Belgická překážka pro majitele elektromobilů. Na střeše nákupního centra už nezaparkují

Jezdíte elektromobilem po Evropě? Tak pozor, abyste nenarazili v Belgii. Jeden z největších obchodních řetězců Carrefour totiž zakázal jejich vjezd na střešní parkoviště. Důvodem je bezpečnost i hmotnost elektromobilů v porovnání s klasickými spalovacími modely.
Řidiči elektromobilů narážejí na stále více omezení. Ve Velké Británii budou jejich jízdu danit, v Praze už nezaparkujete zadarmo a v Belgii s nimi zase nemůžete na střešní parkoviště. Minimálně pokud chcete nakupovat v obchodech Carrefour. Známá značka, která před lety působila i v Česku, se od začátku srpna rozhodla zakázat elektroautům vjezd na střechu ve všech svých 18 obchodech, které takovou možnost mají.
„Budovy byly často postavené v 60., 70. či 80. letech a byly konstruované a pojištěné na auta své doby. Elektromobil přitom váží klidně 1,5 až dvě tuny. To je opravdu hodně, pokud jich navíc stojí několik vedle sebe,“ cituje mluvčího belgického Carrefouru Micha Vergauwena deník 7sur7.
Podle něj rozhodnutí o zákazu vjezdu nepadlo kvůli nějakému konkrétnímu incidentu, ale po diskusi s inženýry a pojišťovnou, u níž je řetězec pojištěný. „Záchranné složky se navíc nemohou na střechu dostat, pokud by elektroauto začalo hořet,“ přidává Vergauwen i bezpečnostní rozměr zákazu. Naopak třeba v případě podzemních garáží je zásah jednodušší.
Mluvčí přitom zmíněnému deníku řekl, že zákaz vjíždět na střechu platí pro auta těžší než 1,5 tuny už řadu let, lidé jej ale vesele ignorují. Proto teď přišel explicitní zákaz pro elektromobily. Že by Carrefour konstrukce svých budov přizpůsobil těžším autům, prý zatím v plánu není. Elektromobily mohou parkovat na jiných parkovištích kolem obchodů.
Podle automobilového experta Brechta Vanhaelewyna, kterého cituje deník HLN, jde ze strany Carrefouru o správné rozhodnutí. Nejen kvůli zvyšující se hmotnosti aut, ale i kvůli zmíněné bezpečnosti. Nové elektromobily sice nehoří častěji než klasická spalovací auta, s věkem nicméně riziko požárů – stejně jako u jiných elektrických spotřebičů – podle Vanhaelewyna stoupá. Navíc když už elektromobil začne hořet, je složitější ho uhasit.
Problematická je především baterie, pokud ji oheň zasáhne. I po uhašení auta je potřeba baterku kvůli chemickým procesům dále chladit. Třeba ponořením do nádrže s vodou. To ale bývá ve stísněných prostorech složité.
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