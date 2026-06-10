„Letos naposled postaru.“ Jízda po chorvatské dálnici bude vyžadovat domácí přípravu

V Chorvatsku už se pilně staví nové kovové brány, které od 1. března příštího roku nahradí současný systém vybírání peněz na mýtnicích. Novinka má urychlit cestování, spoléhá však na digitální gramotnost motoristů.
Několikahodinovému stání na chorvatských mýtnicích má být od příštího roku konec. Výběr peněz za použití dálnic se urychlí a navíc sjednotí. Až dosud totiž platilo, že kdo chtěl mýtné platit elektronicky s pomocí ENC transpondéru, uspěl pouze na dálnicích provozovaných společností HAC. Smůlu měl ale třeba na Istriji, kde nad správou dálnic bdí Bina-Istra, případně i na frekventovaném úseku A2 Macelj—Záhřeb.
Výběr mýtného pomocí nové „krabičky“ ETC bude probíhat i nadále, nově však bude platit plošně pro všechny dálnice. Tento způsob bude dokonce povinný pro auta s hmotností nad 3,5 tuny, tedy kromě autobusů například i pro větší obytňáky.
Naopak úplně skončí možnost platit za průjezd úseku dálnice v hotovosti nebo platební kartou. Smyslem nového systému totiž je, aby auta nezastavovala a nebránila plynulému provozu. Řidiči osobních aut do 3,5 tuny však nebudou muset shánět před cestou do Chorvatska ETC zařízení, těm nový systém nabídne ještě další, jednodušší možnost.
Před cestou do Chorvatska své auto zaregistrují na specializovaných internetových stránkách. Registrace bude probíhat podobně jako při nákupu elektronické dálniční známky, bude tedy nutné zadat SPZ vozu. Na rozdíl od nákupu známky však platba neproběhne okamžitě, ale teprve až po vjezdu na placený úsek. Řidič však nebude muset zadávat údaje pokaždé, když bude chtít dálnici použít. Vše je nastavené tak, že při každém vjezdu auta na placený úsek se příslušná částka z bankovního konta strhne sama.
Chorvatské úřady počítají s tím, že systém může mít do začátku své mouchy. Proto jeho ostrý provoz spouští mimo sezonu, aby případné nedostatky stačily do léta odstranit. První testovací fáze celého systému začne dokonce už letos na podzim.
Nový způsob výběru mýtného dostal název Crolibertas a má už dokonce vlastní internetové stránky s aktuálními informacemi. V nejnovějším příspěvku se lze dočíst, že nad dálnicemi už je instalováno 53 nových portálů, kde budou umístěny kamerové a detekční systémy. Instalace těchto kovových bran stále probíhá, většinou však v noci, aby práce co nejméně blokovaly provoz.
Crolibertas počítá i s tím, že zdaleka ne všichni turisté se o novém způsobu výběru mýtného dozvědí včas. Pro ty na kraji dálnice vzniknou expresní registrační pruhy, kde bude možné SPZ auta rychle načíst a současně i nastavit platební údaje. Bankovní karta s dostatečným zůstatkem bude v těchto místech nezbytná.
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