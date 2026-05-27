České „espézetky“ místo ukrajinských. Chystá se změna zákona, uprchlíci ji vítají

Vláda tento týden projednala návrh novely zákona č. 65/2022 Sb., známého jako lex Ukrajina. Ten má sjednotit práva a povinnosti Ukrajinců s pravidly platnými pro Čechy. Změny se dotknou hlavně evidence a technického stavu aut.
Když Julia Odnolitková v březnu 2022 prchala se dvěma dětmi před postupující ruskou frontou, k útěku do Česka jí dobře posloužil starý peugeot. Jenže autu se loni porouchal motor tak fatálně, že jej nemělo cenu zachraňovat. Peugeot putoval rovnou do šrotu, ale rodina byla náhle bez auta.
„Od známých jsem dostala nabídku, že mi darují svůj starší fiat. Jenže když jsme přišli na dopravní inspektorát, dozvěděli jsme se, že převod není možný. K tomu, abych tady mohla koupit v Česku registrované auto, prý potřebuji povolení k trvalému pobytu. Nemohu být zapsaná ani jako jeho provozovatel,“ krčí rameny Julia.
Koupit nebo provozovat auto s českou SPZ totiž v současnosti mohou pouze Ukrajinci s povolením k trvalému pobytu. Těch ale mnoho není, většina uprchlíků má od státu přiznanou jen dočasnou ochranu. Pokud ale novela zákona projde, budou si moci na sebe auto s českou registrací přihlásit i oni.
Navrhovaná úprava počítá také s tím, že od roku 2027 bude možné dobrovolně a od roku 2028 pak povinně registrovat vozidla s ukrajinskou SPZ v českém Registru silničních vozidel. Provozovat v Česku dlouhodobě auto pod registrací jiného státu už pak nebude možné.
Obdobná úprava je v Evropě běžná, například v sousedním Německu na to policie při namátkových kontrolách velmi dbá. Z jejího pohledu je provozování vozidla se značkou cizího státu daňový delikt, neboť všechna auta s německou registrací musí platit silniční daň.
V Česku povinnost placení silniční daně není, jezdit s autem každé dva roky na STK je však nutné i zde. V tom mají vozy s ukrajinskou registrací výhodu, neboť státem předepsané technické prohlídky byly na Ukrajině zrušeny už v roce 2011. Obavy, že auta přijíždějící z této oblasti nemusí splňovat podmínky provozu na veřejných komunikacích, jsou tedy namístě.
