Čínské značky se zviditelní mezi pražskými taxíky. Řidiče lákají na výhodnější auta

Čínské automobilky BYD a Chery si ukrojí větší kus z pražského trhu taxislužby. Bolt se s nimi dohodl na zvýhodněných podmínkách pro své řidiče a flotily, kteří tak budou moci levněji pořídit elektromobily, hybridy i plug-in hybridy. Nabídka přichází v době, kdy se taxislužby připravují na přísnější emisní pravidla a zároveň hledají způsoby, jak snížit náklady na provoz.
Čínské automobilky BYD a Chery míří na pražský trh taxislužby. Bolt nyní oznámil, že se s nimi dohodl na zvýhodněných podmínkách pro své řidiče.
„Bude možné levněji pořídit elektromobily, hybridy i plug-in hybridy,“ uvádí společnost. Nabídka přichází v době, kdy se firmy připravují na přísnější emisní pravidla a zároveň hledají způsoby, jak snížit náklady na provoz.
Výběr auta je podle Boltu stále důležitější, vedle pořizovací ceny rozhoduje spotřeba, servis a u elektromobilů také náklady na nabíjení. Roli hrají i připravovaná pravidla pro pražskou taxislužbu.
Konkrétní výši slevy Bolt ani na dotaz nezveřejňuje. „Partnerští řidiči ji ale vidí přímo v aplikaci a liší se podle modelu vozu, jde ale o zvýhodnění, které je pro řidiče atraktivní,“ tvrdí Jan Huk z tiskového oddělení Boltu.
Podle Huka je se zvýhodněním spojena i podmínka minimální doby využívání vozu. „Partnerský řidič by měl vozidlo využívat minimálně jeden rok. Zároveň je vozidlo ihned od převzetí vybaveno polepem platformy, který zároveň avizuje, že tento řidič splňuje podmínky prémiovějších kategorií, co se komfortu týče. A navíc dosáhne na výhodnější podmínky provize,“ popisuje Huk.
Co BYD a Chery nabídne
Nabídka značky BYD zahrnuje elektromobily Seal, Sealion 7 a Atto 2 a také plug-in hybridy Seal U DM-i, Seal 6 DM-i Touring a Seal 5 DM-i. Zda se konkrétní vůz vyplatí více než spalovací nebo hybridní alternativa, však závisí nejen na pořizovací ceně, ale také na způsobu nabíjení a skutečném nájezdu.
Chery naproti tomu sází na hybridy, řidiči Boltu budou moci využít zvýhodněné podmínky na modely Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8 a Tiggo 9 a jde jak o hybridní, tak i plug-in hybridní pohony.
Ty mohou být dle Boltu zajímavou alternativou pro řidiče, kteří mají vysoké denní nájezdy, ale nechtějí být závislí pouze na dobíjení. U plug-in hybridů však bude stejně jako u elektromobilů zásadní, zda řidič dokáže baterii pravidelně nabíjet a využívat elektrickou část pohonu.
Spolupráce s Chery a BYD přitom není jedinou aktivitou tohoto typu. „Konkrétní data k zájmu nesdělujeme, ale můžeme prozradit, že například spolupráce s Toyotou, kterou jsme spustili na jaře, se těší mezi partnerskými řidiči velkému zájmu,“ říká Huk a dodává: „Navíc řešíme třeba zvýhodnění na pořizování pohonných hmot či dobíjení elektromobilů.“
Přísnější pravidla se blíží
Načasování dohody není náhodné. Pražská taxislužba se připravuje na přísnější emisní požadavky, které budou od srpna příštího roku vycházet z normy Euro 6d. Pro řidiče a provozovatele flotil to znamená mimo jiné potřebu řešit obnovu vozového parku.
Podle Huka jde o iniciativu, kterou Bolt vnímá jako pomoc řidičům v této situaci. „Motivace k celé iniciativě vychází primárně z naší strany, chceme partnerským řidičům pomoci s přechodem na modernější vozový park v momentě, kdy velká část z nich musí během roku a půl změnit auto,“ vysvětluje Huk s tím, že platforma Bolt takto rychlý přechod kritizuje.
Pro čínské výrobce ale tato spolupráce představuje zajímavou cestu, jak dostat své vozy do ulic, díky čemuž budou daleko více vidět.
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