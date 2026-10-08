Po dálnici 100 km/h. D8 přetéká, kolony už musí hlídat světelné značky

Na D8 u Nové Vsi přibyly proměnné značky, které mají zabránit tomu, aby se kolony před výjezdem rozlévaly nejen do průběžných pruhů, ale také do odstavného. Je to ale jen provizorní řešení. Dálnice se má mezi Úžicemi a Novou Vsí rozšířit na šest pruhů, jenže stavět se začne nejdříve v roce 2030.
Kdo jezdí po D8 směrem z Prahy na Ústí nad Labem, vídá tuto nebezpečnou situaci dost pravidelně. Před Novou Vsí, tedy na křížení rychlostní silnice 16 z Mělníka na Slaný, se tvoří kolona prakticky neustále, zejména během ranní a odpolední špičky.
Auta, a především kamiony, tu stojí v řadě stovky metrů, někdy i kilometry, a aby „ulevily“ dálnici, auta se štosují v odstavném pruhu. Kdo chce rovněž na tomto sjezdu na 18. kilometru sjet, nezareaguje včas a nezařadí se za ně, „cpe“ se pak do kolony pozdě, často až na šrafované ploše před samotnou odbočkou. Auta v pravém dálničním pruhu musí často brzdit a hrozí tu nebezpečí nehod.
Tento týden se ale na tomto úseku začaly instalovat značky, které by měly situaci pomoct. Že se před sjezdem tvoří kolona, se řidič dozví dřív, než se k ní fyzicky přiblíží. Na dálnici totiž přibyly proměnné dopravní značky. Podle aktuální situace mohou snížit nejvyšší povolenou rychlost nebo řidiče upozornit na kolonu.
„Důvodem instalace je eliminace dopadů situací na křižovatkách se silnicí I/16 v prostoru MÚK Nová Ves, kde se, zejména v období přepravních špiček, tvoří kolony na výjezdové větvi dálnice. Tyto kolony se mohou „přelévat“ až do průběžných jízdních pruhů dálnice, což představuje významné bezpečnostní riziko,“ přiznává František Jemelka z tiskového oddělení ministerstva dopravy.
Nový systém se instaloval mezi 10,9. a 17,7. kilometrem D8, tedy na téměř sedmikilometrovém úseku před mimoúrovňovou křižovatkou. „Proměnné značky doplňují kamery a detektory dopravy. Ty průběžně sledují situaci na dálnici a podle vývoje provozu mohou aktivovat příslušné upozornění,“ dodává Jemelka.
„Dříve se na podobných místech používaly především přenosné svislé značky, ty ale nemohou reagovat na aktuální vývoj dopravy. Nový systém ano,“ doplňuje resort dopravy. Hned po instalaci značení se tu objevilo snížení rychlosti na 100 km/h. Zatím jde údajně jen o přechodné opatření s platností do konce roku.
D8 už dnes naráží na svůj limit
Důvodem problémů není jen samotný exit. D8 mezi Úžicemi a Novou Vsí patří k vytíženým úsekům a podle posledního loňského sčítání dopravy jím projede zhruba 49 300 vozidel za 24 hodin. Dálnice má přitom v každém směru pouze dva pruhy.
Provoz má podle ŘSD navíc dál růst. V okolí úseku se připravuje výstavba skladových a průmyslových areálů, které mohou přivést na D8 další dopravu.
Komplikovaná je i samotná Nová Ves. Schází se tu vícero silnic, a navíc je tu důležitá autobusová zastávka. Spojení odtud vedou mimo jiné do Mělníka, Kralup nad Vltavou, Slaného, Kladna nebo Litoměřic.
Problémem je také kapacita samotné křižovatky. Podle ŘSD nevyhovuje například připojovací pruh ve směru na Prahu a kapacitně nestačí ani některé části okružních křižovatek.
ŘDS má proto v plánu D8 mezi Úžicemi a Novou Vsí rozšířit. Úsek dlouhý 8,6 kilometru mezi 9,4. a 18. kilometrem se má rozšířit ze současných čtyř pruhů na šest, tedy 3+3. Dálnice se rozšíří zhruba o osm metrů, čtyři metry na každou stranu.
„Rozšíření ale nebude znamenat jen přidání jednoho pruhu vedle současné vozovky. Stavba zasáhne také mosty, nadjezdy, křižovatku Nová Ves nebo protihluková opatření,“ uvádí ŘSD.
Na hlavní trase se přitom nachází deset mostů. Přibudou dva mosty přes plynovod, jeden nadjezd a tři propustky. Nejvýznamnějšími objekty jsou most přes Vltavu a most přes údolí Bakovského potoka. Stávající nadjezdy navíc nemají dostatečné rozpětí pro nový profil dálnice. ŘSD je proto plánuje zbourat a nahradit.
Samotná mimoúrovňová křižovatka u Nové Vsi se má také změnit, upraví se i připojovací pruh ve směru na Prahu. Není ale definitivně rozhodnuto, jak bude vypadat část stavby mezi 16,5. a 18. kilometrem. ŘSD pracuje se dvěma variantami. Úspornější počítá s rekonstrukcí stávajících mostů, velkorysejší s jejich demolicí a výstavbou nových.
Rozdíl se výrazně projeví v ceně. Celá stavba má podle zvolené varianty vyjít na 1,7 až 5,4 miliardy korun bez DPH.
Stavět se má až od roku 2030
Je také otázkou, kdy bude „hotovo“. Už i samotná příprava projektu trvá minimálně pět let.
Podle současného plánu by se záměr projektu měl schválit příští rok, v roce 2028 společné povolení a o dva roky později výběrové řízení a zahájení stavby. Do provozu by se rozšířená D8 měla dostat v roce 2032 – tedy za šest let.
ŘSD ale upozorňuje, že jde o orientační termíny a přípravu mohou ovlivnit další okolnosti. Řidiči by se měli připravit i na to, že samotná výstavba bude probíhat za provozu.
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