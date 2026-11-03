Exkluzivně: Tvrdá data z českých STK. Tato auta často zklamou už na první prohlídce

Když jsou automobilu čtyři roky, míří povinně na první prohlídku. Protože však stále vypadá jako nový, jeho majitele možná ani nenapadne, že by ze Stanice technické kontroly mohl odejít s nepořízenou. Přinášíme žebříček 30 modelů, kterým se právě tahle nemilá věc stává nadprůměrně často.
Čtyřletá auta, která byla jako nová zakoupena v Česku, neprojdou první technickou kontrolou v průměru jen ve 2,5 procentech případů. To je samozřejmě docela málo — avšak mezi premianty a těmi, kterým se moc nedaří, jsou až sedminásobné rozdíly.
Ministerstvo dopravy zveřejňuje záznam o každé jednotlivé technické kontrole. U osobních aut, která v Česku jezdí od prvního dne svého provozu, jde od ledna 2019 do září 2026 o celkem 523 922 prvních pravidelných prohlídek. Zahrnují 106 modelů, z nichž každý prošel stanicí alespoň tisíckrát.
Co se musí stát, aby auto při kontrole neuspělo? Technik u něj objeví vážnou nebo dokonce nebezpečnou závadu. Majitel auta má pak lhůtu 30 dní na její odstranění. Ta je nejzazším termínem pro opakování prohlídky, pokud nechce za novou znovu platit plnou cenu.
Z analýzy veřejně dostupných dat, kterou exkluzivně pro Aktuálně.cz zpracovali analytici společnosti Carvago, vyplynulo třicet aut, kterým se u první STK daří nejméně.
Pokud by ale žebříček zohledňoval jen samotný podíl závad, zvýhodňovalo by to modely, které málo najezdí. Proto Carvago současně porovnává každý model s průměrem všech aut, která do první technické prohlídky najezdila podobný počet kilometrů a byla kontrolována ve stejném roce. Součástí tabulky je proto i kolonka Index, kde je průměr těchto závad u všech kontrolovaných aut vyjádřen číslem 1,0.
Auta, u kterých index začíná nulou před desetinnou čárkou, jsou tedy u první STK úspěšná nadprůměrně. Naopak vozy s číslem vyšším než 1 odcházejí s nepořízenou častěji. Když má auto například index 2,0, znamená to, že šance na propadnutí je u něj dvakrát vyšší než u průměrného auta stejného stáří a nájezdu.
V následujícím žebříčku potížistů jsou na první pohled zastoupeny dvě skupiny aut. První tvoří osobní verze dodávek: Renault Trafic, Toyota Proace City Verso, Peugeot Rifter, Ford Transit a Tourneo Custom. Mají vysoký nájezd a často slouží jako pracovní auta, i po zohlednění kilometrů ale vycházejí nadprůměrně špatně.
Druhou skupinou jsou Dacie. Lodgy je s indexem 2,63 nejhorším modelem celého žebříčku, Dokker třetím nejhorším. Mezi čtrnácti nejhoršími jsou i Duster, Logan a Sandero. Dacie nejčastěji neprojdou kvůli světlům a elektrice: vážnou závadu v této oblasti má 1,4 procenta z nich, průměr všech aut je přitom jen 0,4 procenta.
Data ukázala, že ani nízký nájezd není u STK zárukou úspěchu. Hyundai i10 má do první technické najeto jen 23 tisíc kilometrů, a přesto u něj vážnou závadu najde technik o 62 procent častěji, než by odpovídalo nájezdu. Podobně dopadla Kia Venga.
„Žebříček neříká, že je každá Dacia špatné auto. Ukazuje, jak se modelu v průměru daří po čtyřech letech provozu, a do toho se promítá i péče majitelů. Kdo vybírá ojetinu, má ale dobrý důvod se u těchto modelů na světla, nápravy a brzdy podívat pozorněji,“ uzavírá tiskový mluvčí Carvaga Jiří Červenka.
30 aut, která nejčastěji propadnou na první STK
Pořadí
Značka, model
Počet prohlídek
Neprošlo napoprvé
Medián nájezdu (km)
Index
1.
Dacia Lodgy
3448
6,26 %
49 000
2,63
2.
Renault Trafic
1431
7,34 %
84 000
2,46
3.
Dacia Dokker
8423
5,89 %
54 000
2,39
4.
Toyota Proace City Verso
1402
5,49
63 000
1,92
5.
Dacia Duster
18 458
4,43 %
44 000
1,87
6.
Kia Venga
1412
3,68 %
29 000
1,86
7.
Dacia Logan
6681
4,16 %
43 000
1,81
8.
Peugeot Rifter
2741
4,74 %
60 000
1,74
9.
Hyundai i10
3872
3,25 %
23 000
1,62
10.
Ford Tourneo Custom
1756
4,44 %
67 000
1,60
11.
Ford Transit
1436
4,74 %
84 000
1,59
12.
Opel Crossland
3661
3,47 %
33 000
1,57
13.
Hyundai ix20
10201
3,06 %
31 000
1,53
14.
Dacia Sandero
11 693
3,18 %
30 000
1,49
15.
Ford Transit Custom
1662
4,33 %
82 000
1,47
16.
Mercedes Vito
1206
4,31 %
78 000
1,45
17.
Mitsubishi Outlander
1447
3,80 %
60 000
1,43
18.
Toyota C-HR
2455
3,30 %
44 000
1,43
19.
SsangYong Korando
1969
3,45 %
43 000
1,41
20.
Renault Captur
4815
2,91 %
32 000
1,39
21.
Mercedes třídy V
1879
4,04 %
77 000
1,38
22.
Volkswagen Transporter
3160
4,11 %
83 000
1,38
23.
Renault Clio
6056
2,94 %
33 000
1,38
24.
Volkswagen Caddy
4872
3,92 %
76 000
1,36
25.
Volvo XC90
1592
4,02 %
82 000
1,33
26.
Toyota Corolla
4766
3,44 %
55 000
1,33
27.
Opel Combo
1032
3,49 %
53 000
1,32
28.
Citroën Berlingo
7636
3,42 %
58 000
1,31
29.
Nissan Qashqai
2718
3,05 %
43 000 km
1,31
30.
Volkswagen Multivan
1560
3,72 %
74 000
1,30
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