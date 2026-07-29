Levý, nebo pravý? V tomto pruhu projedete zácpou rychleji, ukázal výzkum

Analýza stovek silničních kolon ukázala, že jeden z dálničních pruhů se téměř vždy pohybuje rychleji než ostatní.
Každý, kdo se někdy ocitl v dopravní zácpě, ten pocit dobře zdá: Jakmile se zařadíte do některého z jízdních pruhů, zanedlouho získáte pocit, že v tom druhém jedou auta o něco rychleji. Proto také mnoho řidičů přejíždí z pruhu do pruhu, v naději, že se tím z kolony vymotají dříve.
Je ale některý z jízdních pruhů skutečně rychlejší než ty ostatní? Na tuto otázku našla odpověď analýza nizozemského Národního portálu dat o silničním provozu (NDW), o které informuje oblíbený zpravodajský server Nu.
„V dopravní zácpě pojedete v průměru o 2,2 kilometru za hodinu rychleji, pokud zvolíte levý jízdní pruh,“ uvádí výzkum. Na silnicích se dvěma souběžnými pruhy je ten levý rychlejší ve více než devíti z deseti případů.
Ještě markantnější je to na komunikaci se čtyřmi pruhy: tady vítězí levý pruh v 97,4 procenta případů. Na silnicích se třemi pruhy byl během zkoumání levý pruh nejrychlejší v 88 ze 103 zaznamenaných kolon, což představuje 85,4 procenta z nich.
Celkem výzkumníci prozkoumali data z 457 dopravních zácp, přičemž se zaměřili na ranní dopravní špičku v pondělí, úterý a čtvrtek, kdy kolony bývají nejčastější. Rozdíl je podle nich zejména v rychlosti na čtyřproudých silnicích, kde levý pruh jede o 7,5 km/h rychleji než ostatní.
Marthe Uenková a Bas Bijvoet provedli stejnou analýzu už v roce 2016. A také tehdy dospěli ke stejnému závěru: levý pruh je ten nejrychlejší. „Nyní vidíme, že levý pruh je rychlejší dokonce ještě častěji než před deseti lety“, shrnuli své poznatky pro portál Nu.
Levý pruh při dopravní zácpě sice slibuje dřívější dojezd do cíle, plány se ale mohou rychle zkomplikovat. Výzkumníci uvedli, že nemusí vyhovovat každému, protože auta tu zrychlují i brzdí mnohem agresivněji než v pruhu napravo. Jízda tak vyžaduje od řidičů větší soustředění, ale znamená i vyšší riziko, že někdo nedobrzdí.
Neustálé přejíždění do pruhu, který jede momentálně rychleji, přináší podle NDW jen malou úsporu času. Navíc to zvyšuje podrážděnost ostatních řidičů, což může přispět k nebezpečným situacím. Nejlepším řešením pro všechny je tedy držet se svého pruhu po celou dobu trvání kolony a zbytečně neriskovat.
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