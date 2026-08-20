„Celé to šílenství začne znovu.“ Milionům dieselů hrozí, že si od roku 2030 nezajezdí

Téma naftových motorů ve městech jakoby už zcela vyklidilo veřejný prostor, ve skutečnosti však jde jen o pověstný klid před bouří. Uznávaný německý profesor varuje, že současné přísné limity pro oxid dusičitý mají v Evropské unii od roku 2030 znovu výrazně klesnout. Podle něj to roztočí novou spirálu sporů a zákazů vjezdu nejen do měst. Limit je prý tak nízký, že jej v praxi nelze dosáhnout.
Redaktor serveru Focus Sebastian Viehmann vedl rozhovor s uznávaným německým expertem na spalovací motory Thomasem Kochem. Téma se točilo kolem nových limitů polétavého prachu a zejména oxidu dusičitého, kvůli kterému mnoho evropských měst zavedlo zákazy vjezdu pro starší dieselová auta. Nyní se zdá nevyhnutelné, že se tato omezení v příštích letech ještě výrazně rozšíří.
Současný roční průměr 40 mikrogramů na metr krychlový oxidu dusičitého má do roku 2030 klesnout na polovinu. „Představte si, že už teď máme v Evropě pětkrát přísnější limity než v USA,“ přibližuje současný stav Koch. A na příkladu kdysi emisně problematického Stuttgartu ilustroval, jak se ovzduší v německých městech v posledních letech zlepšilo: „Ještě před dvaceti lety přesahovala ve Stuttgartu koncentrace NO2 120 µg/m³. V současnosti nenajdete v celém Německu jediné místo, kde by byl dlouhodobě překračován zákonný limit 40 µg/m³,“ uvádí expert na spalovací motory a emise.
Ačkoliv byl podle něj už limit 40 mikrogramů velmi ambiciózním cílem, politici se rozhodli jej do tří let snížit na polovinu, tedy na 20 mikrogramů. „Všude, kde žijí lidé, jsou emise větší než nula. Nula ve skutečnosti neexistuje, ani v přírodě.“ Koch považuje již schválené limity za velmi přísné, už jen proto, že v Německu se koncentrace znečištění měří přímo na rušných ulicích, zatímco evropská metodika pracuje s měřícími stanicemi umístěnými ve větší vzdálenosti od předpokládaných zdrojů znečištění.
Podle Kocha jsou nové limity NO2 ve vzduchu v praxi nedosažitelné. A nepomohlo by prý ani to, kdyby v ulicích naráz jezdily jen elektromobily. „To, co vypouští z výfuku nejmodernější dieselová auta, je ve skutečnosti tak nepatrné množství škodlivin, že je to na hranici měřitelnosti.“ Příspěvek naftového auta ke znečištění ovzduší je tedy podle Kocha zcela marginální. „Ale tak, jak jsou nyní postaveny zákony, to nakonec stejně povede k velkému množství soudních sporů a celé to šílenství se zákazy vjezdu začne znovu,“ míní.
V Německu jezdí několik milionů vozů emisní třídy Euro 5, kterých se to podle Kocha dotkne v každém případě. „Jedná se o vozy vyrobené v letech 2009 až 2014, ale postižena bude i první generace Euro 6, což už jsou auta z roku 2017,“ upozorňuje.
I kdyby z měst zmizela všechna naftová auta, koncentrace NO2 v ovzduší by podle Kocha klesla v řádu jednotek, nikoliv desítek mikrogramů, jak by bylo třeba. „Pokud jde o polétavý prach, toho elektroauta naopak produkují více, protože jsou těžší než auta konvenční,“ míní expert. Zde však stojí za připomenutí, že chystaná Norma Euro 7 právě polétavý prach z brzd a pneumatik intenzivně řeší, měl by tedy postupně klesat přirozenou cestou.
Takzvané nízkoemisní zóny se v Německu poprvé objevily v roce 2008 a postupně se rozšířily do 58 měst a regionů. Na 23 místech však byly mezitím zase zrušeny. Podle jejich vzoru chtěla nízkoemisní zónu v centru města zavést také Praha, datum pro její spuštění měl být 1. leden 2016. Nakonec k její realizaci nikdy nedošlo.
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