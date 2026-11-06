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Pro řidiče

Do servisu jen na kafe a přezutí. Majitelé odhalili auta, která se prakticky nekazí

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek
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Hledáte auto, které vám vydrží spoustu let bez výraznějších problémů? Možná se můžete nechat inspirovat zkušenostmi řidičů, kteří vybírali ta nejspolehlivější auta na trhu. A modely, které se do výčtu dostaly, mnohé rozhodně překvapí. Vysoko je třeba jeden z modelů Alfy Romeo a velmi pozitivně vychází také vozy Škoda Auto. O první místo se ale nakonec dělí dva úplně jiné automobily.

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Autoservis, ilustrační foto.Foto: Shutterstock / Photology1971
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Největším automobilovým hříšníkem je poslední generace Volkswagenu Tiguan. Alespoň tak rozhodli čtenáři spotřebitelského britského magazínu What Car? Jeho redakce se každoročně majitelů vozů ptá na počet a příčiny závad, kolik stálo jejich odstranění, jestli bylo správné a jak dlouho je trvalo napravit. Do aktuálního ročníku průzkumu se přihlásilo 39 332 majitelů aut, kteří popisovali své zkušenosti za poslední dva roky vlastnictví konkrétního vozu.

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A zatímco hodnocení Tiguanu bylo skutečně tristní, na druhém konci žebříčku se to jen hemží pozitivy. Dělené první místo získala dvojice Mini Countryman v aktuální a Suzuki Swift v minulé generaci. Obě auta dosáhla na stoprocentní hodnocení, nekazí se u nich vůbec nic. „Je to nejlepší auto, jaké jsem kdy měl. V otázce spolehlivosti je zkrátka bezchybné,“ vyjádřil se ke Countrymanu jeden z majitelů.

Podobně je na tom i Swift, jeden z majitelů dokonce podotkl, že za osm let vlastnictví se jeho auto nepokazilo ani jednou. U obou modelů se sice objevují výtky třeba k podobě interiéru nebo u Mini k pozici za volantem, ale do servisu tahle auta zkrátka jezdí jen na pravidelné prohlídky.

Silnou stopu v žebříčku zanechala Česká republika. Na třetím místě je totiž Toyota Aygo X vyráběná v Kolíně, jemuž perfektní hodnocení pokazily problémy s karoserií u třech procent aut. Mechanicky ale majitelé nemají žádných výhrad.

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Mezi dvacet nejspolehlivějších aut se vešly i dvě škodovky. Lepší z nich je osmnáctá Škoda Scala, což je vzhledem k menší popularitě kompaktního hatchbacku (v porovnání s Octavií, Karoqem či Kamiqem) možná trochu překvapení. Každopádně hodnocení 97,7 procenta mluví za vše. Scala porazila třeba i VW Golf nebo Ford Focus, další oblíbené kompakty. Jediný problém představuje pro pět procent majitelů 12V baterie. Naopak problémy s infotainmentem se jí vyhýbají.

Naopak u malého procenta Fabií, která je celkově dvacátým nejspolehlivějším autem, se problémy s navigací a infotainmentem vyskytly. Jde ale o mizivá čtyři procenta aut. U osmi procent se objevila závada obložení interiéru, ovšem není to nic, co by auto vůbec vyřadilo z provozu. A co víc, majitelé u Scaly i Fabie reportují dlouhé roky bezproblémového používání auta. Nejedná se tedy jen o nahodilý úspěch.

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Pravděpodobně nikoho nepřekvapí, že v žebříčku převažují japonská auta, z dvaceti nejspolehlivějších je jich hned šest ze země vycházejícího slunce. Čtyři auta přidává Jižní Korea, a jedno je dokonce čínské. Na děleném čtrnáctém místě skončilo elektrické SUV MGS5, které je relativním nováčkem na českém i britském trhu.

