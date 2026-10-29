Kvůli nedostatku benzinu omezení rychlosti. Politici o tom přemýšlí, řidiči mají jasno

Válka v Íránu zatím pro většinu řidičů znamená dražší paliva a pro státy bolehlav, jak jejich ceny alespoň trochu srazit. Jak ale ukazuje situace ve Švýcarsku, brzy by se mohly přidat i další komplikace. Třeba povinné snížení rychlosti na dálnici, aby řidiči ušetřili nějaký ten litr benzinu či nafty.
„Snížení rychlosti na dálnici? Vláda připravuje kontroverzní opatření,“ napsal koncem minulého týdne švýcarský deník Schweiz heute. Vláda v zemi helvetského kříže si údajně pohrává s myšlenkou, že by snížila maximální povolenou rychlost na dálnici ze 120 na 80 km/h. Chce tím v krajní situaci bojovat s případným nedostatkem benzinu a nafty u čerpacích stanic.
Primární příčinou problémů s dodávkami je válka v Íránu. Problémy v Hormuzském průlivu ženou ceny nahoru a nutí jednotlivé vlády k různým opatřením. V Česku se tak vládním zastropováním každý den mění maximální povolená cena u stojanů, v Německu pro změnu snížili energetickou daň na benzin i naftu. Podobná opatření se napříč Evropou objevovala už na jaře.
Jenže teď se k válce přidává i nízká hladina Rýna. Doprava po vodním kanále je tak značně omezená, a to situaci ve Švýcarsku, které právě tankery paliva nebo topný olej dováží, dále komplikuje. Momentálně tak funguje jen doprava po železnici například z Ingolstadtu, píše deník SRF, a také poslední švýcarská rafinérie v obci Cressier. Tam se ropa dostává potrubím z Marseille.
Pokud by tedy i poslední cesty přestaly fungovat, bude mít země problém s dodávkami paliva, a právě na to chtějí být politici připravení. „Zrovna minulý víkend zasáhly jižní Francii prudké deště, což vedlo ke krátkým přerušením potrubí kvůli zaplaceným přečerpávacím stanicím,“ řekl delegát pro národohospodářské zásobování Roland Pfister.
Státy si pro případy nouze drží povinné rezervy paliv. Jenže Švýcaři už do nich od září museli několikrát sáhnout. Jedná se prý zatím o malé procento povinných zásob, tímto tempem by vydržely skoro dva roky, přesto to napovídá, že hrozba nedostatku není jen výhružka na papíře.
„Osmdesátka“ na dálnici by nicméně měla být jen krajní řešení, pokud by muselo Švýcarsko sáhnout na rezervy mnohem výrazněji než doposud, a také pokud by nestačilo dobrovolné šetření občanů. Navíc politici o tomto opatření zatím jednají, k jeho schválení doposud nedošlo.
Deník Schweiz heute se na názor zeptal i svých čtenářů. Někteří reagují sarkasticky, jiní berou situaci více vážně (z více než dvou tisíc odpovědí považuje omezení rychlosti skoro polovina za správné úsporné opatření). Někteří navrhují omezení výkonu prodávaných aut, případně omezení nákladní dopravy. „Nejnesmyslnější je doprava organického sena z Lüneburských vřesovišť k majitelům koní ve středním Švýcarsku,“ napsal lehce sarkastickým tónem jeden čtenář.
Nápad na omezení rychlosti se příliš nelíbí majitelům elektromobilů: „Mám elektroauto, nepotřebuji žádný benzin, ani moje elektřina se nevyrábí z fosilních paliv. Musím se proto teď táhnout za spalovacím autem jedoucím 80 km/h pouze ze solidarity?“
Můžeme připomenout, že v Rakousku do loňského jara existovaly na některých úsecích dálnic takzvané IG-L zóny, kde spalovací auta kvůli snížení emisí mohla jezdit maximálně 100 km/h. Nová vláda ale nařízení zrušila. Vlnu emocí před časem vyvolal také rakouský ekonom a aktivista Günther Fehlinger-Jahn, který na svých sociálních sítích navrhl plošné snížení rychlosti na 100 km/h po celé Evropě. Kvůli emisím, bezpečnosti i úspoře paliva. Platilo by to ale jen pro auta se spalovacím motorem, elektromobily by mohly dále jezdit 130 km/h.
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