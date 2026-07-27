Bude EU omezovat rychlost aut přes satelit? Evropská komise vydala jasné stanovisko

Britské noviny přišly nedávno s informací, že se úřady Evropské unie chystají zavést dálkovou kontrolu nad rychlostí aut. Odvolávaly se přitom na neveřejné zdroje a „uniklý dokument“. Vlivný německý oborový časopis se rozhodl zjistit, co je na tom pravdy.
Pokud by zůstalo jen u zprávy v bulvárním deníku Mail on Sunday, možná by to celé zapadlo. Ale protože informaci převzal i seriózní list The Telegraph, byl z toho celoevropský poprask. Britská média napsala, že Evropská komise má v úmyslu rozšířit funkce již dnes povinného inteligentního asistenta dodržování rychlosti (ISA).
V současnosti tento asistent upozorňuje vizuálně i zvukovou výstrahou, že řidič v daném místě překročil povolenou rychlost. V mnoha případech ale zařízení nefunguje správně a řidiči poskytuje zavádějící informace.
Podle novin by ale přesně tento systém, který řidiči moderních aut často před jízdou vypínají, měl v budoucnu sledovat polohu auta pomocí satelitů GPS. Na základě přesné polohy, digitálních mapových podkladů a obrázku z kamery na rozpoznávání dopravních značek zabudované ve vozidle by pak při nedodržení rychlostního limitu automaticky omezil výkon motoru. Řidič by mohl překročit rychlost pouze dočasně, v blíže nespecifikované nouzové situaci. Magickým datem pro ostrý start této bezprecedentní regulace se měl stát rok 2030.
Jenže německý oborový časopis Auto Motor und Sport se rozhodl informace britských médií prověřit přímo u zdroje. Na chystanou regulaci se dotázal přímo tam, kde měla údajně vzniknout – u Evropské komise.
A odpověď úředníků byla v tomto případě jednoznačná: „Komise neuvažuje o budoucích verzích inteligentního rychlostního asistenta (ISA), které by zahrnovaly povinný rychlostní limit vozidla.“ Úřad tak odmítá zprávy, že pracuje na povinně montovaném, dálkově řízeném tempomatu pro automobily, a zprávy označuje za „nepřesné“.
Německý časopis se také pozastavil nad tím, jak vcelku nenápadná zpráva nakonec získala takovou pozornost médií: „List Mail on Sunday se nezmiňuje o žádném oficiálním legislativním ani zveřejněném návrhu. Místo toho se odvolává na anonymní zdroje. List Telegraph zase citoval mluvčího Evropské komise, který uvedl, že tato jednání měla čistě průzkumný charakter,“ uzavírá Auto Motor und Sport.
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