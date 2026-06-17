Blíží se skokové zdražení benzinu a nafty? Pumpy už se chystají na návrat „k normálu“

Blíží se skokové zdražení benzinu a nafty? Přesně toho se bojí polská média. Právě Poláci totiž jako jedni z prvních zavedli radikální cenová opatření po vypuknutí konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy a skokovém zdražení ropy. Teď opět jako jedna z prvních zemí reagují na dohodu mezi oběma velmocemi. Postupně proto začínají rozpouštět balíček úsporných opatření.
„Vláda oznámila konec úlev na paliva. Ceny na benzinkách mohou vzrůst až o jeden zlotý,“ hlásí titulek jednoho z největších polských motoristických magazínů Auto Swiat. Realita změn v balíčku opatření, který byl kvůli vysokým cenám ropy zavedený na konci března letošního roku, zatím tak horká není. Brzy by to ale mohlo být jinak. Každopádně ani dohoda mezi Íránem a Spojenými státy zřejmě polským řidičům levnější paliva nezajistí.
Ale postupně. Od 16. června polská vláda zrušila jedno z úsporných opatření: snížení spotřební daně o 29 grošů na benzin a 28 grošů na naftu. V přepočtu jde asi o 1,6 koruny. Kromě toho bude jen do konce června platit snížení DPH na paliva z 23 na 8 procent, na což je pro změnu navázaný cenový strop, který polské ministerstvo financí vyhlašuje (podobně jako to české) každý pracovní den. Za více než určené ceny proto pumpaři nemohou prodávat.
Jak se aktuální zvýšení spotřební daně propsalo do cenového stropu? Zatímco ještě v pondělí 15. června stál litr Naturalu podle cenového stropu 6,04 zlotého (asi 34,4 Kč za litr) a litr nafty 6,4 zlotého (asi 36,4 Kč za litr), ve středu 17. června byl cenový strop na úrovni 6,1 zlotého za litr Naturalu, respektive 6,44 zlotého za litr nafty (asi 34,7, respektive 36,7 Kč za litr). Nejde tedy o dramatický nárůst.
Nutné je samozřejmě podotknout, že cenový strop se počítá podle vzorce zohledňujícího průměrnou velkoobchodní cenu paliv na polském trhu, spotřební daň, DPH, palivový příplatek a marži prodejce. Zvýšení spotřební daně o nějakou sumu tedy automaticky neznamená zvýšení paliv o stejnou částku. Zatím se tedy změny do cen nepropsaly, ale nemusí to tak být pořád. Podle odborníků oslovených polskou agenturou PAP se dá v souvislosti se spotřební daní očekávat navýšení kolem 4,2 až 4,5 procenta.
„Stálo to hodně (zavedení úsporného balíčku - pozn. red.), ale udělali jsme to v zájmu občanů. Teď jsme zrušili snížení spotřební daně, protože jsme předpokládali – a předpokládali správně –, že dohoda mezi Íránem a USA povede ke stabilizaci a snížení cen ropy. Díky tomu bude cena paliv stejná jako v době, kdy jsme nevybírali spotřební daň,“ cituje agentura PAP polského premiéra Donalda Tuska.
A v boření úsporného balíčku se bude pokračovat. Ačkoliv návrat DPH na původní 23procentní hranici od konce června vláda ještě formálně neoznámila, polská média už s tím ve velkém počítají a třeba zmíněný Auto Swiat přišel s informací, že v průměru stoupne cena Naturalu o 83–85 grošů a cena nafty o 90–95 grošů (asi o 5 až 5,5 koruny na litr). Jestli se tak skutečně stane, ukáží další týdny.
Když zároveň Tusk mluvil o tom, že opatření na levnější paliva stála státní kasu velké množství peněz, předeslal tím také informaci o dalším vládním opatření: windfall tax, tedy mimořádné dani z neočekávaného zisku, pro ropné společnosti. Jde tedy o to, aby extra náklady spojené se snížením DPH či spotřební daně nezaplatila státní kasa, ale v co největším množství samotné firmy.
Pokrývat má mimořádná daň období od začátku března do konce prosince letošního roku a vypočítávat se má podle srovnání skutečných zisků a hypotetických zisků vypočítaných podle daného vzorce. Mimořádný zisk pak bude zdaněný 60 procenty. V tomto a příštím roce by si tak státní kasa mohla podle odhadů přilepšit o 4 miliardy zlotých, tedy asi 22,77 miliardy korun. Odhady agentury PAP koncem března hovořily o tom, že zavedením balíčku opatření by státní kasa měsíčně mohla přijít až o 1,6 miliardy zlotých.
I v Česku vláda přistoupila k cenovému stropu na paliva. Zatím opatření platí do 30. června letošního roku s tím, že je omezená maximální marže na 3 koruny za litr a na naftu byla také snížená spotřební daň. V době psaní článku, tedy 17. června, je maximální povolená cena 41,26 Kč za litr benzinu a 38,35 Kč za litr nafty. V praxi jsou ale ceny u čerpacích stanic často výrazně pod cenovým stropem.
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