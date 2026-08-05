Chyba, kterou dělá skoro každý. Jak správně používat klimatizaci v letních vedrech

Uvnitř auta je teď mnohdy příjemněji než v rozpálených domovech, podmínkou je ovšem fungující klimatizace. Jak ji správně používat, aby sloužila a neškodila?
Hodně pouček o správném používání klimatizace v autě ztrácí při současných extrémních vedrech svou platnost. Jak třeba dodržet pravidlo rozdílu pěti stupňů mezi teplotou interiéru a okolím, když teploměr ve stínu atakuje čtyřicítku? Většina výrobců aut ani nepočítá s tím, že by uvnitř auta mělo být víc než 29 stupňů, což je také obvyklá horní hranice nastavitelného rozsahu automatické klimatizace.
Když stojí auto dlouho zaparkované na slunci, je lepší jej před jízdou alespoň trochu vyvětrat. To lze provést poměrně jednoduše tak, že na dálkovém klíči dlouze stiskneme symbol pro odemčení dveří — tím by měla po několika sekundách sjet dolů všechna okna. Majitelé elektromobilů mohou alternativně auto před jízdou vychladit na dálku, stačí jen v mobilní aplikaci nastavit požadovanou teplotu. Jenže, jaká teplota je ve vedrech ta správná?
Pokud už nelze dodržet známé pravidlo rozdílu pěti stupňů, pak je dobré do začátku zvolit teplotu, která se tomu alespoň nejvíce blíží. „Začnu třeba na těch 29 stupních, a teprve po nějaké době bych teplotu o pár stupňů snížila. Ale rozhodně není v současných podmínkách rozumné chladit na obvyklých 22 stupňů, sama dávám o tři čtyři stupně víc,“ radí otorinolaryngoložka Daniela Vaculíková.
Důležité je nevystavovat tělo teplotním šokům, kdy hrozí zdravotní komplikace. „Když přijdu z rozpáleného prostředí a pustím na sebe proud ledového vzduchu, pak je šance, že nastydnu, poměrně vysoká. Je také pravděpodobné, že si tím vykoleduji i ztuhnutí šíje. Vzduch z klimatizace navíc vysušuje sliznici, která je pak náchylnější k infekcím,“ vypočítává rizika lékařka.
Chladný vzduch by měl k posádce proudit nepřímo, výdechy je tedy nejlepší nasměrovat k oknům. Pár minut před koncem jízdy je pak dobré chlazení zcela vypnout. To dělá zpravidla málokdo, ale pro zdraví posádky i kondici klimatizace je to důležitý moment — jednak se tělo pomalu přizpůsobí venkovnímu prostředí, zároveň teplý vzduch vysuší přívodní hadice klimatizace od sraženého kondenzátu.
Ve vlhkém prostředí hadic se totiž snadno šíří bakterie a plísně, které nejenomže způsobují zápach, ale poškozují také zdraví. „Alergikům se v takovém prostředí ihned spustí rýma, velkou zátěž představuje i pro astmatiky,“ upozorňuje lékařka.
Zatímco ještě na začátku století byla klimatizací vybavena jen dražší auta, v nultých letech se chlazení interiéru začalo rychle prosazovat i v kompaktní třídě. Dnes jsou nová auta bez standardní klimatizace vzácnou výjimkou, přesto stále existují: Například Dacia si u základní výbavy modelu Sandero za klimatizaci účtuje 10 tisíc korun.
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