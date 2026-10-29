„Bezpečnostní pás se rozepnul.“ Nový test 16 dětských sedaček má dramatickou dohru

Pravidelný test dětských autosedaček, který pořádá organizace Stiftung Warentest ve spolupráci s evropskými autokluby, měl letos neobvyklý průběh. Při probíhajících zkouškách se dvě sedačky ukázaly natolik nebezpečné, že se pořadatelé rozhodli vydat varování ještě před vyhlášením konečných výsledků.
„Vzhledem k vysokému riziku zranění dítěte při nehodě důrazně nedoporučujeme kupovat autosedačku Britax Römer Baby-Safe Pro v kombinaci se základnou Vario Base 5Z a stejně tak sedačku Axkid Minikid Core,“ uvedl na svých stránkách německý klub ADAC.
„V testu čelního nárazu jsou dětské autosedačky namontovány na standardní zadní sedadlo. Sedačka poté na kovových saních zrychlí na 50 km/h a následně je prudce zbrzděna,“ popisuje průběh testu rakouský autoklub ÖAMTC. A právě tento manévr nevydržely hned dva výrobky.
„U modelu Britax Römer se uvolnila přezka bezpečnostního pásu, což mělo za následek vymrštění figuríny ze sedačky. U Axkidu se zase odjistila a zcela zasunula podpůrná noha, a k tomu se vylomila přezka ze skořepiny sedačky, což způsobilo vymrštění pánve figuríny,“ přibližuje oba incidenty expert rakouského klubu Steffan Kerbl.
Autosedačka Britax Römer Baby-Safe Pro s Isofix Vario Base 5Z byla testována v poloze naležato. Inženýři z ADAC po provedené zkoušce identifikovali jako příčinu selhání vysoké tahové síly působící na pás a přezku. „V poloze naležato je figurína méně podpírána skořepinou sedadla. Během nárazu pak zatížení překročilo limit přezky: plastové zajišťovací háčky jazýčku pásu se zlomily a pás se rozepnul,“ uvádí ADAC.
Německý autoklub proto těm, kteří již sedačku Baby-Safe Pro vlastní, doporučil, aby ji používali jen ve svislé poloze. „Alternativně lze autosedačku zajistit také bez použití základny Vario Base 5Z pomocí tříbodového bezpečnostního pásu vozidla. V testech provedených s touto metodou instalace držela přezka bezpečnostního pásu bezpečně ve svislé i sklopené (vodorovné) poloze. Bezpečnostní pás vozidla, který je umístěn kolem hlavové části, podpírá sedačku a zabraňuje tak její nadměrné deformaci při nehodě. Dětská autosedačka poskytla dobrou ochranu i v kombinaci se základnou Isofix, pokud se ovšem nacházela ve svislé poloze,“ píše ADAC.
Totéž ostatně radí i Britax Römer, který na svých stránkách oznámil „dobrovolné stažení vymezeného množství výrobků Baby-Safe Pro vyrobených mezi 26. prosincem 2025 a 30. zářím 2026“. Jak výrobce uvádí, na sedačku vyrobenou před uvedeným datem se stažení z trhu nevztahuje a sedačku lze nadále používat podle návodu při všech způsobech instalace. Datum výroby lze zkontrolovat na štítku umístěném na spodní straně skořepiny autosedačky.
Ze všech testovaných autosedaček je to právě Britax Römer, který nevykazoval žádné škodlivé látky pro člověka ani životní prostředí. Ve většině ostatních případů byla nalezena pouze stopová množství určitých chemikálií, ale vyskytly se i výjimky: Avionaut Aerofix Smart se základnou IQ Orbit měla zvýšenou koncentraci PFAS, které jsou téměř nerozložitelné a mohou se dostat do potravního řetězce. Autosedačky Lionelo a Axkid zase vykazovaly zvýšené koncentrace látek podezřelých z karcinogenity. Sedačka Lionelo byla stále v rámci zákonného limitu, ale sedačka Axkid jej výrazně překročila.
Vítězem testu se stala Maxi-Cosi Coral Slide Pro se základnou Isofix Family Fix Slide Pro (celkové skóre 2,1). Mezi autosedačkami pro batolata byla nejlepší Recaro Toron 1 s celkovou známkou 2,3. Maxi-Cosi MobiFix Pro (celková známka 2,5) roste s dítětem a je jedinou autosedačkou v testu, která je vhodná i pro starší děti do šesti let. Také ona dosáhla dobrého hodnocení. Tuto autosedačku však lze používat pouze proti směru jízdy, což se některým dětem nemusí líbit.
Následující výsledky testu jsou rozřazeny podle velikostní kategorie autosedačky. Slovní hodnocení závisí na přidělených bodech: 0,6-1,5 bodu (velmi dobrá), 1,6-2,5 (dobrá), 2,6-3,5 (uspokojivá), 3,6-4,5 (dostatečná), 4,6-5,5 (nedostatečná).
Výsledky pro kategorii do cca 1,5 roku
Značka, typ
Výška postavy
Isofix
Hodnocení
Maxi Cosi Coral Slide Pro + FamilyFix Slide Pro
40-87 cm
ano
2,1 (dobrá)
Cybex Cloud G3 + Base G3
40-87 cm
ano
2,2 (dobrá)
Joie i-Gemm 3 + i-Base Encore
40-85 cm
ano
2,2 (dobrá)
Cybex Cloud G3
40-87 cm
ne
2,3 (dobrá)
Joie i-Gemm 3
40-85 cm
ne
2,6 (uspokojivá)
Maxi-Cosi Coral Slide Pro
40-87 cm
ne
3,0 (uspokojivá)
Britax Römer Baby-Safe Pro
40-85 cm
ne
3,1 (uspokojivá)
Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z
40-85 cm
ano
5,5 (nedostatečná)
Výsledky pro kategorii do cca 4 let
Značka, typ
Výška postavy
Isofix
Hodnocení
Recaro Toron 1
40-105 cm
ano
2,3 (dobrá)
Výsledky pro kategorii do cca 6 let
Značka, typ
Výška postavy
Isofix
Hodnocení
Axkid Minikid Core
40-125 cm
ne
5,5 (nedostatečná)
Výsledky pro kategorii od 1 do 4 let (cca)
Značka, typ
Výška postavy
Isofix
Hodnocení
Cybex Sirona G3 + Base G3
61-105 cm
ano
2,5 (dobrá)
Avova Alera X1
61-105 cm
ano
2,8 (uspokojivá)
Avionaut Aerofix Smart + IQ Orbit
61-105 cm
ano
3,8 (dostatečná)
Výsledky pro kategorii od 1 do 6 let (cca)
Značka, typ
Výška postavy
Isofix
Hodnocení
Maxi-Cosi MobiFix Pro
61-125 cm
ano
2,5 (dobrá)
Výsledky pro kategorii od 4 do 12 let (cca)
Značka, typ
Výška postavy
Isofix
Hodnocení
Lionelo Neal i-Size
100-150 cm
ano
3,5 (uspokojivá)
Joie i-Provo
100-150 cm
ne
3,6 (dostatečná)
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