Jejich majitelé musí do servisu častěji než ostatní. Kdo vyhlásil nejvíce svolávaček?

Někdy to vypadá jako banalita, jindy jako závažný problém. Ve skutečnosti se ale každá svolávací akce vyhlašuje ve chvíli, kdy by mohlo být závadou ohroženo zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí. Bez ohledu na to, jestli jde o vadný airbag, brzdy nebo třeba bezpečnostní pásy. Majitelé jakých aut museli loni do servisu nejčastěji?
Peugeot, Kia a Mercedes-Benz. Podle dat z evropského systému Safety Gate, který zaznamenává problémy s výrobky nepotravinářského charakteru, to byla právě auta těchto tří značek, na něž bylo loni vyhlášeno nejvíce svolávacích akcí. Detailnější přehled přinesl specializovaný web Svolávačky.cz, který se na informování o vyhlášených svolávacích akcích dlouhou dobu detailně zaměřuje.
Francouzský výrobce loni vyhlásil 25 akcí, mimo jiné na modely 208, 308 či 3008 různého roku výroby. Druhá Kia vyhlásila 24 akcí, mezi nimi i na žilinský Ceed, a Mercedes-Benz pak vyhlásil dohromady 23 svolávacích akcí.
Značky s nejvíce svolávacími akcemi
Značka
Počet svolávacích akcí
Peugeot
25
Kia
24
Mercedes-Benz
23
Citroën
19
Ford
18
Volkswagen
18
BMW
17
Audi
16
Opel/Vauxhall
14
Hyundai
13
Pro srovnání: Škoda Auto jich měla podle dostupných údajů dohromady pět. Dotčené byly modely Fabia, Octavia a Enyaq.
Ačkoliv se mohou zdát čísla „největších hříšníků“ vysoká, web Svolávačky.cz připomíná, že neznamenají automaticky horší kvalitu prodávaných aut. Podle něj to způsobuje „spíše kombinace vysokých prodejů, širokého modelového portfolia a aktivního přístupu k oznamování problémů“.
Trendem se podle specializovaného webu stala loni nárůst svolávacích akcí u elektrifikovaných modelů. Jejich počet na silnicích totiž stále roste. Nejde vždy jen o elektromobily, ale také plug-in hybridy či ještě jednodušší hybridy. Opakují se třeba problémy s vysokonapěťovými akumulátory, chyby v řízení nabíjení nebo možnost přehřátí a zkratu.
Typickými závadami, které automobilky loni řešily nejčastěji, nicméně zůstávají problémy s brzdami, airbagy, bezpečnostními pásy, únikem paliva nebo možné selhání řízení či zavěšení kol.
„To naznačuje, že ani s rostoucí digitalizací vozidel nelze považovat ‚mechanické‘ problémy za minulost. Naopak – složitější konstrukce často znamená více potenciálních slabých míst,“ konstatuje web Svolávačky.cz.
Kromě situace jednotlivých značek přinesl zmíněný web i přehled modelů, které se v systému Safety Gate loni objevovaly opakovaně. Nejčastěji se tam vyskytly BMW X1 a X3, Citroën Jumpy a Opel Vivaro. Systém Safety Gate na ně shodně narazil sedmkrát.
Šestkrát pak na Citroën C5 Aircross, DS3 Crossback a Opely Corsa, Grandland X, Mokka a Zafira. Jedná se přitom o kombinaci různých roků výroby, a tedy potenciálně i generací jednotlivých modelů. U některých modelů se díky sdílení techniky či celých platforem logicky objevují vždy stejné závady.
Závěrem dodejme, že svolávací akci musí výrobce vyhlásit ze zákona ve chvíli, kdy by mohlo být ohroženo zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí. Tím se svolávací akce liší od servisní kampaně, které se do žádného centrálního systému hlásit nemusí, většinou totiž nejde o nápravu poruchy ohrožující zdraví či bezpečnost.
První pumpa u dálnice s obchodem bez obsluhy. Láká na nízké ceny, jen párek v rohlíku automat ještě neumí
Slavné jméno se vrací. Plzeň nalákala zpět záložníka, který s ní vybojoval tři tituly
Fotbalový záložník Patrik Hrošovský by se měl z Genku vrátit do Plzně, odkud v létě 2019 do belgického klubu odešel. Informoval o tom tamní deník HLN. Třiatřicetiletý slovenský reprezentant se už údajně s Genkem rozloučil a má namířeno do Benidormu, kde Viktoria absolvuje zimní soustředění.
ŽIVĚNejmenování Turka spustilo přestřelku. Macinka s Pavlem se vzájemně obviňují z faulů
Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí může předseda strany Petr Macinka vnímat jako ústavní faul. Reagoval tak na prezidentovy výtky za Macinkovo zpochybňování nestrannosti ústavních soudců a senátorů.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.
Pirát vykreslil Tykačův údajný oligopol a ovlivňování ČT. Dokažte to, vyzval soudce
I když samotný Pavel Tykač, jedenašedesátiletý uhlobaron a majitel fotbalové Slavie, k pražskému obvodnímu soudu opět nedorazil, jednání v síni trvalo několik desítek minut a bylo poměrně detailní. Předseda senátu Pavel Mihola prověřoval některé body z miliardářovy žaloby, již podal na bývalého pirátského poslance Jakuba Michálka. Tím hlavním, co se řešilo, byl Tykačův vliv na některá česká média.
Aby se vešla do formule, nechala si odstranit poprsí. Za války kolaborovala s nacisty
Dodnes patří mezi nejkontroverznější osobnosti automobilového sportu. Violette Morrisová se prosadila v disciplíně, kde do té doby dominovali převážně muži. Společnosti ale nebyla trnem v oku jen kvůli pověsti rebelky. V její neprospěch mluví také náklonnost k nacistické ideologii, která ji nakonec stála život.