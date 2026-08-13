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Pro řidiče

„Jak stojí a leží.“ Právník vysvětluje, co to znamená v kupní smlouvě na ojetinu

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík

Je nákup ojetého auta mezi soukromými osobami pro kupujícího riskantní? Známý motoristický právník Michal Dlabola říká, že možná méně, než si lidé všeobecně myslí. Prodávající se totiž nemůže jednoduše zbavit odpovědnosti za prodávané zboží, i když se o to mnohdy kreativně snaží.

Prodej auta, ilustrační foto.
Nákup a prodej ojetiny bez komerčního zprostředkovatele se řídí jinými pravidly, než když auto kupujeme v bazaru. (ilustrační foto)Foto: shisu_ka / Shutterstock
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Ten případ se stal nedávno v Norsku, má však obecnou platnost. Nešťastník si na inzerát koupil starší elektrickou Kiu Soul, která v létě zvládne na jedno nabití ujet běžně 200 kilometrů. Jenže ta jeho, čerstvě koupená, ujela sotva 40. Když chtěl auto po půlhodině vrátit, prodávající jej odmítl s tím, že v kupní smlouvě nebylo o dojezdu elektromobilu ani slovo.

Smírčí soud dal prodávajícímu za pravdu, ten okresní mu však nakonec nařídil vzít auto zpět a vrátit celou částku kupujícímu. „Auto má výrazně nižší dojezd, než je obvyklé,“ píše se v rozhodnutí.

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Součástí příběhu je, že když kupující a prodávající předložili soudu kupní smlouvy, obě se lišily v jednom detailu: Zatímco u prodávajícího bylo zaškrtnuté políčko, že se auto prodává „jak stojí a leží“, u kupujícího tato poznámka zaškrtnuta nebyla. Norský soud dospěl k závěru, že platí znění smlouvy, kterou předložil kupující.

Formulace „jak stojí a leží“ se přitom běžně objevuje i v kupních smlouvách na ojetá auta v Česku, pokud ji mezi sebou uzavírají soukromé osoby. Prodávající si myslí, že jej ochrání před případnými reklamacemi od kupujícího, protože tím na něj převádí veškerá rizika koupě.

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Právník Michal Dlabola ale vysvětluje, že zrovna v případě automobilu je tato formulace v českém prostředí naprosto nevhodná.

„Je použitelná pouze při prodeji hromadně vymezených věcí. Ilustroval bych to na televizním pořadu Válka skladů, kde kupující zaplatí za obsah skladu bez ohledu na to, co a v jaké kvalitě v něm nakonec najde. To je typický příklad toho, kdy lze věci prodat ‚jak stojí a leží‘ bez jakékoliv odpovědnosti prodávajícího za vady,“ míní Dlabola.

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I v tomto případě však podle právníka určitá omezená odpovědnost platí, neboť příslušné ustanovení paragrafu 1918 občanského zákoníku říká, že „přenechá-li se věc jak stojí a leží (úhrnkem), jdou její vady k tíži nabyvatele. To neplatí, nemá-li věc vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo již si nabyvatel vymínil“. Jinými slovy – odpovídá se jen za nedostatek toho, co kupující požadoval nebo co prodávající deklaroval.

„V případě individuálně určených věcí, což auto jistě je, nemá doložka ‚jak stojí a leží‘ žádný vliv na odpovědnost prodávajícího za vady.“ Dlabola své tvrzení opírá o rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1430/2010 z 29. února 2012: „Umožnění převodu věcí určených individuálně nebo druhově s doložkou ‚jak stojí a leží‘ by odporovalo smyslu zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci a výrazně by znevýhodňovalo kupujícího, neboť by nemohl uplatnit svůj nárok z odpovědnosti za vady.“

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Přesto podle Dlaboly existuje cesta, jak by se prodávající mohl ze své odpovědnosti za vady vozidla vyvázat, a tou je paragraf 1916 odstavec 1 věty druhé občanského zákoníku, podle kterého „vzdá-li se nabyvatel předem svého práva z vadného plnění, vyžaduje projev jeho vůle písemnou formu“.

Pokud by tedy kupující takovéto vzdání se svých práv z vad vozidla podepsal, měl by s jejich uplatněním přinejmenším komplikace – protože zpochybnit takovou deklaraci by bylo možné jedině s poukazem na takzvané dobré mravy (paragraf 1 odstavec 2 občanského zákoníku: „…zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy“).

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To ale podle Dlaboly bývá vždy problematické a záviselo by na konkrétních okolnostech konkrétní věci. „Jinak by soud nejspíše posuzoval platnost vzdání se práv z vad u mladého vozidla, které by se kupujícímu pár dnů po koupi rozpadlo, a jinak v případě 20 let starého dosluhujícího vraku,“ míní právník.

Obdobné je to i s pokusy prodávajících zprostit se své odpovědnosti ujednáním, že místo auta prodávají „soubor náhradních dílů“. To je sice v zásadě možné, ale korektním by to podle Dlaboly bylo v případě totálně poškozeného vozidla po dopravní nehodě. „Jinak hraje roli skutečná vůle stran a při prodeji ‚normálně‘ fungujícího vozidla s platnou technickou prohlídkou by ani tato doložka nezprostila prodávajícího jeho odpovědnosti za vady,“ dodává.

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Jaké jsou lhůty pro reklamaci vad a co vše lze u ojetého auta ve skutečnosti reklamovat, probereme s Michalem Dlabolou za týden.

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