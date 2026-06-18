„Nápadně stejný průběh.“ Podivná nehoda v pražské garáži je kopií norských případů

23. září 2024 prorazilo elektrické Volvo XC40 zeď parkovacího domu v norské Sandvice a zřítilo se z třetího patra dolů na ulici. Řidič při tom zahynul. Od té doby největší norský oborový časopis Motor zaznamenává případy podobně záhadných nehod stejného modelu. Poté, co o těchto případech referovala redakce Aktuálně.cz, ozval se čtenář z Prahy se stejnou zkušeností.
Scénář je pokaždé takřka identický. Elektrické Volvo XC40 nebo jeho karosářská varianta C40 se náhle bez varování prudce rozjede a zastaví se až o zeď, případně nějakou jinou překážku. Alespoň tak to tvrdí aktéři nehod, se kterými mluvil novinář Jon Terje Hellgren Hansen, jenž případy v Norsku zaznamenává a k jednotlivým událostem shromáždil rozsáhlou fotodokumentaci.
Když se o norských nehodách dozvěděl čtenář Jiří (nepřeje si uvést celé jméno, ale jeho identitu redakce zná), rozhodl se podělit o dramatickou zkušenost, kterou zažil v prosinci 2024 jeho otec.
Ten si koupil nové Volvo C40 Recharge v létě 2024 – po půl roce užívání a pár tisících najetých kilometrech skončil ve zdi podzemní garáže v Praze. Ve velké rychlosti, kterou nedokázal vysvětlit, se mu nepodařilo vybrat pravotočivou zatáčku v úzkém vjezdu.
Celý incident zaznamenaly průmyslové kamery: Na prvním záběru vidíme, jak vůz přijíždí k průjezdu v domě. Poté, co zastaví, přejde před kapotou několik chodců. Auto pak lehce couvne, aby vzápětí prudce vyrazilo vpřed a prorazilo parkovací závoru.
Další záběr kamery ve dvoře ukazuje auto, jak vyjíždí z průjezdu a rychle míří k úzkému vjezdu do podzemní garáže, ve kterém také vzápětí mizí. Volvu po celou dobu svítí brzdová světla.
Poslední kamera umístěná v garáži zaznamenává náraz auta do zdi, jenž celou spektakulární jízdu ukončí. Řidič po chvíli lehce couvne a směřuje dolů do garáže ke svému parkovacímu místu.
„Původně jsme si mysleli, že je to věkem, že prostě něco udělal špatně. Otec je ročník 1948 a v době nehody mu bylo 76 let. Když jsme si ale přečetli váš článek o podobných incidentech v Norsku, už o tom tak přesvědčení nejsme,“ říká Jiří. Průběh nehody byl podle něj nápadně stejný, jak jej popisují na severu Evropy. Podobnost je i v tom, že auto, než prudce vyrazí vpřed, chvíli před tím trochu couvne.
Redakce Aktuálně.cz se s Jiřím potkala na místě, kde o předloňských Vánocích k nehodě došlo. Hned bylo jasné, že teorie o vysokém věku a s ním spojené roztržitosti má své trhliny: Řidič, ačkoliv musel být v šoku, se ve vysoké rychlosti dokázal zorientovat a suverénně se s volvem trefil do vjezdu úzkého pouze 2,5 metru. Auto sice přišlo o zpětná zrcátka a i boky nesly známky poškození, avšak nehoda vlastně nepůsobí nijak dramaticky. Náraz do zdi navíc změkčila plstěná výplň stěny za omítkou, takže ani nevystřelily airbagy.
Škoda na volvu ale byla vysoká, za opravu v autorizovaném servisu přišel rodině účet na 600 tisíc korun. „Otec se domníval, že havarijní pojištění nepotřebuje, protože jezdí bezpečně. Celá suma tak šla z jeho kapsy,“ říká s jistou trpkostí Jiří.
