Dálnice vs. vesnice? Zavedené pořádky se mění, už se nevyplácí sjet a tankovat mimo tahy

Řidiči už neušetří při tankování sjezdem z dálnice. Ceny jsou téměř stejné všude. To nám ukázalo velikonoční mapování cen paliv. Došlo k nečekanému obratu na českém trhu, kdy se rozdíly mezi dálnicí a regiony téměř smazaly a čerpací stanice napříč republikou drží podobné ceny. Do hry přitom výrazně vstupuje stát, který začal nově určovat maximální cenu paliv na další den. Bude to k něčemu?
Během velikonočních svátků jsme projeli kus Česka s jednoduchým cílem. Zjistit, kolik dnes řidiči zaplatí za benzin a naftu a zda se v důsledku tolika událostí, které dnes ovlivňují ceny pohonných hmot, změnila zavedená pravidla. A to v momentě, kdy stát poprvé v historii začíná určovat maximální ceny paliv na další den.
Vláda totiž nově nastavuje cenové stropy – úplně poprvé je oznámila v úterý odpoledne. Ve středu tak litr nafty nemá stát víc než 49,59 koruny a benzin 43,15 koruny. Paradoxní přitom je, že tyto hodnoty jsou aktuálně výš, než za kolik se pohonné hmoty dle našeho zjišťování o víkendu skutečně prodávaly.
Vzali jsme to po staru z Prahy směrem na Kolín po silnici I/36, projeli také Vysočinu a zpátky se vrátili po dálnici D1 zase do hlavního města. Čekali jsme známý obrázek, tedy drahé pumpy na hlavním tahu a levnější alternativy u menších měst a vesnic. Jenže realita teď vypadá jinak.
Letité pravidlo přestává platit. Rozdíly mezi cenami na D1 a v menších obcích se během svátků výrazně snížily, obvykle na rozdíl zhruba dvou korun, přitom před válkou v Íránu a následnými problémy s dodávkami kvůli uzavření Hormuzského průlivu, tedy v době, kdy byly ceny PHM stabilní, býval rozdíl v cenách za paliva na D1 oproti pumpám stejných majitelů mimo dálniční tahy dražší v rozmezí i pěti korun na litr a více.
Třeba Orlen v Českém Brodě a také v Telči si o Velikonočním pondělí účtoval za litr běžného Naturalu 95 41,90 Kč, na výpadovce z Prahy byl benzin této čerpačky dražší jen o 1,60 Kč. Úplně stejné ceny, a tedy i rozdíl, panovaly u stanic Shell v Havlíčkově Brodě a na D0 u Modletic, dvoukorunový rozdíl jsme zmapovali u OMV.
Řidič tak dnes často zaplatí skoro stejně, ať zastaví na frekventovaném odpočívadle největšího dálničního tahu v Česku, nebo tankuje v odlehlejších oblastech země.
Zmapovali jsme cenu u 18 pump k datu 6. dubna 2026:
Čerpací stanice
Lokalita
Natural 95 Kč/l
Diesel Kč/l
Pumpa
D0 Průhonice
41,9
47,9
Shell
D0 Modletice-Nupaky
43,5
49,9
Orlen
D0 Újezd u Průhonic
43,5
49,9
Orlen
D1 Střechov
43,9
49,9
Shell
Soutice-Kalná
44,9
50,9
OMV
D1 Děkanovice
43,9
49,9
EuroOil
Pelhřimov
41,2
48,2
EuroOil
Horní Cerekev
40,9
47,7
Orlen
Telč
41,9
48,5
EuroOil
Petrovice
40,7
47,7
Shell
Havlíčkův Brod
41,9
49,9
OMV
Havlíčkův Brod
41,9
49,5
EuroOil
Golčův Jeníkov
40,9
47,7
Prim
Horky
40,9
48,9
Tank ONO
Církvice
39,9
46,9
Shell
I/38 Kutná Hora
41,9
49,9
MOL
Jihlava-Bedřichov
41,9
48,9
EuroOil
I/38 Vítězov
41,2
47,9
Orlen
Český Brod
41,9
48,9
Globus
Praha-Čakovice
40,9
47,9
Navíc se ukazuje, že rozdíly nejsou pouze mezi regiony, ale postupně se smazávají i mezi jednotlivými značkami. Oproti měsícům minulým jsou téměř zanedbatelné. Nejlevněji dlouhodobě vychází síť Tank Ono, která měla benzin i naftu dokonce zhruba o korunu levnější než státní EuroOil – třeba pumpa EuroOilu u Petrovic byla nejlevnější z čtyř stanic této sítě, jejíž ceny jsme zaznamenali, a i tady byla v případě obou paliv vždy o 80 haléřů dražší.
