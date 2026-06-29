Konec automatického zdražování dálničních známek? Pro příští rok se má cena zmrazit

Ceny dálničních známek by se od příštího roku už neměly automaticky zvyšovat s ohledem na inflaci. Vláda schválila novelu, která ruší pravidelnou valorizaci. Pokud změnu podpoří i parlament, cena roční známky zůstane v příštím roce na 2570 korunách.
Vláda v pondělí podpořila návrh ministerstva dopravy na zrušení automatické valorizace cen dálničních známek. Pokud změnu schválí také parlament, jejich cena se od začátku příštího roku nebude pravidelně zvyšovat podle zákonem stanoveného vzorce zohledňujícího inflaci. O případném zdražení bude rozhodovat vláda.
Ministr dopravy Ivan Bednárik krok zdůvodnil tím, že dálniční známky v posledních letech zdražily příliš rychle.
„Od roku 2023 vzrostla cena roční dálniční známky o 1070 korun, tedy o více než 70 procent. Jen málokteré zboží nebo služba za stejnou dobu zdražily tak výrazně. Dostali jsme se do situace, kdy se cenou blížíme Rakousku, které má kvalitnější dálniční síť i výrazně vyšší kupní sílu obyvatel. Takový vývoj nepovažuji za správný. Proto navrhujeme, aby se cena dálničních známek v příštím roce nezvyšovala,“ uvedl.
Novela zákona o pozemních komunikacích nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Pokud ji zákonodárci schválí, zůstanou ceny dálničních známek v roce 2027 stejné jako letos. Roční známka tak bude stát 2570 korun, třicetidenní 480 korun, desetidenní 300 korun a jednodenní 230 korun.
Ministerstvo dopravy zároveň zachovalo zvýhodnění pro nízkoemisní vozidla. Slevy tak budou i nadále platit pro elektromobily, vozy na vodík, plug-in hybridy a automobily poháněné CNG nebo LNG. Resort tím podle svých slov reagoval na připomínky z meziresortního připomínkového řízení i následná jednání s Evropskou komisí v souvislosti s Národním plánem obnovy.
Současně pokračuje projednávání senátního návrhu, který by změnil fungování jednodenní dálniční známky. Nově by už nebyla vázaná na kalendářní den, ale platila by přesně 24 hodin od okamžiku nákupu. Státní fond dopravní infrastruktury a státní podnik CENDIS už podle ministerstva připravují potřebné úpravy elektronického systému.
Ministerstvo dopravy zároveň připomnělo, že oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek nově funguje na adrese edalnice.gov.cz. Přesun pod státní doménu gov.cz má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a omezit případy, kdy lidé nakoupí známku prostřednictvím zprostředkovatelských webů účtujících dodatečné poplatky.
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