Může se řidič v mlze spolehnout na senzory? Test ukázal ohromné rozdíly mezi auty, čínské pohořelo

Nejen řidiči vidí špatně v mlze a hustém dešti. Test ukazuje, že za takových podmínek to nemají snadné ani moderní asistenční systémy. Ve speciální hale se zkoušelo, jak si se zhoršenou viditelností poradí systémy nouzového brzdění v šesti různých autech.
Hala AVL v německém Rodingu se chlubí technologiemi, které umožňují simulovat intenzivní déšť, hustou mlhu i oslňující paprsky. Při testech si německý autoklub ADAC nechal „vyrobit“ déšť a mlhu různé hustoty a v jednom případě přes opar svítilo i nepříjemné nízké slunce.
K testu nastoupilo šest vozidel: BYD Seal, Mercedes CLA, Nio EL6, Subaru Impreza, Tesla Model Y a Volkswagen T-Roc. Všechna dostala stejný základní úkol: správně rozeznat nebezpečí a bezpečně zastavit z rychlosti 30 km/h před statickou nebo pohybující se překážkou.
„Výsledky ukazují, že mezi výrobci existují v tomto směru značné rozdíly a žádné auto není za ztížené viditelnosti bezchybné,“ říká mluvčí ADAC Fabian Faehrmann.
Nejlépe ve srovnání dopadl nový Mercedes CLA, který i v husté mlze dokázal překážku odhalit a bezpečně před ní zastavit. Úplně spolehnout se na systém ale nemůžete, v jednom případě se totiž stalo, že auto sice „vidělo“ přecházející figurínu chodce a začalo samo brzdit, pak ale přestalo.
Mercedes je přitom vybavený relativně standardní paletou senzorů: kamerou a radarem. Vylepšení systému přidáním lidaru (tedy čidla, které funguje jako radar, ale místo zvuku zachytává odražený laserový paprsek) nemusí být účinné.
Ukazuje to příklad čínského Nia, které jako jediné k testu dorazilo s touto technickou vymožeností. Celkové výsledky modelu EL6 jsou sice uspokojivé, ale v mlze s viditelností pod 20 metrů auto nereagovalo vůbec nebo ne vhodně.
Překvapila naopak Tesla, u níž asistenční systémy využívají jen kamery. V dešti a lehké mlze fungovala na jedničku. V náročnějších situacích ale systém jen varuje a sám se nesnaží zabránit srážce. Podobně jako Tesla splnilo požadavky autoklubu i Subaru Impreza. Jeho systém EyeSight tradičně nahrazuje radar stereokamerou, tedy dvojicí kamer za čelním sklem u vnitřního zpětného zrcátka.
Tragický výsledek předvedl další čínský automobil v testu. BYD Seal s kamerou a radarem byl slabý prakticky ve všech simulovaných situacích. V silném dešti a husté mlze odmítl reagovat a nejenže nebrzdil, ale řidiče ani před srážkou nevaroval. Systémy byly za takových podmínek prakticky nefunkční.
„Ukazuje se tedy, že i v náročných podmínkách mohou moderní systémy řidiči pomoci. Nedá se na ně ale spolehnout. Bylo by podle nás vhodné, aby vozy samy varovaly řidiče, že činnost systémů může být s ohledem na sníženou viditelnost omezená,“ říká Faehrmann.
