Celoroční pneumatiky dobývají Česko. Kdy se vyplatí a kdy raději přezout

Ještě před pár lety byly celoroční pneumatiky spíš jen okrajovou volbou, dnes už tvoří přes 16 procent českého trhu. Řidičům šetří starosti s přezouváním, nehodí se ale pro každého. Kdy dávají smysl a v čem mají sezonní pneumatiky stále navrch?
Celoroční pneumatiky si kupuje čím dál víc českých motoristů. Jejich podíl na českém trhu letos přesáhl 16 procent, před devíti lety přitom činil necelá dvě procenta. Řidičům šetří starosti s přezouváním, v některých podmínkách ale mají stále navrch letní a zimní pneumatiky. Rozhoduje přitom nejen roční nájezd, ale hlavně to, kde a za jakého počasí auto používají.
V roce 2017 tvořily celoroční pneumatiky podle údajů e-shopu Pneumatiky.cz jen 1,58 procenta trhu. V roce 2020 už to bylo přes čtyři procenta, loni 13,51 procenta a za letošní leden až září 16,22 procenta. E-shop patří k největším online prodejcům pneumatik v Česku.
Letos se prosazují ještě výrazněji. „Očekáváme, že do konce roku bude celoroční každá čtvrtá prodaná pneumatika,“ řekl Lukáš Bábíček, manažer obchodu a nákupu e-shopu.
Za změnou stojí mírnější zimy, méně sněhu, ale také vývoj samotných pneumatik. U moderních celoročních modelů se zlepšily jízdní vlastnosti v různých teplotách i na různých površích. Právě technologický pokrok je jedním z důvodů, proč už nejde jen o kompromis pro řidiče, kteří nechtějí dvakrát ročně do pneuservisu.
„Český trh se tak dále přibližuje situaci v západní Evropě, kde na celoročních pneumatikách jezdí až polovina řidičů s ročním nájezdem od pěti do 20 tisíc kilometrů,“ říká Bábíček.
Nejvíc záleží na tom, kde auto jezdí
Hlavní výhoda celoročních pneumatik je jasná: odpadá pravidelné přezouvání, nákup druhé sady i její skladování. Smysl dávají zejména řidičům, kteří jezdí převážně po městě.
„Mohou být dobrou volbou pro motoristy s nižším až středním ročním nájezdem, kteří jezdí převážně ve městě nebo v nížinách a mohou v případě výrazně nepříznivého počasí cestu odložit,“ uvádí Zdeněk Vacl, marketingový ředitel společnosti Pirelli.
Méně vhodné jsou ale pořád pro motoristy, kteří často cestují do hor, jezdí po neudržovaných silnicích nebo potřebují vyrazit za každého počasí. A také pro řidiče s vysokým ročním nájezdem a ty, kteří od auta očekávají sportovní jízdní vlastnosti.
Před rozhodnutím, zda celoroční pneumatiky pořídit, by si tak řidič měl odpovědět na několik jednoduchých otázek. Jestli jezdí pravidelně po dálnici, musí každé ráno vyrazit bez ohledu na počasí a vydává se často do hor. To je pro výběr důležitější než samotný počet najetých kilometrů.
Testy ukazují pokrok, ale také rozdíly
Že se vlastnosti celoročních pneumatik zlepšují, potvrzují i zahraniční srovnávací testy. Britský magazín Auto Express letos porovnával osm celoročních modelů v rozměru 205/55 R16 se sezonními pneumatikami. Testeři hodnotili například brzdění a ovladatelnost na suchu, mokru a sněhu, odolnost proti aquaplaningu, hlučnost i valivý odpor.
Celkově zvítězilo Pirelli Cinturato All Season SF3, druhý skončil Michelin CrossClimate 3 a třetí Continental AllSeasonContact 2. Výsledky ukázaly, že i mezi nejlépe hodnocenými modely existují rozdíly.
Pirelli vyniklo zejména na mokru a při brzdění na suchu, Michelin si vedl nejlépe ve sněhových disciplínách. Vítěz testu přitom skončil poslední v hodnocení valivého odporu a brzdění na sněhu.
Ještě výraznější rozdíly odhalil letošní test německého autoklubu ADAC a rakouského ÖAMTC. Organizace otestovaly 16 celoročních pneumatik v rozměru 185/65 R15, který se používá například u menších aut typu Škoda Fabia nebo Volkswagen Polo.
Pouze jeden model získal celkovou známku „dobrý“, sedm pneumatik bylo hodnoceno jako uspokojivé a osm jich skončilo s horší známkou, která znamenala, že ji autokluby k nákupu nedoporučily.
Vítězem se stal Continental AllSeasonContact 2. Nabídl vyvážené vlastnosti v různých podmínkách, zatímco část konkurentů měla výraznější slabiny. Test tak ukázal, že samotné označení „celoroční“ o kvalitě ani bezpečnosti pneumatiky mnoho neříká.
Výsledky obou testů se přitom nevylučují. Každý se zaměřil na jiný rozměr a jinou skupinu pneumatik. Při výběru proto nestačí sledovat značku ani celkové pořadí v žebříčku. Důležité je, jak si konkrétní model vede při brzdění a jízdě na suchu, mokru a sněhu. Záleží také na tom, jaké podmínky řidič na svých obvyklých trasách skutečně potkává.
Sedm stupňů
Při debatě o přezouvání se často objevuje hranice sedmi stupňů Celsia. Jako orientační pomůcka může posloužit, nejde ale o univerzální technickou hranici, za níž by se letní pneumatiky náhle staly nevhodnými a zimní naopak získaly za všech okolností navrch. Záleží také na povrchu vozovky, vlhkosti a konkrétní pneumatice.
Zimní pneumatiky mají výhodu nejen na sněhu a ledu, ale také v chladných podmínkách, kdy se jejich směs a konstrukce mohou projevit při jízdě na mokré vozovce. Za teplého počasí může být naopak vhodnější letní obutí. Celoroční pneumatiky se snaží najít rovnováhu mezi oběma krajními situacemi, nikdy však není možné posuzovat jejich vlastnosti bez ohledu na podmínky.
„Smyslem zimních pneumatik není reagovat na kalamitní situaci, ale být připravený na období, kdy se zimní podmínky mohou objevit prakticky ze dne na den,“ říká Vacl.
V Česku platí od 1. listopadu do 31. března povinnost použít zimní pneumatiky, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně lze takové podmínky vzhledem k počasí očekávat. Zimní pneumatiky mohou vyžadovat také úseky označené značkou C 15a „Zimní výbava“.
U vozidel do 3,5 tuny musí být v případech, kdy zákon zimní pneumatiky vyžaduje, zimní pneumatiky na všech kolech a hloubka hlavních dezénových drážek musí dosahovat nejméně čtyř milimetrů.
Před zimou se vyplatí zkontrolovat nejen hloubku dezénu, ale také stáří pneumatik, případné praskliny a poškození bočnic, rovnoměrnost opotřebení a tlak měřený za studena.
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