu do překážky odnesli z obou testů cestující.
Současně je dobré poznamenat, že průběh zkoušky při 35 km/h posádce i autu ve skutečnosti ještě nahrává: Překážka, do které auto najíždí, totiž není pevná, ale deformovatelná. To z důvodu, aby test lépe odpovídal reálné situaci, kdy do sebe narazí dva vozy, jejichž karoserie při nárazu také o něco ustoupí.
Navzdory tomu posádce i při těchto výrazně měkčích podmínkách hrozí vyšší riziko poranění hrudníku než při objektivně náročnější zkoušce. Důvod je jednoduchý. A opět souvisí s tím, jak moc výrobci optimalizují fungování bezpečnostních systémů pro laboratorní zkoušky.
Při snížené rychlosti se totiž u MG3 neaktivovaly předpínače bezpečnostních pásů. Ty fungují tak, že těsně před nehodou tělo k sedadlu přitáhnou, ale v průběhu nárazu sevření o něco uvolní. Tím zmírní následky odstředivé síly, která tělo vystřelí vpřed. Pokud se systém neaktivuje, tělo padá do pásu bez jakéhokoliv tlumení, v důsledku čehož se síly působící na tělo zvýší.
Nový čelní nárazový test při rychlosti 35 km/h, který Euro NCAP nyní zařadí do série bariérových zkoušek, tedy lépe odráží reálný průběh nehod, k jakým dnes a denně dochází zejména v městském prostředí. Napříště budou testy prováděny také s větším množstvím figurín různé výšky a hmotnosti, aby se tím ještě více přiblížily skutečným podmínkám.
I další novinky v metodice testů Euro NCAP souvisejí s tím, s jakými situacemi se při nehodách setkávají záchranáři. Zaměří se proto i na funkčnost elektrických klik dveří včetně víka zavazadlového prostoru. Maximální počet pěti hvězd získá auto také jen tehdy, pokud okna budou funkční i poté, kdy je jejich ovládání vystaveno působení vody.
