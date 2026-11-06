Do servisu jen na kafe a přezutí. Majitelé odhalili auta, která se prakticky nekazí

Hledáte auto, které vám vydrží spoustu let bez výraznějších problémů? Možná se můžete nechat inspirovat zkušenostmi řidičů, kteří vybírali ta nejspolehlivější auta na trhu. A modely, které se do výčtu dostaly, mnohé rozhodně překvapí. Vysoko je třeba jeden z modelů Alfy Romeo a velmi pozitivně vychází také vozy Škoda Auto. O první místo se ale nakonec dělí dva úplně jiné automobily.
Největším automobilovým hříšníkem je poslední generace Volkswagenu Tiguan. Alespoň tak rozhodli čtenáři spotřebitelského britského magazínu What Car? Jeho redakce se každoročně majitelů vozů ptá na počet a příčiny závad, kolik stálo jejich odstranění, jestli bylo správné a jak dlouho je trvalo napravit. Do aktuálního ročníku průzkumu se přihlásilo 39 332 majitelů aut, kteří popisovali své zkušenosti za poslední dva roky vlastnictví konkrétního vozu.
A zatímco hodnocení Tiguanu bylo skutečně tristní, na druhém konci žebříčku se to jen hemží pozitivy. Dělené první místo získala dvojice Mini Countryman v aktuální a Suzuki Swift v minulé generaci. Obě auta dosáhla na stoprocentní hodnocení, nekazí se u nich vůbec nic. „Je to nejlepší auto, jaké jsem kdy měl. V otázce spolehlivosti je zkrátka bezchybné,“ vyjádřil se ke Countrymanu jeden z majitelů.
Podobně je na tom i Swift, jeden z majitelů dokonce podotkl, že za osm let vlastnictví se jeho auto nepokazilo ani jednou. U obou modelů se sice objevují výtky třeba k podobě interiéru nebo u Mini k pozici za volantem, ale do servisu tahle auta zkrátka jezdí jen na pravidelné prohlídky.
Silnou stopu v žebříčku zanechala Česká republika. Na třetím místě je totiž Toyota Aygo X vyráběná v Kolíně, jemuž perfektní hodnocení pokazily problémy s karoserií u třech procent aut. Mechanicky ale majitelé nemají žádných výhrad.
Mezi dvacet nejspolehlivějších aut se vešly i dvě škodovky. Lepší z nich je osmnáctá Škoda Scala, což je vzhledem k menší popularitě kompaktního hatchbacku (v porovnání s Octavií, Karoqem či Kamiqem) možná trochu překvapení. Každopádně hodnocení 97,7 procenta mluví za vše. Scala porazila třeba i VW Golf nebo Ford Focus, další oblíbené kompakty. Jediný problém představuje pro pět procent majitelů 12V baterie. Naopak problémy s infotainmentem se jí vyhýbají.
Naopak u malého procenta Fabií, která je celkově dvacátým nejspolehlivějším autem, se problémy s navigací a infotainmentem vyskytly. Jde ale o mizivá čtyři procenta aut. U osmi procent se objevila závada obložení interiéru, ovšem není to nic, co by auto vůbec vyřadilo z provozu. A co víc, majitelé u Scaly i Fabie reportují dlouhé roky bezproblémového používání auta. Nejedná se tedy jen o nahodilý úspěch.
Pravděpodobně nikoho nepřekvapí, že v žebříčku převažují japonská auta, z dvaceti nejspolehlivějších je jich hned šest ze země vycházejícího slunce. Čtyři auta přidává Jižní Korea, a jedno je dokonce čínské. Na děleném čtrnáctém místě skončilo elektrické SUV MGS5, které je relativním nováčkem na českém i britském trhu.
I za krátkou dobu si ale stačilo vydobýt slušnou pověst podpořenou minimem závad. Vlastně jen pár majitelů nahlásilo problém s baterií, ale nic, co by S5 vůbec nějak vyřadilo z provozu. Je to také nejspolehlivější elektrické SUV v žebříku, novináři magazínu What Car? pak vyzdvihují výrazný posun v kvalitě i spolehlivosti oproti předchozímu elektrickému MG ZS.
Vedle čínského SUV možná leckoho překvapí i pohled na sedmnácté místo, kde skončila Alfa Romeo Giulia. Přitom pověst italských aut není úplně pozitivní, v případě sedanu střední třídy ale vyrostla solidní konkurence BMW řady 3 nebo Mercedesu třídy C. Rozhodně je to i podle britského magazínu zajímavá volba pro ty, kdo nechtějí z nějakého důvodu německou prémii.
Pouze osm procent Giulií podle hlášení majitelů postihl nějaký problém. Pro srovnání u technicky příbuzného Stelvia je to 30 procent, a u Tonale dokonce 47 procent kusů. Co Giulii občas pozlobí? 12V baterie, brzdy, elektronika a obložení interiéru. „Je to má chlouba. Na pohled krásné auto, které je radost řídit, a ještě je spolehlivé,“ rozplývá se jeden z majitelů.
Do žebříčku se také dostaly dokonce obě generace Kia Niro v hybridní i plug-in hybridní verzi, spolehlivost obou pohonných ústrojí dotváří i Hyundai Kona. V kontextu nedávné statistiky aut, která po čtyřech letech neprojdou STK, působí zajímavě také devátý Hyundai i10. V Británii s ním řidiči problémy nemají, na českých STK je to však deváté nejčastěji propadající auto.
Kompletní žebříček si prohlédněte v tabulce níže.
Model
Skóre spolehlivosti
Nejčastější závada
Mini Countryman
100 %
žádná
Suzuki Swift
100 %
žádná
Toyota Aygo X
99,7 %
karoserie
BMW řady 4 Coupé a Cabrio
99,6 %
karoserie
Mini
99,4 %
elektronika, řízení
Kia Niro HEV a PHEV
99,3 %
karoserie
Lexus ES
99,3 %
infotainment a navigace
Kia Niro HEV a PHEV
99,2 %
elektronika
Hyundai i10
98,9 %
elektronika
Mercedes-Benz třídy E
98,7 %
elektronika
Honda ZR-V
98,6 %
obložení interiéru
Porsche Macan
98,6 %
karoserie
Audi Q2
98,5 %
elektronika
Hyundai Kona HEV a PHEV
98,3 %
karoserie, elektronika
MGS5
98,3 %
trakční baterie
Lexus UX
98,0%
12V baterie, elektronika, infotainment a navigace
Alfa Romeo Giulia
97,9 %
12V baterie, elektronika, brzdy, obložení interiéru
Škoda Scala
97,7 %
12V baterie
Suzuki Vitara
97,6 %
karoserie
Škoda Fabia
97,5 %
obložení interiéru
Dodat můžeme, že etalonem spolehlivosti jsou nadále benzinové motory, jen u 20 procent z nich se něco pokazilo. Naproti tomu u dieselů je to 32 procent, u elektromobilů 27 procent a u hybridů 23 procent. Kromě benzinových motorů je lídrem spolehlivosti podle řidičů i Suzuki (mezi dvaceti nejspolehlivějšími auty jsou dva její modely) jako automobilka. Jen málokdy se u jejích modelů něco pokazí. Druhá je Honda, třetí skončilo Mini.
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