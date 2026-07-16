Přeskočit na obsah
Benative
16. 7. Luboš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Pro řidiče

Evropská unie chce na dálku snižovat rychlost aut. „Je to absurdní a nebezpečné,“ říká expert

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Marně byste v nových autech hledali asistenční systém, který by řidiče otravoval více. Hlídání rychlosti totiž často nefunguje přesně a upozorňuje na překročení v daném úseku vymyšlených limitů. Přesto to vypadá, že Evropská komise je s ním spokojená. Brzy totiž plánuje jeho rozšíření, které bude nejen hlasitě upozorňovat, ale má mít možnost zasahovat také do řízení.

Střešovická ulice
Omezení rychlosti, ilustrační foto.Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz
Reklama

Povinné asistenční systémy se v posledních týdnech opět dostávají do hledáčku médií. Od 7. července totiž začala platit další fáze balíčku pod zkratkou GSR2. Jestliže doposud jím musely být vybaveny jen nově schválené modely, od minulého týdne to platí pro všechna v Evropské unii nově registrovaná auta. Bez výjimky.

Už tak nekoupíte model bez inteligentního hlídání rychlostních limitů, varování před rozptýlením pozornosti řidiče, nouzového brzdění s detekcí chodců a cyklistů nebo udržování v jízdním pruhu.

Související

Evropské komisi to však nestačí a podle uniklého návrhu, který se objevuje napříč evropskými médii od britského deníku The Telegraph až po polský magazín Auto Swiat, připravuje od roku 2030 další zpřísnění. A tentokrát už se nespokojí jen s výstražným (a často velmi otravným) pípáním.

Hlídání rychlostních limitů by totiž mělo dostat nadstavbu: satelitním určením pozice auta v součinnosti se senzory přímo ve voze by totiž mělo auto samo určit, jestli řidič nepřekračuje povolenou rychlost. A pokud ano, snížit mu výkon tak, aby ubral na povolené maximum. Systémy by tak přímo zasahovaly do řízení auta.

Reklama
Reklama

Zmíněný deník The Telegraph píše mimo jiné o tom, že by takový systém mohl v podstatě vymazat pokuty za překročení rychlosti, čímž by ale státní pokladu zdaleka nejen ve Velké Británii připravil o stovky milionů korun. Například deník MF Dnes přišel na začátku června s daty, podle nichž čeští řidiči jen loni za překročení rychlosti zaplatili na pokutách 286 milionů korun. Na druhou stranu by to opět mohlo snížit počet obětí dopravních nehod.

Velké nadšení nicméně nápad Evropské komise nevyvolal. „Je to absurdní. Má to spíše potenciál nehody způsobovat, ne jim zabraňovat. Lidé se pořád nebudou dívat kolem sebe a dávat pozor, nehody se tak budou stávat dál,“ obává se třeba Brian Gregory z Aliance britských řidičů. Další experti se obávají i vyšší zranitelnosti aut vůči útokům počítačových hackerů.

Související

Překážkou může být i použitá technologie. Současné systémy využívají kombinaci čtení dopravních značek, mapových podkladů a GPS dat. Pokud by budoucí řešení vycházelo ze stejné technologie, mohlo by se potýkat se stejnými problémy.

Není například výjimkou, že systém správně rozpozná snížení rychlosti před křižovatkou, ale už nezaznamená, že po jejím projetí omezení končí. A tak nadále řidiče hlasitě upozorňuje, že překračuje rychlost, aniž by tak skutečně činil.

Reklama
Reklama

Spousta řidičů se jistě setkala i s tím, že třeba na Pražském okruhu mnoho aut často ukazuje nesmyslné hodnoty, stejně tak si systém neumí poradit s dočasnými úpravami rychlosti třeba kvůli pracovním úpravám. Mimochodem současná pravidla stanovují, že systém hlídání rychlosti musí fungovat správně alespoň na 90 procentech trasy, na níž je systém před schválením zkoušen.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Divadlo je totiž jediná restaurace na celém Tchaj-wanu, která servíruje tradiční českou kuchyni. A její majitel Karel Picha se k ní dostal úplnou náhodou.
Divadlo je totiž jediná restaurace na celém Tchaj-wanu, která servíruje tradiční českou kuchyni. A její majitel Karel Picha se k ní dostal úplnou náhodou.
Divadlo je totiž jediná restaurace na celém Tchaj-wanu, která servíruje tradiční českou kuchyni. A její majitel Karel Picha se k ní dostal úplnou náhodou.

Čech otevřel hospodu na Tchaj-wanu. Nejvíc frčí guláš, smažák si objednávají jenom Češi

Na Tchaj-wanu by českou hospodu čekal málokdo. Přesto v centru Tchaj-peje existuje místo, kde si můžete dát svíčkovou, guláš, smažený sýr nebo utopence a zapít je českým pivem. Divadlo je jediná restaurace na celém Tchaj-wanu, která servíruje tradiční českou kuchyni. „Přijde mi docela vtipné říkat, že lidé chodí do divadla na pivo," přibližuje její majitel Karel Picha.

FILE PHOTO: Chinese President Xi welcomes Russian President Putin at SCO summit in Tianjin
FILE PHOTO: Chinese President Xi welcomes Russian President Putin at SCO summit in Tianjin
FILE PHOTO: Chinese President Xi welcomes Russian President Putin at SCO summit in Tianjin

Putin byl Si Ťin-pchingův vzor. Teď je z něj „junior“, trpí tím podnikatelé

Po čtyřech letech války na Ukrajině a ekonomické izolace ztratil ruský prezident Vladimir Putin své postavení v očích čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Ten přitom dřív svůj ruský protějšek obdivoval. Vztahy mezi oběma zeměmi se stávají stále nerovnějšími a napjatějšími. To se projevilo i při nedávné návštěvě ruských podnikatelů v Číně, napsal v úterý deník The Wall Street Journal.

NATO leaders' Summit in Ankara
NATO leaders' Summit in Ankara
NATO leaders' Summit in Ankara

Summit NATO byl záminka. Babiš se už ani netají tím, že mu jde o víc

Předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš svou interpretací summitu NATO v Ankaře dost možná zahájil prezidentskou kampaň, shodují se pozorovatelé oslovení redakcí Aktuálně.cz. Přesto někteří z nich pochybují, zda se Babiš do souboje o Hrad nakonec pustí sám. Stále je totiž možné, že zkusí najít někoho jiného.

Reklama
Danuše Nerudová, kandidátka do evropského parlamentu za hnutí Stan
Danuše Nerudová, kandidátka do evropského parlamentu za hnutí Stan
Danuše Nerudová, kandidátka do evropského parlamentu za hnutí Stan

„Šmírovací zákon“ smetl nejen Nerudovou. Proč europoslanci mluví o „totální prasárně“?

Kvůli sérii chaotických hlasování o „šmírovacích zákonech“ si čeští europoslanci vjeli ostře do vlasů. Odpůrci skenování on-line komunikace mluví o „totální prasárně“ a „obrovském zklamání“, obhájci zase argumentují bojem s dětskou pornografií. Ostrá kritika pak přiměla europoslankyni hnutí STAN Danuši Nerudovou zablokovat pár účtů a dočasně si zamknout svůj profil. V čem ale spočívá celé drama?

Reklama
Reklama
Reklama