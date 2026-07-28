Na Pelješackém mostě spojujícím Chorvatsko se objevily trhliny. Opravy začnou v říjnu

Jedna z největších mostních staveb v Evropě potřebuje už čtyři roky po uvedení do provozu rozsáhlé opravy. Mají zabránit zatékání vody do konstrukce mostu a pádu kusů betonu na vozovku.
Pro Chorvatsko je Pelješacký most mimořádně důležitý – propojuje severní a jižní část země bez nutnosti stát v kolonách na hraničním přechodu s Bosnou a Hercegovinou, jejíž koridor k moři zemi rozděluje. Místním obyvatelům i turistům mířícím do Dubrovníku od roku 2022 šetří zhruba hodinu času.
Teď ale chorvatský list Jutarnji přišel s informací, že pouhých padesát měsíců po slavnostním otevření stavby ji čeká rekonstrukce. V povrchové vrstvě betonu na pylonech mostu se totiž objevily četné trhliny, přičemž v některých z nich se drží vlhkost a voda.
„Trhliny jsou hluboké tři a půl až šest centimetrů, zatímco ochranná vrstva, která chrání hlavní výztuž pylonů, je silná 3,5 až sedm centimetrů. Opravy jsou nutné, protože jinak by se voda a sůl nakonec dostaly k výztuži pylonů, což by vedlo ke korozi. Hrozilo by také riziko pádu částí betonu na vozovku,“ píše Jutarnji.
K věci se vyjádřil i místopředseda chorvatské vlády Branko Bačić. Ten připustil, že ochranná vrstva betonu „evidentně popraskala“. Zdůraznil však, že to nijak neohrožuje bezpečnost ani samotnou konstrukci mostu. „Pokud bychom ale v dohledné době nezačali s opravami, pak by k narušení konstrukce nepochybně došlo,“ dodal Bačić.
Vládní úředník poznamenal, že opravy budou financovány dodavatelem, neboť most je stále ještě v záruce. Během oprav by měl zůstat v běžném provozu.
Pelješacký most byl otevřen 26. července 2022, jeho výstavbou bylo pověřeno čínské konsorcium China Road and Bridge Corporation (CRBC). Most je dlouhý 2400 metrů a měl by odolat větru do rychlosti 180 km/h. Stavba vyšla na 420 milionů eur, přičemž 85 procent z této částky zaplatila Evropská unie.
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