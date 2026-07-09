Česko ruší cenové stropy, zdraží benzin a nafta? Situace za hranicemi dává jasnou odpověď

Ještě pár dní bude česká vláda čerpacím stanicím diktovat ceny benzinu a nafty, ve druhé polovině července ale zastropování cen skončí. Co to přinese? Skokové zdražení na většině pump nejspíš ne, někde ale může cena vyrůst i o několik korun. Dobře to nakonec ilustruje i sousední Polsko, tam se regulace cen zbavili před několika dny.
Od začátku dubna ministerstvo financí každý den vyhlašuje maximální povolené ceny benzinu a nafty u čerpacích stanic. Spolu s dalšími opatřeními, jakými jsou omezení maximální marže nebo snížení spotřební daně, tak vláda bojovala se zvýšenými cenami ropy v důsledku války v Íránu a uzavření Hormuzského průlivu.
Situace se nicméně v posledních týdnech zlepšila natolik, že ministerstvo financí k 19. červenci mimořádná opatření ukončí. Lépe řečeno nebude jejich platnost dále prodlužovat. „Jsem optimistkou a věřím, že od 20. července již budeme moci fungovat ve standardním módu,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Co by to mohlo znamenat v praxi? Podle aktuálního cenového stropu, platného v době psaní textu k 9. červenci 2026, je maximální povolená cena Naturalu 95 41,43 Kč za litr s DPH a nafty 37,45 Kč za litr s DPH. V běžné praxi se ale čerpací stanice mimo dálniční tahy už týdny pohybují výrazně pod cenovým stropem.
Třeba Globus v Praze na Černém Mostě prodává litr Naturalu 95 za 38,50 Kč a litr nafty za 34,50 Kč. Tradičně levná síť Tank Ono prodává litr Naturalu dokonce za 37,50 Kč a litr nafty za 33,50 Kč. Jiná je situace kolem dálnic, kde není problém setkat se s litrem Naturalu kolem 40 korun a s litrem nafty přes 36 korun.
Dá se předpokládat, že čerpací stanice mimo dálniční tahy po konci cenových stropů, vzhledem k tomu, jak moc se pod nimi pohybují, nezdraží. Souhlasí s tím i předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
„U dálničních tahů, případně na některých dalších atraktivních místech, což jsou třeba značkové pumpy na hlavních dopravních tepnách, si nicméně dovedu představit, že se cena zvýší,“ říká Indráček pro Aktuálně.cz.
Mohlo by jít o navýšení v řádu vyšších desítek haléřů, případně jednotek korun. „Odstup mezi nejlevnější a nejdražší čerpací stanicí se pak vrátí do doby před válkou, což je typicky kolem pěti korun. Někdy to bývá více, někdy méně,“ přemítá.
Zároveň však Indráček dodává, že pro běžného řidiče se vlastně situace nezmění, protože ten stejně patrně bude tankovat mimo dálnice, a tedy dražší pumpy.
Schillerová pak dodala, že v případě potřeby bude vláda schopná opatření na snížení cen paliv u pump znovu obnovit. To je mimochodem aktuální téma i v Polsku, kde cenové stropy skončily k začátku prázdnin. Už v polovině června tamní vláda zrušila snížení spotřební daně, k začátku července se i DPH vrátilo ze snížených osmi na standardních 23 procent.
„Pokud debaty s ministerstvem financí a zástupci průmyslu naznačí, že je (návrat úsporného balíčku – pozn. red.) potřeba a zákazníci z něj budou profitovat, pak takové rozhodnutí učiníme,“ řekl ministr energetiky Konrad Wojnarowski. Konflikt na Blízkém východě by ale podle něj musel opět eskalovat do rozměrů na začátku roku, což se aktuálně neděje.
Ceny paliv v Polsku po konci cenových stropů pochopitelně vzrostly. 30. června, poslední den úsporných opatření, stál litr Naturalu 95 6 zlotých (asi 33,9 Kč) a litr nafty 6,19 zlotých (asi 35 Kč). Pár dní po zrušení stropů se průměrná cena paliv v Polsku pohybuje podle webu PaliwoMapa.pl na úrovni 6,73 zlotých (asi 38 Kč) za litr Naturalu 95 a 6,84 zlotých (asi 38,6 Kč) za litr nafty. Platí podobně jako v Česku, že ve městech bývá cena nižší, naopak na dálnici o něco vyšší.
Úlevy pro pumpaře, a tím i levnější ceny pro řidiče, k 1. červenci ukončilo také Německo. Průměrné ceny tam podle autoklubu ADAC vzrostly až aktuálně přes dvě eura (48,5 Kč) za litr Naturalu. Průměrná cena za litr nafty se také blíží této hranici. Ještě na konci června byla cena o desítky centů nižší.
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