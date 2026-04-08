8. 4. Ema
Dálnice vs. vesnice? Zavedené pořádky se mění, už se nevyplácí sjet a tankovat mimo tahy

Řidiči už neušetří při tankování sjezdem z dálnice. Ceny jsou téměř stejné všude. To nám ukázalo velikonoční mapování cen paliv. Došlo k nečekanému obratu na českém trhu, kdy se rozdíly mezi dálnicí a regiony téměř smazaly a čerpací stanice napříč republikou drží podobné ceny. Do hry přitom výrazně vstupuje stát, který začal nově určovat maximální cenu paliv na další den. Bude to k něčemu?

Během velikonočních svátků jsme projeli kus Česka s jednoduchým cílem. Zjistit, kolik dnes řidiči zaplatí za benzin a naftu a zda se v důsledku tolika událostí, které dnes ovlivňují ceny pohonných hmot, změnila zavedená pravidla. A to v momentě, kdy stát poprvé v historii začíná určovat maximální ceny paliv na další den.

Vláda totiž nově nastavuje cenové stropy – úplně poprvé je oznámila v úterý odpoledne. Ve středu tak litr nafty nemá stát víc než 49,59 koruny a benzin 43,15 koruny. Paradoxní přitom je, že tyto hodnoty jsou aktuálně výš, než za kolik se pohonné hmoty dle našeho zjišťování o víkendu skutečně prodávaly.

Související

Vzali jsme to po staru z Prahy směrem na Kolín po silnici I/36, projeli také Vysočinu a zpátky se vrátili po dálnici D1 zase do hlavního města. Čekali jsme známý obrázek, tedy drahé pumpy na hlavním tahu a levnější alternativy u menších měst a vesnic. Jenže realita teď vypadá jinak.

Letité pravidlo přestává platit. Rozdíly mezi cenami na D1 a v menších obcích se během svátků výrazně snížily, obvykle na rozdíl zhruba dvou korun, přitom před válkou v Íránu a následnými problémy s dodávkami kvůli uzavření Hormuzského průlivu, tedy v době, kdy byly ceny PHM stabilní, býval rozdíl v cenách za paliva na D1 oproti pumpám stejných majitelů mimo dálniční tahy dražší v rozmezí i pěti korun na litr a více.

Třeba Orlen v Českém Brodě a také v Telči si o Velikonočním pondělí účtoval za litr běžného Naturalu 95 41,90 Kč, na výpadovce z Prahy byl benzin této čerpačky dražší jen o 1,60 Kč. Úplně stejné ceny, a tedy i rozdíl, panovaly u stanic Shell v Havlíčkově Brodě a na D0 u Modletic, dvoukorunový rozdíl jsme zmapovali u OMV.

Související

Řidič tak dnes často zaplatí skoro stejně, ať zastaví na frekventovaném odpočívadle největšího dálničního tahu v Česku, nebo tankuje v odlehlejších oblastech země.

Zmapovali jsme cenu u 18 pump k datu 6. dubna 2026:

Čerpací stanice

Lokalita

Natural 95 Kč/l

Diesel Kč/l

Pumpa

D0 Průhonice

41,9

47,9

Shell

D0 Modletice-Nupaky

43,5

49,9

Orlen

D0 Újezd u Průhonic

43,5

49,9

Orlen

D1 Střechov

43,9

49,9

Shell

Soutice-Kalná

44,9

50,9

OMV

D1 Děkanovice

43,9

49,9

EuroOil

Pelhřimov

41,2

48,2

EuroOil

Horní Cerekev

40,9

47,7

Orlen

Telč

41,9

48,5

EuroOil

Petrovice

40,7

47,7

Shell

Havlíčkův Brod

41,9

49,9

OMV

Havlíčkův Brod

41,9

49,5

EuroOil

Golčův Jeníkov

40,9

47,7

Prim

Horky

40,9

48,9

Tank ONO

Církvice

39,9

46,9

Shell

I/38 Kutná Hora

41,9

49,9

MOL

Jihlava-Bedřichov

41,9

48,9

EuroOil

I/38 Vítězov

41,2

47,9

Orlen

Český Brod

41,9

48,9

Globus

Praha-Čakovice

40,9

47,9

Navíc se ukazuje, že rozdíly nejsou pouze mezi regiony, ale postupně se smazávají i mezi jednotlivými značkami. Oproti měsícům minulým jsou téměř zanedbatelné. Nejlevněji dlouhodobě vychází síť Tank Ono, která měla benzin i naftu dokonce zhruba o korunu levnější než státní EuroOil – třeba pumpa EuroOilu u Petrovic byla nejlevnější z čtyř stanic této sítě, jejíž ceny jsme zaznamenali, a i tady byla v případě obou paliv vždy o 80 haléřů dražší.

Tento odstup se opakoval napříč více místy a potvrzuje, že cenová politika diskontních pump zůstává i v současné situaci nejagresivnější. Tank ONO s plošnými celorepublikovými cenami byl o víkendu levnější než čerpačka u obchodního domu Globus v Praze-Čakovicích, a to o jednu korunu v případě Naturalu 95 i Dieselu.

Související

I tak byly ale rozdíly oproti nejlevnějšímu Tank ONO a naopak nejdražší pumpě Shell na D1 méně extrémní než dřív, u benzinu pouhé dvě koruny, u nafty rovných pět.

