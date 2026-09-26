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Pro řidiče

Drahý benzin přináší absurdní problém. Pumpaři nevědí, jak zobrazovat vysoké ceny

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek
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Vysoké ceny benzinu a nafty představují pro řidiče i politiky pořádný bolehlav. Některé země už sáhly k cenovým opatřením, aby alespoň trochu dopravě ulevily. Neobvyklý problém spojený s drahou ropou teď řeší v Polsku. Tamní totemy totiž na tak vysoké částky nejsou absolutně připravené.

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Polsko řeší vysoké ceny benzinu a nafty, ilustrační foto.Foto: Karol Serewis / Shutterstock
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Cena nafty na mnoha čerpacích stanicích v Polsku dosáhla devíti zlotých za litr, prémiová nafta je ještě o několik grošů dražší. Benzin se zatím drží výrazně níže, ačkoliv i Natural 95 už se šplhá k osmi zlotým za litr. Jsou to částky, na jaké historicky nebyli zvyklí ani polští řidiči, ani polští pumpaři. A právě ti teď řeší, jak budou zobrazovat cenu na totemech, pokud se paliva dostanou přes deset zlotých.

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S informací přišel mimo jiné polský magazín Komputer Swiat, upozornil na ni ale třeba i web Zero.pl. Je zřejmé, že si nikdo v Polsku nepřipouštěl, že by cena za litr paliva mohla skutečně někdy překročit hranici deseti zlotých. Mnohé pumpy totiž neumí řidičům ukázat částku vyšší než 9,99 zlotého.

Čerpací stanice na zobrazování cen paliv nejčastěji používají sedmisegmentové panely. Někde se částka mění elektronicky, někde mechanicky. Pokud pumpa používá dva sedmisegmentové panely s jednou desetinnou čárku, nejde zobrazit číslo vyšší než 9,99. Technicky totiž není možné desetinnou čárku posunout doprava a zobrazovat částku alespoň s jedním desetinným místem.

Pokud však stanice sází na trojici sedmisegmentových panelů s jednou desetinnou čárkou, pak by ji podle polského magazínu stačilo posunout doprava. Tím by sice došlo ke smazání setiny, nicméně totem by byl schopný ukázat sumu 10 zlotých a vyšší s jedním desetinným místem. Bezproblémové je naopak zobrazování tak vysokých částek na čtyřech sedmisegmentových panelech, které se používají i v Česku. Na polském trhu je nicméně takové řešení rozšířené jen málo.

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Ještě větší problém pak představují vysoká čísla u systémů, kde se částky mění mechanicky. Desetinná čárka má totiž většinou pevně dané umístění, navíc na její posun na takovém panelu zkrátka není místo.

Polský magazín dodává, že problém řeší moderní LED panely, které se postupně objevují napříč Evropou a využívají je někde i velké polské čerpadlářské firmy. Zatím nicméně nejsou normou.

Pumpaři každopádně budou muset problém se zobrazováním cen začít brzy řešit už jen proto, že od roku 2022 je povinností zobrazovat ceny paliv viditelně. Nemohou si tedy vybrat, že je sdělí až přímo u stojanu.

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