Lidé pomáhají policii čím dál víc. Poslali tisíce míst, kde se bude měřit rychlost

Policie bude už příští týden na stovkách míst po celém Česku chytat neukázněné řidiče. Zapojí se do celoevropské akce Speed Marathon, která se zaměřuje na rychlost. A riziková místa opět pomáhali vytipovávat i lidé z celé republiky. Výsledek? Počet zapojených do hlasování rok od roku roste.
Konkrétní místa sice policie zveřejní až v příštím týdnu, akce Speed Marathon proběhne ve středu 15. dubna, ale už teď mluvčí Violeta Siřišťová přišla s několika zajímavými statistikami. Především neustále narůstá počet lidí, kteří policistům radí, kam se s radarem postavit, a chtějí tak ovlivnit bezpečnost na silnicích.
Počet tipů na riziková místa vzrostl z loňských 13 tisíc na letošních 16 639. A skokově stoupl počet hlasů u jednotlivých rizikových lokalit: jestliže loni lidé poslali 117 tisíc hlasů (mimochodem pětkrát více než v roce 2024), letos se počet přehoupl přes 167 tisíc. Lidé mimochodem mohli jednotlivým místům dávat jak pozitivní, tak negativní hlasy.
Tradičně nejvíce tipů na místa se na portále Bezpečné cesty, kde lidé hlasovali a přidávali místa, objevuje ve velkých městech a jejich okolí. Praha atakuje tisícovku, Brno přesahuje 700 možných míst měření a Ostrava 500 lokalit. Loni nakonec policie měřila rychlost asi na 1100 místech napříč Českou republikou, jestli jich letos bude více, zatím jasné není.
Ne všechny úseky nicméně závisí na veřejnosti. Některé si na základě dopravně bezpečnostních analýz i vlastního vytipovávání určují přímo policisté. Cílem navíc není jen chytit „piráty za volantem“, ale také kontrola dalších přestupků. Připomenout můžeme i loňský ročník Speed Marathonu.
742 policistů nakonec zkontrolovalo téměř sedm tisíc vozidel a zaznamenali celkem 3005 dopravních přestupků, z toho 1857 případů se týkalo překročení povolené rychlosti.
Ve 210 případech pak zjistili nevyhovující stav vozidla, ve 124 případech telefonování za jízdy a v 61 případech nepoužití zádržného systému. Dokonce se jim povedlo nachytat 14 řidičů pod vlivem alkoholu a šest pod vlivem jiných návykových látek.
Nohu z plynu se ale příští středu nevyplatí sundat jen v Česku. Měření rychlosti spadající do celoevropské preventivní kampaně Roadpol se totiž uskuteční i v dalších evropských zemích. Policisté tak budou ve zvýšené míře hlídat rychlost třeba i v Německu: tam některé spolkové země budou měřit také 15. dubna (například Bavorsko), jiné ale mají naplánované akce po celý týden 13. až 19. dubna (například Sasko).