Právě totiž na druhé straně cenového spektra, kde se drží tradiční značky, je vidět určitá opatrnost. Na části D1 směrem z Prahy do Jihlavy překročila hranici 50 korun za litr nafty pouze zmiňovaná Shell. Ostatní značkové čerpací stanice jako by se shodly na nepsaném stropu a držely cenu těsně pod ní, tedy 49,90 Kč za litr. Podobný obraz jsme viděli prakticky všude, jednotná cenová hladina bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.

Pouze „Babišova“ pumpa, tedy čerpací stanice na výpadovce z Prahy spadající pod holding Agrofert, měla ceny za palivo v pondělí nižší než okolní čerpačky. Natural 95 prodávala za 41,90, Diesel za 47,90, tedy o 1,60 Kč, resp. 2 koruny levněji než nedaleké pumpy Shell a Orlen.

Co je na tom nejzajímavější

Co tedy velikonoční srovnání na pumpách přineslo? Trh, který byl ještě nedávno výrazně rozdělený podle lokality, se začíná chovat mnohem jednotněji. Dřívější strategie „sjet z dálnice a ušetřit“, anebo si alespoň natankovat před cestou, přestává dávat smysl, úspora je minimální nebo žádná.

Jedním z důvodů může být i silnější role státu. Ten už během března v reakci na výrazné zdražování PHM – od začátku války stoupla cena nafty v Česku už více než o 15 korun na litru a benzin zdražil zhruba o osm korun – začal detailně sledovat marže čerpacích stanic a zveřejněný nový nástroj může cenovou mapu ještě víc sjednotit.

Jak už bylo zmíněno, od úterního odpoledne ministerstvo financí nově každý den zveřejní maximální cenu paliv na následující den a ve středu by tak litr nafty neměl stát víc než 49,59 Kč a benzin maximálně 43,15 Kč.

Související

Zajímavé ale je, že tyto stropy jsou nastavené výš, než za kolik se pohonné hmoty aktuálně prodávají. Průměrná cena nafty se totiž dle dat CCS v úterý pohybovala kolem 48,5 koruny za litr a benzin zhruba okolo 41,6 koruny.

Marže obchodníků s palivy tak má být od středy nanejvýš 2,50 koruny za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty klesne o 2,35 koruny za litr, nyní je 9,95 koruny. U benzinu zůstane daň stejná, tedy 12,84 koruny za litr.

Jinými slovy, stát sice nastavuje jasnou horní hranici, ale ta v tuto chvíli leží nad realitou trhu. O to víc se nabízí otázka, jak velký reálný dopad tato regulace vlastně má – a zda nepřichází v momentě, kdy prodejci sami ceny stabilizují.

Jak totiž ukázalo naše velikonoční putování, taktika prodejců paliv „příliš nevybočovat“ už se projevuje teď. I bez přímého zásahu drží většina čerpacích stanic ceny velmi blízko u sebe, ať už jde o dálnici, nebo menší města.

S tímto postupným mazáním výrazných cenových rozdílů mezi značkami se také otevírá otázka, zda by ti největší šetřílkové z řad motoristů, kteří dříve jezdívali k neznačkovým vesnickým pumpám v areálech bývalých JZD, si při tomto plošném vyrovnávání cen nezajedou raději natankovat třeba k Orlenu, OMV či EuroOilu.

Mohlo by vás zajímat
Trump o tom mluvil už v roce 1980. Teď plní slib. Ke smůle Íránu

„Kdyby to bylo na mně, vzal bych tu ropu (íránskou). Nechal si ji a vydělal na tom hodně peněz.“ Takhle v pondělí šokoval Donald Trump. Dodal také (ještě před tím, než se s Íránci ve středu dohodl na příměří), že zvažuje obsazení ostrova Chárg, kde je hlavní terminál, přes který teče 90 procent exportované íránské ropy. Trump je v tomto překvapivě konzistentní – totéž žádal už v roce 1980.

„Byl mrtvý dřív, než zazněl výstřel." Kurt Cobain nespáchal sebevraždu, tvrdí výzkumníci

Vražda, nebo sebevražda? Smrt Kurta Cobaina patří k nejikoničtějším momentům moderní popkultury – a zároveň k těm, které dodnes budí pochybnosti. Oficiální verze mluví jasně, přesto se po více než třiceti letech znovu vrací otázky, které odmítají zmizet. „Lidé chtějí věřit, že se stalo něco jiného,“ zaznívá v debatách, které znovu otevírají staré rány.

Tajemní tvůrci Lego propagandy z Íránu: Kdo se skrývá za úspěšným virálem?

Nenápadný íránský projekt se během několika týdnů proměnil v globální fenomén. Propagandistická videa vytvořená umělou inteligencí ve stylu stavebnice Lego sbírají miliony zhlédnutí, šíří se napříč sociálními sítěmi a ukazují, jak rychle může „slopaganda“ proměnit vážný geopolitický konflikt ve virální digitální obsah.

„Hledali špínu." Rebelský velitel promluvil o šikaně u policie. Odhalil, proč končí

Čelil jsem tlaku a šikaně, stal jsem se nepohodlným, řekl písecký policejní velitel a odborář Martin Červenka, který poslední roky upozorňoval na tristní stav uvnitř Policie ČR. Minulý týden podal výpověď, připojil i ostrý vzkaz „křivákům a lhářům“ ve vedení. V rozhovoru pro web Aktuálně.cz zmínil, co bylo největší rozbuškou pro jeho konec v policejních řadách. „Střelba v Chřibské,“ uvedl redakci.

