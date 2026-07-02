GM je proti Googlu a Applu. V nových elektromobilech nechce CarPlay ani Android Auto

General Motors se rozhodl odstranit z nových elektromobilů podporu Apple CarPlay a Android Auto. Americká automobilka chce získat větší kontrolu nad softwarem i daty zákazníků, riskuje ale, že řidičům vezme jednu z funkcí, na kterou si za poslední dekádu zvykli.
„U našich nových elektromobilů nebudeme nabízet funkce Apple CarPlay a Android Auto,“ oznámili představitelé koncernu General Motors v rozhovoru pro agenturu Reuters.
GM tím otevírá spor, který bude v příštích letech pro automobilky zásadní. Ve hře už není jen navigace nebo hudba, ale kontrola nad digitálním prostředím vozu — a nad zákazníkem, který si mezitím zvykl na služby Applu a Googlu.
Je to jedna z funkcí, bez nichž se v nových autech pomalu neobejdeme: zrcadlení obsahu mobilního telefonu přímo na displej infotainmentu. Zprvu to bylo trochu nepraktické, protože jste museli smartphone připojovat kabelem, dnes již většina aut zvládá bezdrátové propojení.
Funkce Apple CarPlay a Android Auto na palubní displeje přinesly chytré mapy s aktuálními dopravními informacemi i přístup k prakticky neomezené hudební databázi portálů, jako je Spotify. A to vše víceméně v ceně vozu bez dalšího předplatného.
Celé to samozřejmě stálo na jakési gentlemanské dohodě mezi automobilkami a společnostmi Apple a Google. Až na pár výjimek se totiž v posledních letech ukázalo, že dát dohromady moderní infotainment není pro výrobce aut úplně snadné.
Vzpomeňme si na potíže koncernu VW s novým palubním systémem ve čtvrté Octavii, sedmém Golfu nebo Enyaqu. Google navíc podle webu Engadget nabízel automobilkám integraci Android Auto zdarma.
Pro automobilky je to ale čím dál nepohodlnější dohoda. Proč vyvíjet vlastní navigační aplikace, když je vlastně nikdo nechce, nebude za ně připlácet, a pokud to udělá, bude velice váhat, jestli si pořídí předplatné telematických služeb a internetu v autě?
Výrobci aut navíc při používání zrcadlení mobilu přicházejí o část pro ně zajímavých dat o tom, jak s autem jezdíte a jak ho používáte. Rádi by je využili k lepšímu plánování tras, nasazení inovativních asistenčních technologií propojených s mapami. Jenže: místo toho pomocí nich Google může na řidiče lépe cílit reklamu a pilovat svoje dopravní zpravodajství.
Již v minulosti proto existovaly automobilky, které se použití „zrcadlících“ technologií bránily. Z těch velkých se ale ubránila jen Tesla. U takového BMW nebo Toyoty dlouho váhali, Němci dokonce za možnost využívat Apple CarPlay jednu dobu chtěli platit roční předplatné, ale nakonec se podvolili. Zákazník má totiž nakonec hlavní slovo.
General Motors se teď rozhodl do celé symbiózy seknout a u svých nových elektromobilů tuto podporu zruší. Ne že by se tedy s Googlem rozloučil úplně, protože jeho elektrická auta budou používat palubní systém postavený na Android Automotive. Zákazníci mají dostat osm let neomezeného používání Google Maps a Google Assistenta.
Ostatně Android Automotive je mezi automobilkami velice populární, již nějakou dobu na něj sází například Volvo nebo Renault. V základu však Android Auto ani Apple CarPlay nepodporuje.
Majitelé Androidů a potenciální kupci elektromobilů, jako má být již letos Chevrolet Blazer EV, mají výhodu. Android Automotive nabízí plynulé propojení uživatelských účtů, k dispozici jsou i vybrané aplikace. V rozhovoru pro MotorTrend představitelé GM navíc uvádějí, že jejich nové řešení nabídne funkce, o nichž se vám při zrcadlení ani nesnilo, a zmiňují věci jako Amazon Music nebo Dolby Atmos.
Přesto: pokud budete v autě chtít používat aplikaci, která není v Android Automotive podporovaná, v autě za statisíce či miliony korun se tak můžete vrátit k řešení, které působí skoro předpotopně: telefonu v držáku na palubní desce.
Větší rána je to ale, jak upozorňuje Engadget, pro Apple, jehož služby nebudou mít ve vozidlech koncernu GM přímou podporu. Výrobce iPhonů navíc nedávno představil novou generaci CarPlay, kterou můžete využívat prakticky na celé palubní desce. Takovou integraci si ale Apple bude muset nejspíš zajistit u jiné automobilky.
Je otázka, jak na odvážný krok General Motors zareagují další automobilky. Motivace amerického koncernu je jasná: chce si vytvořit další zdroje příjmu ze služeb navázaných na palubní systém, chce lépe využít data, která při své jízdě řidiči sbírají, a v důsledku chce nabídnout řidičům lepší uživatelské prostředí s propracovanými funkcemi týkajícími se například dobíjení po cestě.
První odpověď dají sami zákazníci. Ti si za posledních deset let na CarPlay a Android Auto zvykli natolik, že jejich absence může u nového vozu působit jako krok zpět.
GM může mít pravdu v tom, že budoucnost auta bude stát na vlastním softwaru. Jenže zákazníci budou soudit mnohem jednodušeji: pokud jim nové auto vezme funkci, kterou dnes považují za samozřejmost, nemusí to vnímat jako pokrok.
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