V Evropě budou testovat zvláštní dopravní značku. Netradiční symbol má chránit ohroženého rysa

S netradičními značkami se v poslední době roztrhl pytel a se svou troškou do mlýna přispěchala i Francie. V září se na některých místech začne objevovat výstražná dopravní značka s piktogramem rysa. Nejde přitom o žádnou recesi, ve zkušebním režimu je bude instalovat přímo francouzská vláda.
Pokud dojde ke střetu auta se zvěří, nejčastěji jde o srny či divočáky. Ve Francii, konkrétně v departmentech Jura, Doubs a Ain (rozprostírá se tam národní park Haut-Jura) na hranicích se Švýcarskem, teď ale řeší, že auta ohrožují také místní populaci rysů. Jen letos jich podle zástupců ochranářského zvířecího spolku Athénas v důsledku střetu s autem uhynulo už patnáct. V průměru pak každý rok takto uhyne dvacet jedinců.
Celková populace čítá aktuálně ve Francii 150 až 200 jedinců ve volné přírodě, od počátku 20. století byl přitom právě rys – největší volně žijící kočkovitá šelma Evropy – považován ve Francii za prakticky vyhynulý druh. Před zhruba padesáti lety začali ochranáři ve Švýcarsku činit kroky k návratu šelmy do volné přírody, jejich úsilí tak přineslo ovoce a rozšířilo se i do Francie.
Teď se tedy populace rysů ve volné přírodě a především v pohoří Jura rozrostla natolik, že se francouzské ministerstvo vnitra, ve spolupráci s národním parkem Haut-Jura, kde žije asi 80 procent všech rysů v zemi, rozhodla jednat. V září a říjnu se během zkušebního období začnou kolem silnic objevovat nové výstražné značky s piktogramem rysa. Ty mají řidiče upozornit na možný výskyt této šelmy, a tedy zvýšenou opatrnost při jízdě a snížení rychlosti.
S něčím podobným už před časem začal zmíněný spolek Athénas, který kolem vytipovaných silničních úseků – především nižších tříd – začal umisťovat vlastní výstražné značky, kde je kromě dospělého rysa i jeho mládě. Celkem jich je zhruba 200. Důvod je stejný: ochránit populaci rysů, která se ve francouzském departmentu pohybuje, a donutit řidiče zpomalit, případně upozornit lidi na možnou přítomnost této šelmy.
Doposud jediným divokým zvířetem, které se na výstražné značce ve Francii objevovalo, byl jelen, píše web TF1. Ten také dodává, že značky budou umístěny na různých místech ve zkušební době tří let, pak dojde k vyhodnocení jejich prospěšnosti a k případnému rozšíření. Malá populace rysů žije prý i ve Vogézách, kam se pro změnu rozšířila z Německa.
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