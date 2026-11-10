První bouralo červené auto a pak už to jelo. Hasiči zachytili šílenou nehodu na dálnici

Mlha a namrzlá vozovka proměnily v neděli ráno dálnici D1 na Vyškovsku v kluziště. Po první nehodě následovaly další a řidiči se jen obtížně vyhýbali překážkám. Hasiči, kteří přijeli pomáhat, museli sami prchat před smýkajícími se auty.
Dálnice D1 na Vyškovsku se v neděli ráno změnila v kluziště. Jedno auto za druhým havarovalo kvůli mlze a namrzlé vozovce. Hasiči, kteří přijeli k první nehodě, byli sami v ohrožení. Před smýkajícími se auty museli utíkat až za svodidla. Situaci zachytila palubní kamera jejich zásahového vozu.
První nehodu způsobil řidič červeného osobního auta, který na kluzké vozovce dostal smyk a narazil do středových svodidel. Jen chvíli poté se k místu zezadu přiblížilo další, řidič se snažil vyhnout havarovanému vozu i stojícím hasičským autům, situaci ale nezvládl. Hasiči museli rychle ustoupit ke svodidlům a následně se schovat až za ně.
Řidiči dalších aut zjevně příliš pozdě zaregistrovali to, co se před nimi odehrává. Někteří se pokoušeli překážkám vyhnout na poslední chvíli. Jeden z vozů při tom narazil do svodidel, za nimi stáli hasiči.
Hasiči situaci komentují ve vysílačce a žádají, aby se dálnice okamžitě uzavřela. Událost naštěstí skončila bez zranění. Hasiči při zveřejnění záběrů vyzvali řidiče, aby rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobili aktuálním podmínkám.