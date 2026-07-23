„Do Česka raději nejezděte.“ V Polsku opět varují, jak se vyhnout nepříjemnému překvapení

V Polsku opět mluví o strašáku – takzvané české pasti. Policisté totiž za neuhrazené pokuty zabavují registrační značky až do doby, než je vše zaplaceno. Pokud však má řidič auto na leasing či z půjčovny, může jít klidně o astronomickou částku. A tak by si Poláci prý měli cestu do Česka raději dobře rozmyslet.
„Rutinní kontrola může v České republice skončit mnohem hůř než jen pokutou,“ varuje polské řidiče před českou policií magazín Auto Swiat. Vrací se tak k událostem, které zdaleka nejen polskými médii rezonovaly na začátku roku, kdy jednomu z řidičů policisté zabavili registrační značky u auta pořízeného na leasing. Ne proto, že by sám nezaplatil nějakou pokutu, ale protože jiní klienti leasingové společnosti v Česku pokutu nezaplatili.
Tehdejší případ skončil pro polského řidiče dobře, poskytovatel leasingu dlužnou částku uhradil a on tak mohl odjet zpátky do Polska. Celá situace je nicméně evidentně stále živá a pro spoustu řidičů nadále představuje strašák. Tím spíše během letních prázdnin, kdy nejen tisíce Čechů vyrazí do Polska, ale také naopak.
Znovu tak vyvstává otázka vymáhání pokut po cizincích, které v praxi bývá často složité. Například při snaze o zaplacení pokuty z městských radarů sice příslušný úřad cizinci zašle výzvu, tu se ale ne vždy povede doručit.
Pokud řidič nebo provozovatel auta pokutu nezaplatí, je po lhůtě splatnosti její vymáhání předáno Celnímu úřadu. Celníci, policisté nebo v některých případech dokonce i městští policisté pak při zastavení příslušného vozu musí nezaplacenou pokutu vymáhat.
Pokud řidič odmítne na místě pokutu uhradit, policisté mu až do vyřešení situace zabaví registrační značky, případně opatří auto botičkou tak, aby nemohlo pokračovat v jízdě. U soukromého auta je situace jasná, neuhrazené pokuty jdou jen na konto řidiče. U aut registrovaných na leasingové společnosti (případně půjčovny) ale mohlo přestupky udělat více řidičů nezávisle na sobě a pak může jít o poměrně vysokou částku. A důležitý je v případě pokuty majitel, ne řidič. Určitou výjimku představují takzvané případy zvláštního zřetele.
To znamená pokud by odstavení vozidla mělo nepřiměřený dopad na třetí osobu – například dítě, držitele průkazu ZTP nebo osobu se sníženou mobilitou –, případně by ve vozidle byla přepravována zvířata, rychle se kazící nebo nebezpečné zboží. I v takovém případě je samozřejmě pokutu třeba uhradit, ale policista či celník v takovém případě nemusí auto okamžitě odstavit.
Jak Aktuálně.cz vysvětlila mluvčí policie Violeta Siřišťová, přesná čísla o tom, kolik aut z Polska takto policie či celníci odstavili, nejsou. Jen loni nicméně v souhrnu policie sebrala registrační značky či opatřila botičkou kvůli nezaplaceným pokutám 1564 aut. Vybrala přes 16 tisíc nedoplatků v celkové výši téměř 43,5 milionu korun. Další skoro 2,5 milionu uhradili řidiči či majitelé aut v případech zvláštního zřetele.
Letos, až do 20. července, pak policisté zabránili v další jízdě 929 autům a na doplatcích neuhrazených pokut zatím vybrali přes 29,6 milionu korun. Z případů zvláštního zřetele jsou to další skoro dva miliony.
Polská vláda před podobnými incidenty pravidelně varuje, naposledy v lednu vydala prohlášení: „Pokud máte auto napsané na leasingovou společnost, která nezaplatila pokuty za rychlost zaznamenané českými radary, policie může požadovat zaplacení celé dlužné částky. Pokud suma není během kontroly zaplacena, policista má právo zabránit řidiči v pokračování jízdy zabavením dokladů nebo registračních značek.“
Poláci mířící do Česka by se podle doporučení tamních médií měli informovat o tom, jestli leasingová společnost skutečně zaplatila všechny pokuty. Musí tak ale učinit přímo u ní, centrální registr pokut totiž neexistuje. I to je ale v praxi složité, ne vždy totiž musí majitel o pokutě vědět.
„A tak jediný způsob, jak se skutečně vyhnout nepříjemnému překvapení, je naplánovat si svou cestu tak, že povede mimo Českou republiku. (…) Když máte auto na leasing, případně z půjčovny, je zkrátka lepší se Česku vyhnout,“ nabádá Auto Swiat.
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