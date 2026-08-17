Neapol je plná aut s polskou SPZ. Nehod, kdy nikdo za nic neručí, prudce přibývá

Prodali snad Italové svoji krásnou Neapol Polákům? Podle nápadně vysokého počtu dopravních prostředků s polskou registrační značkou to tak může vypadat. Ve skutečnosti se ale značná část místních obyvatel jen rozhodla jezdit s tabulkou cizího státu kvůli úspoře peněz za drahé pojištění. Je však poměrně běžné, že takové přibližovadlo není nakonec pojištěné vůbec nikde.
Ulice Neapole jsou uzoučké a místní řidiči divocí. To se odráží i na stavu vozového parku, kdy jsou zpětná zrcátka aut přilepená izolepou spíše pravidlem než výjimkou. Odřené nebo promáčklé karoserie jsou také standardem a zdá se, že to tady nikoho moc netrápí.
Kdo to ale vidí trochu jinak, jsou pojišťovny. Neapol je proto dlouhá léta regionem s nejvyššími sazbami povinného ručení. Průměrná pojistka tu stojí přes 1000 eur ročně, mladí řidiči bez historie ale platí zpravidla i víc než dvojnásobek.
Tento stav svádí k obcházení pravidel. Aby se místní vyhnuli extrémně vysokým poplatkům, obrací se na jednu z mnoha polských agentur, které zde působí. Postup je následující: Řidič odhlásí své auto z italského registru, prodá ho agentuře, která jej na značky přihlásí v Polsku. Agentura se tak oficiálně stává vlastníkem vozidla a obratem jej dlouhodobě pronajme bývalému majiteli.
Motorista pak platí agentuře měsíční poplatek, který vychází podstatně levněji než italské povinné ručení. Jak upozorňuje italský motoristický server Quattroruote, tato praxe trvá už několik let a přináší hned několik problémů: Přibývá totiž případů, kdy agentury dodají do Itálie polské SPZ, auto však nikdy v Polsku nepřihlásí.
Dlouhodobá smlouva navíc podle Quattroruote nezahrnuje povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to ani v Itálii, ani v Polsku. Poškozený se obvykle obrací na italskou kancelář pojistitelů, která věc předá svému polskému protějšku.
A právě polská kancelář sdružující pojišťovny se v poslední době potýká s velkým množstvím žádostí o odškodnění z Itálie: Zatímco v roce 2024 bylo kanceláři doručeno 514 pojistných událostí z Apeninského poloostrova, o rok později už jich bylo 1300. Celková suma peněz vyplacená touto institucí jižním směrem se meziročně zvýšila o 167 procent, z necelých sedmi na 18,4 milionu zlotých (asi 104 milionů korun).
Jak informuje server Gazeta Ubezpieczeniowa, „italský problém“ už připouští i polské ministerstvo infrastruktury, které připravuje změny u technických kontrol vozidel. Jednou z nich má být povinné pořizování fotografií z prohlídky, aby se potvrdilo, že auto STK skutečně prošlo a že se tak stalo na polském území.
Podle italského autoklubu (ACI) se na italských silnicích pohybuje přes 68 tisíc vozidel s polskými registračními značkami, z nichž drtivá většina je spojena s Neapolí. Jen loni zde bylo registrováno 14 066 „espézetek“, téměř všechny polské. Aby totiž úřady získaly přehled o množství aut jezdících na území metropolitního města, byly v roce 2022 nuceny zavést povinnou registraci vozů s cizí SPZ, které provozují italští rezidenti.
Neapolský fenomén polských SPZ představuje vážné komplikace i pro turisty mířící do Itálie vlastním autem. Viník nehody jednoduše odkáže poškozeného na „polskou půjčovnu“, ta ale s poškozeným obvykle nekomunikuje. Věc je sice následně podstoupena polské kanceláři pojistitelů, domoci se náhrady škody tímto způsobem však bývá zdlouhavé a zpravidla se to neobejde bez právní asistence.
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