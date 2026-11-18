S příchodem mrazů se na přístrojovce častěji rozsvěcí varování před nízkým tlakem v pneumatikách. Stačí, že auto přes noc stálo třeba v teplé garáži a teplota prudce klesla. Německý autoklub ADAC vysvětluje, proč je dobré tlak upravovat a jak se nedostatečné hodnoty u podhuštěných pneumatik projevují na vyšší spotřebě.
Žlutý symbol pneumatiky na palubní desce nemusí znamenat, že řidič poškodil kolo nebo dostal defekt. S příchodem mrazů se může ozvat i u zcela neporušených pneumatik. Na vině je pokles teploty, který dokáže snížit tlak natolik, že se aktivuje monitorovací systém.
Rozdíl mezi patnácti stupni v garáži a pěti stupni pod nulou venku může být totiž pro systém kontroly tlaku v pneumatikách dostatečným důvodem k varování. Vzduch uvnitř pneumatiky se s klesající teplotou smršťuje a tlak klesá.
Německý autoklub ADAC uvádí, že na každých deset stupňů teplotního rozdílu připadá přibližně 0,1 baru. Podobně to popisuje také výrobce pneumatik Continental. „Pokles může dosahovat 0,07 až 0,14 baru na každých deset stupňů, tedy jednoho až dvou PSI,“ uvádí firma.
Na první pohled jde o zanedbatelné hodnoty. Jenže pokud byly pneumatiky nahuštěné jen těsně nad minimální doporučenou hranicí, může je ochlazení dostat pod ni. Systém pak rozsvítí varovnou kontrolku, přestože pneumatika není poškozená a vzduch z ní nikde neuniká.
Continental upozorňuje, že právě proto se kontrolka objevuje nejčastěji za chladných rán, kdy jsou teploty nejnižší. Jenže i když to neznamená automaticky závadu, není radno varování přehlížet.
Proč se kontrolka ozývá právě teď
Situaci komplikuje několik okolností, které se v zimě potkávají. Jednou z nich je přezouvání. Pneumatiky se v pneuservisech obvykle hustí v teplém prostředí, kde může být kolem dvaceti stupňů. Po výjezdu do mrazu jejich tlak klesne. Auto tak může odjet ze servisu se správně nahuštěnými koly a po krátkém čase už hlásit problém.
Podobně jsou na tom řidiči, kteří parkují v garážích. Zatímco uvnitř může být patnáct stupňů, venku třeba minus pět. Rozdíl dvaceti stupňů podle uvedených doporučení ADAC tedy znamená pokles tlaku přibližně o 0,14 až 0,28 baru. Pro pneumatiky nahuštěné na hranici doporučené hodnoty to může být dost.
„Své sehrává také rozšíření celoročních pneumatik. Jejich majitelé nemají pravidelný sezonní okamžik, kdy by při přezouvání nechali zkontrolovat tlak,“ uvádí automechanik s vlastním pneuservisem Karel Žába. Proto tlak v „celoročkách“ někdy zůstává bez povšimnutí celé měsíce. První výraznější ochlazení pak může odhalit, že už dávno není dostatečný.
A zapomenout nelze ani na řidiče, kteří na podzim ještě jezdili na letních pneumatikách nahuštěných za podstatně teplejšího počasí. Teplota se mezitím propadla o patnáct nebo dvacet stupňů, takže pokles tlaku je toho důsledkem.
Ignorovat kontrolku se nevyplácí
I když tedy nemáte defekt, řešit se to musí. Podhuštěné pneumatiky zvyšují valivý odpor, a tím i spotřebu paliva. „Při poklesu tlaku o 0,4 baru může spotřeba vzrůst až o 0,3 litru na sto kilometrů,“ upozorňuje ADAC.
Když si tedy vezmeme běžné naftové auto se spotřebou 6,5 litru na sto kilometrů, pokud tlak v pneumatikách klesne o 0,4 baru, může podle ADAC spotřeba vzrůst na 6,8 litru. Řidič, který ročně ujede 20 tisíc kilometrů, tak spálí navíc 60 litrů nafty. Při ceně 45 korun za litr ho nesprávný tlak v pneumatikách připraví o 2700 korun ročně.
Ještě důležitější je ale bezpečnost. Příliš nízký tlak zhoršuje jízdní vlastnosti, stabilitu v zatáčkách i brzdění a zvyšuje opotřebení pneumatik. Při výrazném podhuštění a vysoké rychlosti navíc roste riziko jejich poškození.
ADAC přitom uvádí, že u nepoškozené pneumatiky se běžně počítá s přirozeným úbytkem tlaku přibližně 0,1 baru za tři měsíce. Jestliže by tlak klesal opakovaně nebo výrazně, je namístě hledat únik vzduchu.
Co dělat, když se kontrolka rozsvítí
Základní rada je jednoduchá: tlak změřit a případně upravit. ADAC i Continental doporučují kontrolu přibližně jednou za dva týdny, ideálně na studených pneumatikách, tedy před jízdou nebo po několika hodinách stání.
„Správné hodnoty pro konkrétní vůz řidič najde nejčastěji na štítku ve dveřích, na vnitřní straně víčka nádrže nebo v návodu k obsluze,“ dodává Žába. Je důležité řídit se hodnotami výrobce, protože se mohou lišit podle rozměru pneumatik i zatížení auta.
Podle odborníka ADAC Ruprechta Müllera výrobci často uvádějí tlak na spodní hranici doporučeného rozmezí, mimo jiné kvůli jízdnímu komfortu. A tak se vyplatí pneumatiky o chlup „přehustit“.
Zvýšení přibližně o 0,2 baru podle ADAC nemusí komfort prakticky ovlivnit, může ale přispět ke snížení spotřeby. V zimě navíc poskytuje určitou rezervu proti poklesu tlaku při ochlazení.
K tomu ale automechanik Žába dodává: „Příliš vysoký tlak také není dobrý, zmenšuje styčnou plochu pneumatiky s vozovkou, může zhoršit přilnavost a způsobovat rychlejší sjíždění středu běhounu. Správnou hodnotou je podle mých zkušeností tlak předepsaný výrobcem konkrétního auta.“
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