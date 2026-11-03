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Exkluzivně: Tvrdá data z českých STK. Tato auta často zklamou už na první prohlídce

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
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Když jsou automobilu čtyři roky, míří povinně na první prohlídku. Protože však stále vypadá jako nový, jeho majitele možná ani nenapadne, že by ze Stanice technické kontroly mohl odejít s nepořízenou. Přinášíme žebříček 30 modelů, kterým se právě tahle nemilá věc stává nadprůměrně často.

STK
Návštěva STK je v Česku povinná nejpozději po čtyřech letech registrace auta do provozu. (ilustrační foto)Foto: Jakub Stehlík
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Čtyřletá auta, která byla jako nová zakoupena v Česku, neprojdou první technickou kontrolou v průměru jen ve 2,5 procentech případů. To je samozřejmě docela málo — avšak mezi premianty a těmi, kterým se moc nedaří, jsou až sedminásobné rozdíly.

Ministerstvo dopravy zveřejňuje záznam o každé jednotlivé technické kontrole. U osobních aut, která v Česku jezdí od prvního dne svého provozu, jde od ledna 2019 do září 2026 o celkem 523 922 prvních pravidelných prohlídek. Zahrnují 106 modelů, z nichž každý prošel stanicí alespoň tisíckrát.

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Co se musí stát, aby auto při kontrole neuspělo? Technik u něj objeví vážnou nebo dokonce nebezpečnou závadu. Majitel auta má pak lhůtu 30 dní na její odstranění. Ta je nejzazším termínem pro opakování prohlídky, pokud nechce za novou znovu platit plnou cenu.

Z analýzy veřejně dostupných dat, kterou exkluzivně pro Aktuálně.cz zpracovali analytici společnosti Carvago, vyplynulo třicet aut, kterým se u první STK daří nejméně.

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Pokud by ale žebříček zohledňoval jen samotný podíl závad, zvýhodňovalo by to modely, které málo najezdí. Proto Carvago současně porovnává každý model s průměrem všech aut, která do první technické prohlídky najezdila podobný počet kilometrů a byla kontrolována ve stejném roce. Součástí tabulky je proto i kolonka Index, kde je průměr těchto závad u všech kontrolovaných aut vyjádřen číslem 1,0.

Auta, u kterých index začíná nulou před desetinnou čárkou, jsou tedy u první STK úspěšná nadprůměrně. Naopak vozy s číslem vyšším než 1 odcházejí s nepořízenou častěji. Když má auto například index 2,0, znamená to, že šance na propadnutí je u něj dvakrát vyšší než u průměrného auta stejného stáří a nájezdu.

V následujícím žebříčku potížistů jsou na první pohled zastoupeny dvě skupiny aut. První tvoří osobní verze dodávek: Renault Trafic, Toyota Proace City Verso, Peugeot Rifter, Ford Transit a Tourneo Custom. Mají vysoký nájezd a často slouží jako pracovní auta, i po zohlednění kilometrů ale vycházejí nadprůměrně špatně.

Druhou skupinou jsou Dacie. Lodgy je s indexem 2,63 nejhorším modelem celého žebříčku, Dokker třetím nejhorším. Mezi čtrnácti nejhoršími jsou i Duster, Logan a Sandero. Dacie nejčastěji neprojdou kvůli světlům a elektrice: vážnou závadu v této oblasti má 1,4 procenta z nich, průměr všech aut je přitom jen 0,4 procenta.

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Data ukázala, že ani nízký nájezd není u STK zárukou úspěchu. Hyundai i10 má do první technické najeto jen 23 tisíc kilometrů, a přesto u něj vážnou závadu najde technik o 62 procent častěji, než by odpovídalo nájezdu. Podobně dopadla Kia Venga.

„Žebříček neříká, že je každá Dacia špatné auto. Ukazuje, jak se modelu v průměru daří po čtyřech letech provozu, a do toho se promítá i péče majitelů. Kdo vybírá ojetinu, má ale dobrý důvod se u těchto modelů na světla, nápravy a brzdy podívat pozorněji,“ uzavírá tiskový mluvčí Carvaga Jiří Červenka.

30 aut, která nejčastěji propadnou na první STK

Pořadí

Značka, model

Počet prohlídek

Neprošlo napoprvé

Medián nájezdu (km)

Index

1.

Dacia Lodgy

3448

6,26 %

49 000

2,63

2.

Renault Trafic

1431

7,34 %

84 000

2,46

3.

Dacia Dokker

8423

5,89 %

54 000

2,39

4.

Toyota Proace City Verso

1402

5,49

63 000

1,92

5.

Dacia Duster

18 458

4,43 %

44 000

1,87

6.

Kia Venga

1412

3,68 %

29 000

1,86

7.

Dacia Logan

6681

4,16 %

43 000

1,81

8.

Peugeot Rifter

2741

4,74 %

60 000

1,74

9.

Hyundai i10

3872

3,25 %

23 000

1,62

10.

Ford Tourneo Custom

1756

4,44 %

67 000

1,60

11.

Ford Transit

1436

4,74 %

84 000

1,59

12.

Opel Crossland

3661

3,47 %

33 000

1,57

13.

Hyundai ix20

10201

3,06 %

31 000

1,53

14.

Dacia Sandero

11 693

3,18 %

30 000

1,49

15.

Ford Transit Custom

1662

4,33 %

82 000

1,47

16.

Mercedes Vito

1206

4,31 %

78 000

1,45

17.

Mitsubishi Outlander

1447

3,80 %

60 000

1,43

18.

Toyota C-HR

2455

3,30 %

44 000

1,43

19.

SsangYong Korando

1969

3,45 %

43 000

1,41

20.

Renault Captur

4815

2,91 %

32 000

1,39

21.

Mercedes třídy V

1879

4,04 %

77 000

1,38

22.

Volkswagen Transporter

3160

4,11 %

83 000

1,38

23.

Renault Clio

6056

2,94 %

33 000

1,38

24.

Volkswagen Caddy

4872

3,92 %

76 000

1,36

25.

Volvo XC90

1592

4,02 %

82 000

1,33

26.

Toyota Corolla

4766

3,44 %

55 000

1,33

27.

Opel Combo

1032

3,49 %

53 000

1,32

28.

Citroën Berlingo

7636

3,42 %

58 000

1,31

29.

Nissan Qashqai

2718

3,05 %

43 000 km

1,31

30.

Volkswagen Multivan

1560

3,72 %

74 000

1,30

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