I za krátkou dobu si ale stačilo vydobýt slušnou pověst podpořenou minimem závad. Vlastně jen pár majitelů nahlásilo problém s baterií, ale nic, co by S5 vůbec nějak vyřadilo z provozu. Je to také nejspolehlivější elektrické SUV v žebříku, novináři magazínu What Car? pak vyzdvihují výrazný posun v kvalitě i spolehlivosti oproti předchozímu elektrickému MG ZS.

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Vedle čínského SUV možná leckoho překvapí i pohled na sedmnácté místo, kde skončila Alfa Romeo Giulia. Přitom pověst italských aut není úplně pozitivní, v případě sedanu střední třídy ale vyrostla solidní konkurence BMW řady 3 nebo Mercedesu třídy C. Rozhodně je to i podle britského magazínu zajímavá volba pro ty, kdo nechtějí z nějakého důvodu německou prémii.

O pozici nejspolehlivějšího auta se u britských řidičů dělí Mini Countryman současné generace...
Suzuki Swift 2017
Toyota Aygo X
BMW 420d xDrive řady 4 2020
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20 fotografií

Pouze osm procent Giulií podle hlášení majitelů postihl nějaký problém. Pro srovnání u technicky příbuzného Stelvia je to 30 procent, a u Tonale dokonce 47 procent kusů. Co Giulii občas pozlobí? 12V baterie, brzdy, elektronika a obložení interiéru. „Je to má chlouba. Na pohled krásné auto, které je radost řídit, a ještě je spolehlivé,“ rozplývá se jeden z majitelů.

Do žebříčku se také dostaly dokonce obě generace Kia Niro v hybridní i plug-in hybridní verzi, spolehlivost obou pohonných ústrojí dotváří i Hyundai Kona. V kontextu nedávné statistiky aut, která po čtyřech letech neprojdou STK, působí zajímavě také devátý Hyundai i10. V Británii s ním řidiči problémy nemají, na českých STK je to však deváté nejčastěji propadající auto.

Kompletní žebříček si prohlédněte v tabulce níže.

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Model

Skóre spolehlivosti

Nejčastější závada

Mini Countryman
(2024–současnost)

100 %

žádná

Suzuki Swift
(2017–2024)

100 %

žádná

Toyota Aygo X
(2021–současnost)

99,7 %

karoserie

BMW řady 4 Coupé a Cabrio
(2020–současnost)

99,6 %

karoserie

Mini
(2014–2024)

99,4 %

elektronika, řízení

Kia Niro HEV a PHEV
(2016–2022)

99,3 %

karoserie

Lexus ES
(2018–2026)

99,3 %

infotainment a navigace

Kia Niro HEV a PHEV
(2022–současnost)

99,2 %

elektronika

Hyundai i10
(2020–současnost)

98,9 %

elektronika

Mercedes-Benz třídy E
(2016–2024)

98,7 %

elektronika

Honda ZR-V
(2023–současnost)

98,6 %

obložení interiéru

Porsche Macan
2014–současnost)

98,6 %

karoserie

Audi Q2
(2016–současnost)

98,5 %

elektronika

Hyundai Kona HEV a PHEV
(2019–2023)

98,3 %

karoserie, elektronika

MGS5
(2025–současnost)

98,3 %

trakční baterie

Lexus UX
(2019–současnost)

98,0%

12V baterie, elektronika, infotainment a navigace

Alfa Romeo Giulia
(2016–současnost)

97,9 %

12V baterie, elektronika, brzdy, obložení interiéru

Škoda Scala
(2019–současnost)

97,7 %

12V baterie

Suzuki Vitara
(2015–současnost)

97,6 %

karoserie

Škoda Fabia
(2022–současnost)

97,5 %

obložení interiéru

Dodat můžeme, že etalonem spolehlivosti jsou nadále benzinové motory, jen u 20 procent z nich se něco pokazilo. Naproti tomu u dieselů je to 32 procent, u elektromobilů 27 procent a u hybridů 23 procent. Kromě benzinových motorů je lídrem spolehlivosti podle řidičů i Suzuki (mezi dvaceti nejspolehlivějšími auty jsou dva její modely) jako automobilka. Jen málokdy se u jejích modelů něco pokazí. Druhá je Honda, třetí skončilo Mini.

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