Elektromobil se po nehodě prodraží. Přesná čísla ukazují o kolik

Češi bourají přibližně stejně často jako loni, škody jsou ale vyšší. Důvodem jsou mimo jiné moderní auta s drahou elektronikou umístěnou na exponovaných místech a také elektromobily, jejichž opravy se cenově odtrhly od průměru ostatních aut. Každoroční statistiku nehod vyplácených z povinného ručení zveřejnila Česká kancelář pojistitelů.
Schopní datoví analytici dokážou už začátkem listopadu vypočítat, kolik dopravních nehod se stane za celý letošní rok. „Letos jich bude bude přesně 270 967, o pár desítek méně než loni,“ říká Petr Jedlička z České kanceláře pojistitelů.
Současně to však bohužel neznamená, že by se tato pěkná prognóza mohla odrazit v nižších cenách povinného ručení. Škody, které menším počtem nehod vznikly, byly totiž o poznání vyšší: Škodní inflace u majetkových škod dosáhla podle pololetních dat úrovně 6,7 procenta. Ve třetím čtvrtletí akcelerovala meziročně dokonce až skoro k desetiprocentní hranici (9,8 %).
Kdo by snad chtěl srovnávat s ještě hlubší minulostí, pak za posledních deset let se výše průměrné majetkové újmy vyplácené z povinného ručení zvýšila o 76 procent, zatímco průměrné pojistné vzrostlo jen o necelou třetinu. „Aktuální růst průměrného pojistného se pohybuje jen kolem tří až čtyř procent, takže rozevírání nůžek mezi pojistným a škodami pokračuje,“ říká Petr Jedlička.
Neznamená to samozřejmě, že by pojišťovny rozdíl mezi vybranými a vyplacenými penězi dorovnávaly „ze svého“. Ve skutečnosti totiž strmě roste i základna vozidel, která povinné ručení pravidelně platí. K dnešnímu dni jich je bezmála už 10 milionů.
Nicméně relativně prudký nárůst škod je nepříjemným faktem, který se nakonec odrazí v peněžence každého pojištěnce. Stojí za ním zejména vyšší ceny práce v autoservisech, dražší náhradní díly a rostoucí technologická složitost oprav.
Novější vozidla, a zejména elektromobily, pak vykazují výrazně vyšší průměrnou škodu: Ve srovnání s celkovým průměrem všech aut jsou škody na elektromobilech vyplácené z povinného ručení vyšší o 73 procent, u škod likvidovaných z havarijního pojištění o 52 procent.
Jedlička si všímá i cenových rozdílů mezi jednotlivými značkami. „Část z nich zdražuje nadprůměrným tempem,“ upozorňuje. Meziročně stoupla výše škody nejvíce u značky Suzuki (+19,7 %), následuje Citroën (+16,3 %) a Ford (+13,1 %). U prémiových značek je ale trend spíše opačný. Například u Mercedesu průměrná škoda meziročně klesla o 8,5 procenta, podobně i u Audi (-6,6 %).
Podrobnější data ukazují, že četnost nehod se během roku výrazně mění. „V pracovních dnech připadá dlouhodobě nejvíce škod na říjen, přibližně 946 denně, a červen, zhruba 940 denně. Naopak v době letních dovolených klesá průměr v červenci na 813 a v srpnu na 817 škod za pracovní den,“ vysvětluje Jedlička.
O víkendech a svátcích je to ale jinak: Od června do října se denní průměr drží stabilně mezi 447 a 469 škodami, tedy zhruba na polovině úrovně pracovních dnů.
Velké škody nemusí vždy pocházet od auta či motocyklu, stačí k tomu i elektrická koloběžka. Pod Českou kancelář pojistitelů spadají takové případy, kdy viník nehody nemá na stroj sjednané povinné ručení. V jednom takovém případě dosáhla škoda zaviněná řidičem bateriové koloběžky závratných 16,8 milionu korun. Kancelář sice poškozeným vyplatí škodu ze svého rezervního fondu, následně ji ale vždy vymáhá po tom, kdo ji způsobil.
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