Tento odstup se opakoval napříč více místy a potvrzuje, že cenová politika diskontních pump zůstává i v současné situaci nejagresivnější. Tank ONO s plošnými celorepublikovými cenami byl o víkendu levnější než čerpačka u obchodního domu Globus v Praze-Čakovicích, a to o jednu korunu v případě Naturalu 95 i Dieselu.
I tak byly ale rozdíly oproti nejlevnějšímu Tank ONO a naopak nejdražší pumpě Shell na D1 méně extrémní než dřív, u benzinu pouhé dvě koruny, u nafty rovných pět.
Právě totiž na druhé straně cenového spektra, kde se drží tradiční značky, je vidět určitá opatrnost. Na části D1 směrem z Prahy do Jihlavy překročila hranici 50 korun za litr nafty pouze zmiňovaná Shell. Ostatní značkové čerpací stanice jako by se shodly na nepsaném stropu a držely cenu těsně pod ní, tedy 49,90 Kč za litr. Podobný obraz jsme viděli prakticky všude, jednotná cenová hladina bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.
Pouze „Babišova“ pumpa, tedy čerpací stanice na výpadovce z Prahy spadající pod holding Agrofert, měla ceny za palivo v pondělí nižší než okolní čerpačky. Natural 95 prodávala za 41,90, Diesel za 47,90, tedy o 1,60 Kč, resp. 2 koruny levněji než nedaleké pumpy Shell a Orlen.
Co je na tom nejzajímavější
Co tedy velikonoční srovnání na pumpách přineslo? Trh, který byl ještě nedávno výrazně rozdělený podle lokality, se začíná chovat mnohem jednotněji. Dřívější strategie „sjet z dálnice a ušetřit“, anebo si alespoň natankovat před cestou, přestává dávat smysl, úspora je minimální nebo žádná.
Jedním z důvodů může být i silnější role státu. Ten už během března v reakci na výrazné zdražování PHM – od začátku války stoupla cena nafty v Česku už více než o 15 korun na litru a benzin zdražil zhruba o osm korun – začal detailně sledovat marže čerpacích stanic a zveřejněný nový nástroj může cenovou mapu ještě víc sjednotit.
Jak už bylo zmíněno, od úterního odpoledne ministerstvo financí nově každý den zveřejní maximální cenu paliv na následující den a ve středu by tak litr nafty neměl stát víc než 49,59 Kč a benzin maximálně 43,15 Kč.
Zajímavé ale je, že tyto stropy jsou nastavené výš, než za kolik se pohonné hmoty aktuálně prodávají. Průměrná cena nafty se totiž dle dat CCS v úterý pohybovala kolem 48,5 koruny za litr a benzin zhruba okolo 41,6 koruny.
Marže obchodníků s palivy tak má být od středy nanejvýš 2,50 koruny za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty klesne o 2,35 koruny za litr, nyní je 9,95 koruny. U benzinu zůstane daň stejná, tedy 12,84 koruny za litr.
Jinými slovy, stát sice nastavuje jasnou horní hranici, ale ta v tuto chvíli leží nad realitou trhu. O to víc se nabízí otázka, jak velký reálný dopad tato regulace vlastně má – a zda nepřichází v momentě, kdy prodejci sami ceny stabilizují.
Jak totiž ukázalo naše velikonoční putování, taktika prodejců paliv „příliš nevybočovat“ už se projevuje teď. I bez přímého zásahu drží většina čerpacích stanic ceny velmi blízko u sebe, ať už jde o dálnici, nebo menší města.
S tímto postupným mazáním výrazných cenových rozdílů mezi značkami se také otevírá otázka, zda by ti největší šetřílkové z řad motoristů, kteří dříve jezdívali k neznačkovým vesnickým pumpám v areálech bývalých JZD, si při tomto plošném vyrovnávání cen nezajedou raději natankovat třeba k Orlenu, OMV či EuroOilu.
