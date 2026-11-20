Dálnice D2 bude o víkendu na několik hodin neprůjezdná v místě křížení s D1 u Brna. Uzavírka se dotkne také řidičů přijíždějících od Ostravy, kteří míří na Bratislavu. Obě skupiny čeká objížďka.
Kdo se v sobotu večer nebo v neděli dopoledne chystá z Brna po dálnici D2 směrem na Bratislavu, měl by počítat s objížďkou a delší cestou. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavře část dálnice pod křížením s D1. Omezení se dotkne i řidičů přijíždějících od Ostravy, kteří chtějí z D1 sjet na D2.
Uzavírka začne v sobotu 21. listopadu ve 20:00 a potrvá do neděle 22. listopadu do 12:00. Stavbaři budou podle ŘSD v místě pracovat na dočasné podpěrné konstrukci mostu.
Řidiči jedoucí po Hněvkovského ulici mohou ještě před uzavřeným úsekem odbočit na Sokolovu. Kdo bude pokračovat po Hněvkovského, odbočí před uzávěrou na Kaštanovou směrem na Tuřany.
Objízdná trasa od Tuřan povede po Kaštanové zpět na Hněvkovského a dále přes Sokolovu a Bohunickou na Vídeňskou ulici. Odtud se řidiči napojí na D1 a využijí novou rampu na D2 směrem na Bratislavu.
Řidiči přijíždějící po D1 od Ostravy nebudou moci sjet přímo na D2 směrem na Bratislavu. Pokračují proto po D1 směrem na Prahu, na mimoúrovňové křižovatce u Vídeňské se otočí a vrátí se po dálnici zpět. Poté využijí novou rampu ve směru Praha–Bratislava, která je napojí na D2.
ŘSD informuje, že kvůli objížďkám je vhodné počítat s delší cestou a vyrazit s časovou rezervou. Mapu objízdných tras zveřejnilo ŘSD na svém webu.
Stavba křižovatky omezuje také cyklisty. Páteřní cyklostezka podél Svratky pod D1 je uzavřená od úterý a podle informací regionálního portálu Brňan má zůstat neprůjezdná až do konce března.
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