Česko plné policejních radarů. Prohlédněte si více než tisíc míst, kde se zítra měří

Už zítra, tedy ve středu 15. dubna, spustí policie v Česku monstrózní dopravní akci Speed Marathon. Pojedenácté budou napříč celou zemí měřit rychlost stovky policistů a dávají o tom opět dopředu vědět. Kde dát nohu z plynu, abyste zbytečně neplatili pokutu? Podívejte se na přehled rizikových míst.
Jeden den, téměř 1200 míst a stovky policistů s radary. To bude realita už zítra, tedy ve středu 15. dubna. Česko se opět zapojuje do dopravně-bezpečnostní akce sdružení Roadpol, stejně jako 26 dalších evropských států. Týden od 13. do 19. dubna patří měření rychlosti, proto název Speed Marathon.
Úvod napovídá, že měřit se nebude jen v Česku, ale také v Polsku, na Slovensku nebo v Německu. Zároveň je nutné poznamenat, že ne každá země má na měření vyhrazený jeden den jako čeští policisté. Třeba v Německu se to dokonce liší podle spolkových zemí: někde měří v jeden určený den, někde ale kontinuálně přes celý týden.
Vraťme se ale k České republice. Podle výpočtu Aktuálně.cz ze seznamu zveřejněného policií letos na řidiče čeká radarová kontrola na 1151 místech. Jaké konkrétní lokality to jsou, mohli svými hlasy ovlivňovat i samotní řidiči na portále Bezpečné cesty (tam se tak objevil seznam míst, kde se bude měřit), případně třeba obyvatelé žijící v blízkosti některých rizikových míst.
Jak Aktuálně.cz informovalo už v minulém týdnu, počet tipů na riziková místa vzrostl z loňských 13 tisíc na letošních 16 639. A skokově stoupl počet hlasů u jednotlivých rizikových lokalit: jestliže loni lidé poslali 117 tisíc hlasů, letos se počet přehoupl přes 167 tisíc.
Už loni se ukázalo, že policisté se stále častěji zaměřují na silnice první, druhé a třetí třídy mimo města s rizikovými místy třeba u škol. Letos tento trend pokračuje, ačkoliv stanoviště nakonec budou mít na různých úsecích dálnic či samozřejmě i ve městech.
Nakonec nejvíce měřících míst je ve Středočeském kraji, kde se jejich počet přehoupl přes dvoustovku. Radary protkán bude i Jihomoravský kraj se 126 místy, naopak úplně nejméně radarů bude měřit ve Zlínském kraji, jen 32.
V Praze se policisté postaví na frekventované lokality, mimo jiné na Plzeňskou, Pernerovu, Milady Horákové nebo na několik úseků Jižní spojky. Kompletní přehled míst zveřejněných policií najdete v galerii.
Připomenout můžeme, že loni při desátém ročníku Speed Marathonu zkontrolovalo 742 policistů téměř sedm tisíc vozidel a zaznamenali celkem 3005 dopravních přestupků, z toho 1857 případů se týkalo překročení povolené rychlosti. Ve 210 případech pak zjistili nevyhovující stav vozidla, ve 124 případech telefonování za jízdy a v 61 případech nepoužití zádržného systému. Dokonce se jim povedlo nachytat 14 řidičů pod vlivem alkoholu a šest pod vlivem jiných návykových látek.
V rámci celoevropských dopravně-bezpečnostních akcí pořádaných Roadpolem není ta zaměřená na rychlost letos zdaleka jediná. Třeba v květnu se policisté zaměří na kamiony a autobusy, v červnu zase na drogy a alkohol.
Podle dostupných dat přitom loni klesl počet obětí dopravních nehod v Evropské unii o tři procenta. Roadpol reportuje 19,4 tisíce obětí, o 580 méně než v roce 2024. Premiantem je Švédsko, tam je 20 úmrtí na milion obyvatel. Naopak nejvíce úmrtí na silnicích je v Bulharsku, kde to přesahuje 70 úmrtí na milion obyvatel.
Česká republika je zhruba na průměru celé unie, to znamená 40 obětí na milion obyvatel.
