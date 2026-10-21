Plán na zákaz klasických motorů v troskách. V Evropě se rodí úplně jiná dohoda

Spousta zemí s Francií v čele teď řeší především demonstrace vlastních obyvatel, na evropské úrovni je však jedním z předních témat zákaz spalovacích motorů. Po dohodě mezi největšími státy unie to vypadá, že se povede najít shodu i napříč evropskými poslaneckými kluby. A dokonce by mohla být vůči motorům vstřícnější než plán Francie a Německa.
Německý kancléř Friedrich Merz v pátek prohlásil, že je na světě konec zákazu spalovacích motorů. S francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem dohodl snížení emisí CO2 oproti roku 2021 o 90 procent, zbylých 10 by navíc mohly automobilky využít bez kompenzace ekologickými palivy nebo ocelí.
Součástí dohody jsou i pravidla na výrobu aut v Evropské unii podle plánu „vyrobeno v EU“.
Agentura Bloomberg a spolu s ní i další média včetně třeba německého Automobilwoche teď přišla s informací, že je blízko dohoda i mezi poslaneckými kluby v Evropském parlamentu, a to napříč spektrem.
Mělo by jít o největší frakci v podobě středopravé Evropské lidové strany, dále středolevou Progresivní alianci socialistů a demokratů a liberální skupinu Renew Europe.
Podle jejich plánu by se emise měly v roce 2035 snížit „jen“ o 87,5 procenta a dalších 7,5 procenta by si automobilky mohly kompenzovat třeba použitím zelené oceli.
„Zákaz spalovacích motorů už není na stole. A to je dobrá zpráva pro stovky tisíc lidí pracujících v evropském autoprůmyslu,“ řekl předseda lidovců Manfred Weber.
Hlasování v listopadu
Hlasovat by se o návrhu mohlo už začátkem listopadu a rozhodnutí v rámci plenárního zasedání by mělo následovat v prosinci. I pak by ale byla potřeba shoda parlamentu i jednotlivých zemí EU na konečné podobě zákona.
Trojice zmíněných klubů drží v europarlamentu 397 ze 720 křesel, mají tedy relativně pohodlnou většinu. Nicméně někteří sociální demokraté údajně nejsou s návrhem úplně spokojení.
Automobilwoche informuje, že až na mírné odlišnosti v procentuálním snížení emisí je návrh trojice parlamentních klubů v zásadních bodech stejný jako dohoda Francie a Německa z minulého týdne. „Podle bruselské logiky by to mělo umožnit rychlé schválení,“ píše německý magazín.
Pravidla pro hybridy
Kromě zrušení zákazu se návrh parlamentních klubů s francouzsko-německou dohodou shoduje třeba i v zavádění superkreditů pro elektromobily nebo zavedení nové kategorie aut se spalovacími motory, která ale budou od začátku postavená jen pro pohon s uhlíkově neutrálními palivy.
Až do roku 2029 by se také neměly měnit předpisy pro plug-in hybridy a především přepočet emisí s využitím čistě elektrického dojezdu.
Využití nízkouhlíkové oceli zřejmě uvítá třeba Evropská asociace ocelářů, která právě z důvodu vynechání kompenzování zmíněných deseti procent emisí minulý týden kritizovala francouzsko-německou dohodu. Naopak některé organizace, které dohodu už od minulého týdne označují mimo jiné za „historickou chybu“, zřejmě z návrhu parlamentních klubů tolik nadšené nebudou.
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