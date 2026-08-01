Číňané našli geniální cestu do Německa. Tu přitom Mercedes-Benz dobrovolně opustil

Čínská automobilka BYD spustila v Německu rozsáhlou ofenzivu zaměřenou na taxislužby. Nabízí zvýhodněné ceny, síť partnerů pro přestavby i vozy v ikonické slonovinové barvě, která byla po desetiletí symbolem mercedesů. Chce tak zaplnit prostor, který vznikl poté, co se německá automobilka z tohoto segmentu stáhla.
Po desítkách let patřilo německé taxi automaticky značce Mercedes-Benz. Automobilka ze Stuttgartu se z byznysu s taxikáři postupně stáhla (více jsme psali zde), a tuto opuštěnou pozici teď chce obsadit čínský BYD. Značka právě spustila rozsáhlou ofenzivu a poslouží mu k tomu i ikonická barva slonové kosti, která desítky let německé taxi symbolizovala.
Právě slonovinový mercedes s hvězdou na kapotě patřil k pouličnímu koloritu německých měst podobně jako žlutý sedan New Yorku. Vtip mezi fanoušky konkurenčního BMW "kdybych chtěl jezdit mercedesem, zavolám si taxi" měl reálný základ.
Tento fenomén ale zmizel. Automobilka od roku 2023 přestala nabízet třídu E jako taxi přímo z výroby. Z nabídky zmizela i taxi verze třídy B a třída C přestala být v Německu jako taxi dostupná už o generaci dříve.
Taxikáři přitom toto rozhodnutí nesli nelibě a šéfovi automobilky tehdy poslali dopis, v němž rozhodnutí označili za „katastrofální“.
Novější data ukazují, jak razantní byl propad: podle marketingové společnosti Dataforce bylo v Německu za prvních osm měsíců roku 2024 jako taxi zaregistrováno jen 497 mercedesů, o rok dříve to bylo 1730 vozů. U třídy E přibylo za stejné období pouhých 127 nových taxi vozů, u třídy B dokonce jen jediné.
Server Focus.de k tomu dodává, že faktická nadvláda Mercedesu na „štaflech“ tak vzala za své dřív, než na scénu vstoupilo BYD – v Berlíně dnes většinu vozového parku tvoří hybridní Toyoty napříč modelovými řadami.
Přestavby na německé taxíky se přitom nabízí dál, ale od specializovaných firem, například portfoliu renomované společnosti INTAX mercedesy figurují, jde ale o dodatečné přestavby externím dodavatelem, nikoli o tovární speciál.
BYD nastupuje s celou nabídkou
Čínské BYD vidí v tomto segmentu potenciál. Firma podle tiskové zprávy spouští „taxi ofenzivu“, v jejímž středu stojí plug-in hybridní kombík BYD Seal 6 DM-i Touring s kombinovaným dojezdem až 1350 kilometrů, z toho až 100 kilometrů čistě na elektřinu. Nabídka se má brzy rozšířit o čistě elektrická SUV Atto 3 EVO a Sealion 7, aby firmy mohly volit mezi plug-in hybridem a bateriovými vozy podle svého profilu nasazení.
Za přestavbou vozů na taxi stojí síť čtyř partnerů s celostátním pokrytím – DIE Transform, INTAX, Heedfeld a Reuss. Společně s DIE Transform drží BYD sklad přibližně 100 už přestavěných vozů s dodatkem, že díky tomu firmy mohou flotily rozšiřovat rychle a čekání.
„Prostřednictvím atraktivních nabídek, inovativních pohonných technologií a vysoké dostupnosti vozidel umožňujeme provozovatelům flotil hospodárný a udržitelný přechod k mobilitě zítřka," uvedl hrdě Carsten Schopf, jeden z manažerů BYD na německém trhu.
Podrobnější čísla doplňuje analýza serveru Industriemagazin: běžná cena Seal 6 DM-i Touring v Německu začíná na 42 990 eurech (zhruba 1 040 00 Kč), bohatší verze Comfort na 49 990 eurech (1,21 milionu). Portál Taxi Times navíc informoval, že provozovatelé taxi mohou verzi Comfort pořídit s 37procentní slevou za zhruba 27 000 eur bez DPH (zhruba 653 tisíc).
Součástí přestavby u INTAX pak bývá montáž taxametru, napojení pro označení taxi na střeše, radiostanice pro komunikaci s dispečinkem a speciální alarm a na přání i zpětně odstranitelný polep v barvě slonové kosti – tedy přesně ta barva, která desítky let patřila mercedesům.
Že jde o cílenou strategii, potvrzují i čísla o expanzi BYD v Německu: v prvním čtvrtletí letošního roku zde bylo nově zaregistrováno 9121 vozů BYD, meziročně o 644 procent více, s tržním podílem 1,3 procenta, a Seal 6 Touring se v březnu stal třetím nejprodávanějším plug-in hybridem v zemi.
Podobná ofenziva navíc podle Industriemagazinu běží i v Rakousku, kde od ledna spolupracuje BYD s Uberem na zvýhodněných podmínkách pro taxikáře.
Jak ale upozorňuje Industriemagazin, trh s německými taxíky je dnes mnohem roztříštěnější, než býval za časů mercedesovské dominance. Vedle BYD se o taxikáře uchází i Toyota, Volkswagen, Kia či Hyundai a dnes rozhoduje spíš spolehlivost, náklady na servis a zůstatková hodnota vozů po letech provozu než jen dojezd a pořizovací cena.
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