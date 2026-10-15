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Eva Trendlová
Eva Trendlová
Eva Trendlová

Kdo hledá ojetinu, bloudí džunglí. Jak nás vyškolily stočené kilometry, a drahá lekce víry

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Když člověk vybírá auto z druhé ruky, prochází testem trpělivosti, podezíravosti a finanční odolnosti. Trh s ojetinami připomíná divokou výpravu, kde každý inzerát může skrývat past a kde se pravda často ukáže, až když je pozdě. Toto je osobní příběh o nákupu prémiové starší ojetiny, který nás pořádně vyškolil.

Mladík si vybírá ojetinu.
Mladík si vybírá ojetinu.Foto: Vytvořeno pomocí AI Gemini
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Kupovat ojetinu je riziko. Tolik o tom každý píše, ale každý taky věří, že zrovna na něj se štěstí usměje. Když ho ale nemáte, může vám tahle zkušenost dát tvrdou lekci.

Začíná to strašákem se stočeným tachometrem. Statistiky bijí na poplach: „Každé třetí auto je stočené“, „Ojetá BMW, Mercedesy i manažerské škodovky patří mezi nejčastější“, „Další rekord – Škoda Fabia stočená o 760 000 kilometrů“. A člověk se začne cítit trochu unaveně. Jako kdyby snad celý ten trh ojetin byl jedna velká džungle plná pastí. Však to nemůže být tak zlé, ne? Zvlášť když je to přece trestný čin, napadne jednoho.

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A pak přijde ten moment, kdy jste to vy, koho to začne zajímat naplno. Přesněji osoba, které chcete s výběrem pomoci, posílení strachem – protože ta „osoba“ je z vaší rodiny. Jak už to bývá, dvacetiletý mladík má slabost pro prémiovou značku – tedy tu tradiční, německou. A má svou hlavu.

Několikaleté úspory mladého člověka z první pořádné práce po škole – třeba okolo čtvrt milionu korun –, jsou sice slušná suma, ale samozřejmě nijak závratná, pokud kouká na prémiovky.

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Takže se otevírá možnost vybírat mezi zhruba patnáct až dvacet let starými vozy.

Umí to být krásná auta: v hezké specifikaci i sportovní s výkonným motorem. Mladého nadšence okolí marně odrazuje od toho, že takový model bude potřebovat drahý servis, že se ho předchozí majitelé zbavují právě proto, že už si častěji, než je zdrávo, říká o důkladnou péči v hodnotě desetitisíců a že každá oprava není zrovna z levného kraje.

A tak se vydáváte do džungle ojetin s ním. Kdyby celý ten obří trh s auty z druhé ruky byl nějaký standardní bazar… Jakmile vykročíte, zjistíte, že je to tržiště, kde vám různé inzeráty nabízí „hezký vůz, nehavarovaný, jedinečná příležitost“, a v historii svítí záznamy o opravách po vážných bouračkách. A když na ně prodávajícího upozorníte, jen pokrčí rameny s tím, že tak to koupil.

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Bez kontrolování historie a zmíněných kilometrů se do takového dobrodružství ani nepouštějte, díky důkladnému studiu dokumentů se mnohdy odhalí právě ta zásadní fakta, která v inzerátu při krátké prohlídce nejsou vidět.

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Prověřit jedno auto stojí přibližně 350 Kč, ale když to děláte pořád dokola, začíná se to celkem prodražovat. Náš osobní rekord? Krásné BMW řady 5 s profi fotkami u německého překupníka – v inzerátu to vypadalo jako ideál, ale report historie ukázal stočených 400 000 km. Z prvních deseti prověřených vozů mělo stočení neuvěřitelných osm.

Nakonec, po měsících nekonečného scrollování inzerátů, kontrol VIN kódů a pročítání reportů, člověk poleví. Únava z opatrnosti je zvláštní stav. Řeknete si, že tentokrát to už sakra musí být ono. Auto konečně působí důvěryhodně: kilometry sedí, historie dává smysl, lak nemá podezřelé odstíny a interiér odpovídá stáří.

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Vlastně má nájezd vyšší než ostatní kusy v nabídce, což paradoxně uklidňuje – aspoň nikdo nic nestáčel. A tak z účtu odejdou životní úspory mladého natěšeného motoristy proměněné v klíček a technický průkaz. Ten pocit při odjezdu je směs úlevy, radosti a přesvědčení, že tentokrát tu bažinu podvodů přeskočil.

Jenže realita někdy čeká za zatáčkou kratší, než je cesta domů. Po dvou dnech se ozve rána z motoru a auto končí na odtahovce. Diagnóza zní skoro absurdně: ulomená klapka v sání, drobná součástka, která se poťouchle rozhodla dát mladíkovi životní lekci. Kovový fragment uvnitř motoru napáchal škody tak rozsáhlé, že je nutné znovu obrábět hlavu válců a měnit ventily – oprava za částku, která se nebezpečně blíží ceně celého vozu.

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Bývalý majitel po první zprávě o události přestane zvedat telefon a po pár pokusech číslo už neexistuje. A vy začnete pátrat – ne primárně po něm, ale po příčině. V diskusích mechaniků, servisních techniků a specialistů na danou značku se postupně skládá mozaika: k selhání klapek občas dochází a je potřeba je měnit preventivně. Protože nejsou levné – originální kus vyjde na 10 tisíc korun a jsou tu dvě –, málokdo to dělá.

A když se člověk v zoufalství obrátí na rodinného právníka i spřízněného soudního znalce, dostane místo naděje tichou, téměř soucitnou radu: ať to raději vzdá, spor by spolykal další peníze a výsledek je nejistý. Zejména i proto, že jde o v očích zákona staré auto, u kterého k fatálním poruchám může dojít často, s čímž má nový majitel jako s rizikem počítat. A kde fakt, že se tato závada objevuje, se bere jako přitěžující okolnost.

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Některé chyby zkrátka nemají viníka, jen účet. A na trhu ojetin se platí za smůlu, a ta umí být zatraceně drahá.

Ojeté prémiové značky jsou totiž zvláštní ekonomická disciplína: jejich pořizovací cena sice po letech dramaticky spadne, ale náklady na vlastnictví zůstávají věrné původní cenovce nového vozu. Luxusní auta jsou konstruována složitěji, mají pokročilejší techniku, dražší materiály a komplikovanější motory i elektroniku, což znamená, že jakmile se něco pokazí, neopravuje se „auto za dvě stě tisíc“, ale technika navržená pro vůz za milion a víc.

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Servisní intervaly bývají přísnější, díly dražší a práce náročnější, protože přístup k závadám v motoru je často složitější než u běžných modelů. A málokdo to umí opravdu pořádně, a tak si za práci nechá zaplatit. K tomu se přidává fakt, že mnoho takových aut si první majitelé užívali naplno a každý další majitel pak často nevědomky přebírá skryté opotřebení.

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Když si chcete koupit starší, navíc prémiovou ojetinu, připravte se na všechno. Proto se říká, že nejdražší luxusní auto není nové, ale levně koupené ojeté. Jenže ojetá prémiovka vypadá v očích mladého řidiče daleko lákavěji než třeba zánovní Fabia nebo Yaris…

Kupovat ojetinu zkrátka není jen racionální transakce. Je to jako dražit zavázaný pytel na aukci. Uvnitř bude nejspíš zajíc, ale stejně přihazujete, protože co když z něj tentokrát vyskočí hranostaj? Mohla by to být i polární liška nebo ocelot… ale nakonec je to dost často jenom skunk.

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