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Pro řidiče

Město vydalo seznam zakázaných značek. Na parkoviště nesmí kvůli svému původu

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek
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Problém se špehováním vojáků čínskými auty nedávno řešilo Norsko. Teď se debata o kybernetické bezpečnosti aut z říše středu dostala do popředí v Polsku. Zákaz vjezdu do vojenských areálů sice začal platit už na jaře, běžní řidiči se s ním ale do křížku dostávají až teď. Ve Vratislavi tak mnozí z nich nezaparkují tam, kde to v předchozích letech nebyl problém. A to spustilo vlnu reakcí.

SUV čínské automobilky MG, ilustrační foto.
SUV čínské automobilky MG, ilustrační foto.Foto: Jan Matoušek
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Začátkem letošního roku zakázala polská armáda autům vyráběným v Číně vjíždět do vojenských areálů. Bojí se špionáže a odposlouchávání. Běžných řidičů se toto opatření nijak nedotklo a mnozí tento zákaz zaznamenali až před Svátkem všech svatých. Ten připadá na 1. listopadu, je to státní svátek a také období, kdy se desetitisíce lidí vydávají na návštěvu hřbitovů.

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Někteří z nich v čínských autech, jejichž popularita v Polsku roste ještě rychleji než v Česku a jejichž tržní podíl se blíží 15 procentům.

Jenže ve Vratislavi v městské části Osobowice poprvé narazí. Hřbitov tam leží v blízkosti vojenské základny a armáda tak každoročně nechává návštěvníky parkovat na svém parkovišti. Letos ale město vydalo zprávu, podle které auta čínské výroby na parkoviště nesmí. A přidalo i dlouhý seznam značek se zákazem vjezdu.

Nechybí na nich populární výrobci jako MG, Omoda, Jaecoo, Chery nebo Leapmotor, stejně jako třeba už neexistující Qoros nebo značky, které v Polsku nikdy oficiálně neprodávaly. Úplně na konci je pak i Volvo s dodatkem, že zákaz vjezdu mají auta vyrobená po roce 2010, byť zdaleka ne všechna se od té doby vyráběla v Číně. Tehdy se ale jeho vlastníkem stal čínský koncern Geely.

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Některé polská média poukazují na to, že v seznamu chybí třeba Tesla, která z Číny dováží do Evropy Model 3. V Číně vyráběly nebo vyrábějí (a následně dovážejí do Evropy) třeba také BMW, Citroën, Cupra, Dacia, DS Automobiles nebo Mini. Armáda nicméně bude původ u vjezdu kontrolovat prostřednictvím VIN. Pokud začíná písmenem L, znamená to výrobu v Číně. Jak se postaví k Volvům, u nichž VIN tímto písmenem nezačíná, je otázka.

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Nicméně zákaz není omezen jen na asijskou velmoc. Zákaz mají i auta vyrobená v Rusku, Bělorusku, bývalém Sovětském svazu a Severní Koreji. Vždy kvůli hrozbě špionáže.

Všechna auta bez rozdílu původu pak musejí mít zakryté nebo odmontované kamery, parkovací senzory a další zařízení, která by potenciálně mohla natáčet či nahrávat.

Zpráva o zákazu vjezdu proběhla napříč polskými médii, některá z nich připomínají i interpelaci poslance Sejmu Przemysława Wiplera, který se v březnu dotazoval ministra obrany, proč se zákaz vztahuje na auta čínského původu nebo jak dojde k jeho určení, protože existují evropské či americké značky vyrábějící v Číně, a naopak stále více čínských značek produkuje auta v Evropě. Dále ho zajímala i situace Volva nebo konkrétní seznam „zakázaných“ značek.

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Tajemník ministerstva Paweł Bejda tehdy poslanci odpověděl, že omezení se nevztahuje na konkrétní zemi původu, ale spíše na výbavu aut, která jsou schopna sbírat a přenášet data. To znamená kamery či senzory. Vjezd je podle něj navázaný na schopnost tyto systém deaktivovat, o vpuštění konkrétního auta do vojenského areálu pak rozhoduje bezpečnostní služba u vjezdu.

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