Kdo by si snad myslel, že starší pán jen zkrátka nezvládl silné auto, na které nebyl dosud zvyklý, má Jiří připraven odzbrojující argument: Předtím, než si jeho otec pořídil volvo, bez problémů řídil Porsche Macan. „Volvo si otec vlastně koupil jen proto, že je o něco menší a do pražského provozu praktičtější.“
Podivná nehoda v pražské garáži tak nemá pro jejího hlavního aktéra žádné dobré rozuzlení. Událost je pro něj dosud živá a bolestná, takže se o ní nechce bavit. Auto nechal opravit na vlastní náklady, aniž by v servisu hlásil něco podezřelého.
I kdyby to ale udělal, pravděpodobně by nedopadl jinak než účastníci těchto nehod v Norsku. Automobilka tam v řadě případů zkoumala černé skříňky havarovaných automobilů, aby nakonec konstatovala, že pedál plynu sice byl před nehodou sešlápnut, ale za jeho aktivací stojí nade vši pochybnost řidič.
Ostatně vyjádření ve stejném duchu zaslalo Volvo také redakci Aktuálně.cz. Na dotaz, zda automobilka zaznamenala, že by čistě bateriové Volvo XC40 nebo C40 bez zjevné příčiny samo zrychlovalo, odpověděla, že všechny nahlášené případy prověřila a nezjistila žádnou technickou závadu.
Zároveň však v odpovědi na doplňující otázku uvedla následující: „Volvo Cars vyhlásilo v dubnu 2022 svolávací akci, která se globálně týkala 19 708 plně elektrických vozů XC40 Recharge vyrobených mezi zářím 2020 a srpnem 2021. Důvodem byla možná závada kabelového svazku u vozů s levostranným řízením, který se mohl poškodit a mohla do něj vniknout voda. To by následně mohlo způsobit korozi v obvodech souvisejících se snímačem akceleračního pedálu. Modely vyrobené po srpnu 2021 nejsou součástí této svolávací akce.“
Nic nezjistilo ani vyšetřování nejtragičtější nehody Volva XC40 v norské Sandvice. Jak naší redakci potvrdila automobilka, „policie důkladně vyšetřovala déle než rok a půl a společnost Volvo Cars při šetření spolupracovala jak s policií, tak s norskými silničními úřady. Vyšetřování dospělo k závěru, že technická závada na vozidle nebyla příčinou nehody ani k ní nijak nepřispěla. Případ byl v březnu 2026 státním zástupcem uzavřen.“
Vůz z nehody v Sandvice sice podle Volva patřil do série vozidel zahrnutých do zmíněné svolávací akce v dubnu 2022, „tehdy však byl zkontrolován v souladu s pokyny našich globálních technických týmů a nebyla u něj zjištěna žádná závada“.
Pozůstalí z tragické nehody v Sandvice však se závěry vyšetřování nesouhlasí. „Odvoláme se. Vdova po zemřelém nese velmi těžce, když se v policejní zprávě dočte, že nehodu zavinil její muž svou nedbalostí,“ uvedl právní zástupce rodiny Audum Helgheim v časopisu Motor.
Vdova po řidiči je zároveň jediným svědkem tragické události v parkovacím domě. Manžel podle ní nastoupil do auta ze strany spolujezdce, protože dveře na levé straně blokovalo jiné auto. Dále tvrdí, že musel překonat středovou konzolu, když se chtěl dostat k sedadlu řidiče. Pomohla mu zavřít dveře spolujezdce, aby se mohl opřít o kliku, když zvedal levou nohu přes středovou konzolu.
„Manželka uvedla, že po zavření dveří udělala tři až čtyři kroky dozadu. Najednou se auto plnou rychlostí vymrštilo vpřed a pokračovalo v jízdě asi třicet metrů, než narazilo do zdi. Když auto dopadlo na zem, řidič byl nalezen na sedadle spolujezdce – airbag spolujezdce se aktivoval, ale airbag řidiče ne,“ uvádí časopis Motor.
Případ ze Sandviky tak bude mít nejspíš pokračování, o jehož vývoji budeme informovat.
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