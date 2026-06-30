Kousek od českých hranic přitvrdili. Berou řidičáky za rychlost a mají zvláštní povinnou výbavu

Kdo se letos o prázdninách vypraví do Polska, musí se připravit na zesílené policejní kontroly i přísnější tresty za některé přestupky. Přijít o řidičák je tak jednodušší než dříve. Zároveň je v povinné výbavě třeba myslet na jedno specifikum, které Česko po řidičích nevyžaduje.
„Prázdniny jsou tady a policie napříč zemí bude intenzivněji kontrolovat dopravu.“ To je asi nejdůležitější sdělení polské policie, která na startu letních prázdnin připravila dopravní akci „Bezpieczne wakacje“ – tedy bezpečné prázdniny. Slibuje zvýšený dohled nad provozem v populárních turistických oblastech se zaměřením na „překračování rychlosti jízdy, nepoužívání bezpečnostních pásů a přepravu dětí v rozporu se zákonem“. Kromě toho ale budou policisté kontrolovat povinnou výbavu, alkohol za volantem nebo technický stav vozidla.
Hlavně na rychlost je třeba si dávat pozor, protože by se v krajním případě mohlo stát, že se domů místo autem budete vracet třeba vlakem. Začátkem letošního roku totiž vstoupila v platnost novela zákona, podle které přijde na tři měsíce o řidičské oprávnění každý, kdo ve městě překročí rychlost o minimálně 50 km/h. Stejný postihl platí za překročení rychlosti o 50 km/h i na jednoproudé obousměrné komunikaci mimo město.
Magazín Auto Swiat pak dodává, že rychlostní silnice a dálnice sice do novely nespadají, takže tam o řidičák přijít nelze. Nicméně očekávat lze tučné pokuty (ty ostatně platí i tam, kde o řidičák přijít můžete).
Za překročení rychlosti do 10 km/h lze dostat poměrně nízkou pokutu 50 zlotých, to je asi 280 korun. Nicméně progresivně se to zvyšuje. Třeba za překročení o 21 až 25 km/h už je to v přepočtu asi 1700 korun, o 41 až 50 km/h je to v přepočtu skoro 5700 korun a o více než 71 km/h pak přes 14 tisíc korun. Recidivisté v některých případech dostanou dokonce dvojnásobnou pokutu.
Pozor je také potřeba dávat si na alkohol za volantem. Poláci sice mají toleranci 0,2 promile, nicméně už za 1,5 promile může dojít (vedle pokuty a ztráty řidičáku) k zabavení auta. Tak třeba polská policie nedávno přišla k osmiválcovému Fordu Mustang.
Novela zákona počátkem roku zpřísnila i postihy za řízení bez platného řidičáku: v tu chvíli už jej řidič nikdy nedostane zpátky. Doživotně o něj přijdou třeba i účastníci nelegálních závodů, řidiči, kteří způsobí nehodu pod vlivem alkoholu či drog, případně ti, kdo od nehody ujedou.
Pozor by si čeští řidiči měli dát v otázce povinné výbavy. Povinné je v Polsku vozit hasicí přístroj, což naopak v Česku neplatí. A i když existuje Vídeňská úmluva, podle které by mělo stačit vozit povinnou výbavu podle předpisů země, kde je auto registrováno, je lepší se hasicím přístrojem vybavit. Bez něj totiž hrozí pokuta, nejčastěji mezi 50 až 200 zlotými (asi 280 až 1130 korun). Teoreticky může dosáhnout až několika tisíců zlotých, v praxi ale tak vysoká nebývá.
Je přitom zajímavé, že hasicí přístroj v povinné výbavě je, lékárnička i přes dlouhé politické debaty nikoliv. Ta je pouze doporučeným prvkem.
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